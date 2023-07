Tochter von Biathlon-Legende startet durch - „Sie hat Talent“

Biathlon: Uschi Disl war eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen. Nun entdecken auch ihre Kinder den Sport für sich. © picture alliance / dpa | Henning Kaiser

Uschi Disl hat das deutsche Biathlon entscheidend mitgeprägt. Seit einigen Jahren ist auch ihre Tochter Hanna aktiv und weist vielversprechende Fähigkeiten auf.

Ruhpolding - Seltenen Besuch hat es zuletzt in der Ruhpoldinger Chiemgau Arena. Die Besucher rieben sich erstaunt die Augen, wer dort am Schießstand besonders eine junge Sportlerin im Visier des Fernglases hatte. Biathlon-Legende Uschi Disl hatte ihr ehemaliges „Wohnzimmer“ besucht und die Gelegenheit genutzt, ihrer 16-jährigen Tochter Hanna, Trainingsstunden in der Gruppe von Andreas Birnbacher zu vermitteln.

„Wir sind auf Heimaturlaub unterwegs und sie hat sich so ein Training hier gewünscht“, erzählt die 52-jährige, die mittlerweile mit ihrem Mann Thomas Söderberg im schwedischen Mora ein neues Zuhause gefunden hat.

Biathlon: Disl-Tochter trainiert bei Birnbacher mit

„Die Hanna macht jetzt vier Jahre Biathlon und nimmt seit zwei Jahren an Wettkämpfen teil“, erzählt die zweifache Olympiasiegerin und achtfache Weltmeisterin. „Sie hat Talent und vor allem im Stehendschießen ist sie schon ganz gut. Im Laufen kommt sie langsam immer besser zurecht, da braucht sie einfach noch Kilometer“, lobt Disl ihre Tochter.

Großes Lob hatte die einstige Spitzenbiathletin für Andi Birnbacher und dessen Trainingsgruppe übrig. „Das ist schon ein enormes Niveau, dass da seine Mädels haben. Für meine Hanna war das eine sehr lehrreiche Erfahrung und sie hat sich richtig gefreut, hier an meiner ehemaligen Wirkungsstätte reinschnuppern zu dürfen“, freut sie sich.

„Ich bin auch den Verantwortlichen der Chiemgau Arena und dem Andi sehr dankbar, dass sie da jetzt vier Tage lang mittrainieren durfte.“ Im Herbst wird Hanna auf ein Biathlon-Gymnasium in ihrer schwedischen Heimat besuchen. „Da kann sie dann noch mehr trainieren, was sehr wichtig für sie ist“, ist sich ihre Mutter sicher.

Ob sie einmal den Sprung ganz nach oben in das starke schwedische Frauen-Weltcupteam schaffen kann, das steht laut Uschi Disl noch in weiter Ferne. „Der Weg ist weit“, so Disl, die seit kurzem für einen schwedischen Radiosender die Wettkämpfe im Biathlon kommentiert und zuletzt auch im Januar über die Rennen in Ruhpolding berichtet hat.

Ebenfalls Gefallen am Biathlon hat Disls Sohn Tobias gefunden. Der 13-Jährige will sich das zunächst erst einmal ansehen, komme aber langsam auf dem Geschmack, erzählt die stolze Mama. Nach dem Training in Ruhpolding hat sich Uschi Disl mit ihrem Anhang auf nach Großeglsee im Landkreis Wolfratshausen gemacht. Dort leben unter anderem ihre Eltern und ihre Angehörigen sowie viele Freunde.

Für die 16-jährige Hanna heißt es nun, möglicherweise in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter zu treten. Sie hatte den Spitznamen: „Die Turbo-Disl“. Immer wenn es darauf ankam, zündete sie erfolgreich den Turbo in der Loipe und gewann so manches Rennen im Schlussspurt.

