Verstappen vor Titelrennen: „Brauche auch bisschen Glück“

Der Niederländer Max Verstappen steht vor seinem zweiten WM-Titel. © David Davies/PA Wire/dpa

Max Verstappen will seine Herangehensweise vor dem möglicherweise entscheidenden Rennen um seinen zweiten WM-Titel nicht ändern. Mit einem Sieg beim Großen Preis von Singapur am 2. Oktober kann der 24 Jahre alte Red-Bull-Pilot unter Umständen seinen zweiten Formel-1-Triumph perfekt machen.

Monza - „Dazu brauche ich auch ein bisschen Glück“, sagte der Niederländer. Mit 116 Punkten vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc wird er in das 17. Saisonrennen starten. 138 Zähler braucht er mehr vor seinem ersten Verfolger nach dem Nachtrennen im asiatischen Stadtstaat. Sechs Grand Prix' stehen insgesamt noch an.

„Ich denke darüber nicht nach“, betonte Verstappen: „Ich will nur nach Singapur reisen und versuchen, auch dieses Rennen zu gewinnen.“ Es wäre sein zwölfter Saisonerfolg, nachdem er zuletzt mit den Großen Preisen von Belgien, den Niederlanden und Italien drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen gewonnen hatte. „Wir haben eine großartige Saison“, betonte Verstappen in Monza. „Wir sollten das auch schätzen und den Moment genießen.“ dpa