Super Bowl 2019 im Live-Ticker: Holt sich Tom Brady heute seinen sechsten Titel?

Showdown in der NFL! Die Los Angeles Rams treffen im Super Bowl 2019 auf die New England Patriots. Holt sich Tom Brady seinen sechsten Titel? Der Live-Ticker.

In Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) findet in der Nacht auf Montag, 4. Februar (MEZ), der Super Bowl LIII statt.

Los Angeles Rams vs. New England Patriots heißt das NFL-Finale.

In der Halftime-Show tritt Maroon 5 auf, die Hymne singt Gladys Knight.

Quarterback-Legende Tom Brady könnte sich seinen sechsten Titel sichern.

Super Bowl 2019: Los Angeles Rams vs. New England Patriots -:- (-:-)

+++ Herzlich willkommen zu unserem Ticker zum Super Bowl 2019. Macht sich Tom Brady heute noch unsterblicher, als er eh schon ist und gewinnt als erster Quarterback seinen sechsten Super Bowl? Und wie wird die legendäre Halbzeit-Show?

Super Bowl 2019: Der Vorbericht

Atlanta - Das muss ein ganz, ganz besonderer Super Bowl werden. Zumindest wenn man danach geht, wie das Finale der NFL in diesem Jahr zustande gekommen ist. Die Rams sicherten sich den Einzug in den Super Bowl dank eines schon jetzt legendären Fouls von Nickell Robey-Coleman an Saints-Receiver Tommylee Lewis. Die Szene dazu können Sie sich im Video unten ansehen. Eine höchst fragwürdige Szene, die für die Rams trotz klarem Regelverstoß ungeahndet blieb - und die die New Orleans Saints höchstwahrscheinlich den Super Bowl kostete. Es kam zur Verlängerung, und in der siegten die Rams dank eines Field Goals mit 26:23.

Die New England Patriots verdanken ihren Einzug ins Endspiel der NFL unterdessen einmal mehr Tom Brady (41). Der Vorjahresfinalist musste gegen die Kansas City Chiefs ebenfalls in die Overtime - und in der führte Brady seine Mannschaft mit präzisen Pässen an die 15-Yard-Linie. Von dort stürmte Rex Burkhead im dritten Versuch mit dem Ei in die Endzone. Touchdown! Sieg! Schon wieder Super Bowl! Showdown in Atlanta!

Für Maschine Brady ist es damit die dritte Super-Bowl-Teilnahme in Folge und die neunte insgesamt. Sollte Tom Brady mit seinen New England Patriots siegen, wäre es außerdem sein sechster Titel - und damit ein weiterer ausgebauter Rekord in der NFL.

Schafft Tom Brady das Wunder trotz seines hohen Sportler-Alters? Können die Los Angeles Rams einen weiteren Sieg der New England Patriots verhindern? All das erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2019. Sie sind mit den Regeln im American Football nicht vertraut? Dann klicken Sie hier.

