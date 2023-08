US Open nicht mehr im Free-TV – dafür können Fans bei neuem Sender mit Boris Becker chatten

Von: Marcel Schwenk

Boris Becker fungiert bei der Übertragung der US Open als Experte. Im Free-TV läuft der Grand Slam nicht, dafür gibt es eine Chatfunktion für Fans.

New York – Nach seinem Einsatz als TV-Experte beim Tennis-Turnier in Wimbledon wird Boris Becker auch ab dem 28. August wieder seine Einschätzungen bei einem Grand Slam abgeben. Dann starten die US Open, die der 55-Jährige im Jahr 1989 gewinnen konnte.

Boris Becker Geboren: 22. November 1967 (Alter 55 Jahre) in Leimen Sportart: Tennis Karriereende: Juni 1999 Größte Erfolge: 6x Grand-Slam-Sieger, 49x Sieger in Einzelturnieren, 1x Olympia-Gold im Doppel

US Open: Boris Becker als Experte beim Tennis-Turnier im Einsatz

„Es ist ein fantastisches Turnier. Wer jemals in New York war und die Live-Session vor 25.000 Zuschauern erlebt hat – das werde ich nie vergessen“, wird Becker, der gemeinsam mit Matthias Stach kommentieren wird, von der dpa zitiert. Neben dem bereits aus diversen Übertragungen bekannten Duo wird auch Mischa Zverev, Bruder von Alexander Zverev, im Einsatz sein.

Im Free-TV kann das prestigeträchtige Turnier, das in Flushing Meadows in der US-Metropole New York ausgetragen wird, allerdings nicht verfolgt werden. Seit diesem Jahr zeigt nicht mehr der Fernsehsender Eurosport die Partien, sondern der Streamingdienst Sportdeutschland.TV.

Tennis-Legende Boris Becker wird bei den US Open als Experte für Sportdeutschland.TV fungieren. © IMAGO/Juergen Hasenkopf

US Open: Boris Becker freut sich auf Chatfunktion für Fans

Wenn Tennis-Fans alle Spiele live sehen möchten, ist ein „All Access Turnierticket“ unabdingbar. Bis zum 27. August kostet der Zugang 20 Euro, im Anschluss fünf Euro mehr. Zudem können Tagestickets für zehn Euro erworben und einzelne Matches für fünf Euro live gestreamt werden. Ergänzt wird das Angebot zudem durch kostenlose Übertragungen ausgewählter Spiele, unter anderem der Doppel-Konkurrenz bis einschließlich der Viertelfinals.

Darüber hinaus bietet der Streamingdienst Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, mit Becker in Kontakt zu treten. „Direkt mit den Fans zu kommunizieren, darauf freue ich mich sehr“, so die Tennis-Legende, die unlängst auch ihre Meinung zu einem möglichen Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern abgab, über die Chatfunktion.

US Open live im TV und Live-Stream bei Sportdeutschland.TV

Die US Open beginnen am 28. August 2023 und enden am 10. September 2023.

Die Übertragungsrechte für die US Open liegen nicht mehr beim Free-TV-Sender Eurosport, sondern beim Streamingdienst Sportdeutschland.TV.

Alle Spiele bei den US Open können nach dem Kauf eines „All Access Turniertickets“ live auf dem Smart-TV oder in der App gestreamt werden.

