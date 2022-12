Trauer um Tennis-Ikone: Ex-Trainer von Boris Becker ist tot

Von: Marco Büsselmann

Boris Becker sitzt derzeit im Gefängnis. © Kirsty O'connor/dpa

Trainerikone Nick Bollettieri ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Lesen Sie hier, welche Verbindung der US-Amerikaner zu Boris Becker gehabt hat:

Die Tenniswelt trauert: Trainerikone Nick Bollettieri ist am 4. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Bollettieri war seit 1956 Tennis-Trainer und hat bis ins hohe Alter in seiner Akademie in Bradenton/Florida gearbeitet, in der er zahlreiche Stars geformt hat. HEIDELBERG24 verrät, welche Verbindung Nick Bollettieri zu Boris Becker gehabt hat.

Bollettieri hat insgesamt zehn Weltranglisten-Erste trainiert. Unter anderem zählten Andre Agassi, Monica Seles, Maria Scharapowa, Jim Courier und Anna Kurnikowa zu seinen Schützlingen. (mab)