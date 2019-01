Super Bowl: Dieser US-Star singt die Nationalhymne

Tom Brady könnte die Patriots ernuet in den Super Bowl führen.

Der Super Bowl findet 2019 am 3. Februar statt. Neben der Halbzeit-Show ist das Musiker-Mikro auch bei der Nationalhymne stets prominent besetzt. Jetzt ist klar wer die Hymne singen wird.

Atlanta - Die siebenmalige Grammy-Gewinnerin Gladys Knight singt vor dem 53. Super Bowl am 3. Februar in ihrer Heimatstadt Atlanta/Georgia die US-Nationalhymne. Das gab die US-Football-Profiliga NFL am Donnerstag bekannt.

"Ich bin stolz darauf, dass ich mit meiner Stimme unser Land einen und repräsentieren kann", sagte die 74 Jahre alte Soulsängerin, bekannt durch Hits wie "Midnight Train to Georgia". Bei der Halbzeitshow spielen Maroon 5, Travis Scott und Big Boi.

+ Gladys Knight singt die US-Hymne beim Superbowl. © AFP / FRAZER HARRISON

Im Vorjahr hatte Popsängerin Pink die Hymne vorgetragen. Sie folgte auf weltberühmte Stars wie Neil Diamond, Billy Joel, Cher, Beyonce oder Alicia Keys.

SID