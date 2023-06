Verstappen sichert sich ersten Startplatz in Barcelona

Max Verstappen fuhr in Barcelona auf die Pole Position. © Hasan Bratic/dpa

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien. Der 25-jährige Niederländer sicherte sich die Pole Position auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit einer Zeit von 1:12,272 Minuten souverän und hoch überlegen.

Barcelona - Hinter dem Red-Bull-Star schaffte es der Spanier Carlos Sainz im Ferrari mit 0,462 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Rang drei belegte der Brite Lando Norris im McLaren. Für Verstappen war es die vierte Pole Position in diesem Jahr und die 24. seiner Karriere.

Nico Hülkenberg zeigte sich einen Tag nach Platz drei im Training erneut stark und wurde im Haas-Rennwagen Achter. Vizeweltmeister Charles Leclerc erwischte im Ferrari einen ganz schwachen Tag und schaffte es nur auf Position 19. Auch der WM-Zweite Sergio Perez im zweiten Red Bull enttäuschte und verpasste als Elfter die Top Ten.

Verstappen führt vor dem siebten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Katalonien in der WM-Wertung mit 39 Punkten Vorsprung vor Perez. Der zweimalige Weltmeister hatte bereits im Vorjahr in Barcelona triumphiert und gilt erneut als großer Favorit. dpa