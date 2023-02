Formel-1-Team überrascht: Sophia Flörsch und Zinedine Zidane heuern an

Von: Stefan Schmid

Sophia Flörsch darf sich über Unterstützung von Zinedine Zidane freuen. © IMAGO/PanoramiC und IMAGO/Mandoga Media

Für Sophia Flörsch geht es Schlag auf Schlag. Mit dem Beitritt in die Nachwuchsakademie von Alpine Racing macht sie den nächsten Schritt in Richtung Formel 1.

München/Enstone - Die geborene Münchnerin Sophia Flörsch legt innerhalb weniger Tagen den zweiten Grundstein für die Verwirklichung ihres Traumes, in der Formel 1 anzutreten. Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass sie in der kommenden Saison in die Formel 3 zurückkehren wird, verkündete sie nun das nächste Erfolgserlebnis: Sie tritt der Nachwuchsakademie des Formel-1-Rennstalls Alpine bei, wo ein extra Programm für Pilotinnen auf sie wartet. Auch Ex-Fußballprofi Zinedine Zidane soll zum Gelingen des Programms beitragen.

Sophia Flörsch: Nach Formel-3-Rückkehr folgt die Aufnahme in die Alpine-Academy

Nachdem Sophia Flörsch bereits 2020 in der Formel 3 für Campos Racing an den Start gegangen war, wagt sie dieses Jahr das Comeback in der Rennserie. Beim deutschen Team PHM Racing soll es besser laufen als vor drei Jahren, denn nach Abschluss der damaligen Saison stand für die Münchnerin nicht ein einziger Punkt zu Buche. Es bleibt nicht mehr lange, bis dieses Ziel in Angriff genommen werden kann, denn schon am 3. März startet die neue Saison mit dem Qualifying in Bahrain.

Doch die Rückkehr in die Formel 3, wo sie als einzige Pilotin in einem reinen Männerfeld antreten wird, ist nicht die einzige Neuigkeit, die es zu verkünden gibt. Der Formel-1-Rennstall Alpine gab nun bekannt, dass die deutsche Rennfahrerin in die Nachwuchsakademie des Teams aufgenommen wird. Das freut auch Flörsch, die mit einem Instagram-Post ihrer Freude Ausdruck verleiht. „Ein Teil von Alpine Racing zu sein“ bringe sie ihrem Ziel „mit den Besten der Besten zu fahren“ ein Stück näher, so die Pilotin.

Flörsch nicht die einzige Pilotin: Alpine „gegen Vorurteile gegenüber Frauen im Motorsport“

Die deutsche Pilotin darf sich in bester Gesellschaft in der Alpine-Academy wissen, in dessen Kontext ein extra Programm für Frauen im Motorsport gegründet wurde. Im Juli 2022 hat der Rennstall „Rac(H)er“ ins Leben gerufen, das stellvertretend für „neue Entwicklungen“ des Unternehmens stehen soll, „um weiterhin gegen Vorurteile gegenüber Frauen im Motorsport und in der Branche zu kämpfen.“

Teil dessen ist nun auch Sophia Flörsch, aber auch die britische Rennfahrerin Abbi Pulling. Die Britin wird bereits seit der letzten Saison von Alpine unterstützt und ist seit kurzem fester Bestandteil der Nachwuchsakademie. Im Kalenderjahr 2023 wird Pulling in der eigens für Frauen gegründeten Rennserie F1 Academy an den Start gehen und dort auf die Deutsche Carrie Schreiner treffen. Bei Alpine sind neben Flörsch und Pulling sechs Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren Teil des Rac(H)er-Programms, die in verschiedenen Kart-Serien antreten werden.

Die Britin Abbi Pulling wird in der kommenden Saison in der F1 Academy an den Start gehen. © IMAGO/Octane

Neben Flörsch heuert auch Zinedine Zidane bei Alpine Racing an

Alpine Racing wurde aber nicht nur auf der Fahrerinnenseite aktiv, sondern gab im selben Atemzug auch die Kooperation mit Ex-Fußballstar Zinedine Zidane bekannt. Zidane soll als Botschafter und Sponsor von Rac(H)er dazu beitragen, „dass jeder, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Hintergrund, die Möglichkeit hat, beruflich erfolgreich zu sein und ein Champion zu werden.“

Zidane, aufgewachsen als Sohn algerischer Einwanderer in einem von Kriminalität gekennzeichneten Vorort von Marseille, kann sich mit dem Projekt stark identifizieren. „Ich denke, es ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass sie, egal woher sie kommen, eines Tages die Champions von morgen werden können. Egal welchen Lebensweg sie wählen, und dass sie immer an ihre Träume glauben sollten“, spricht der Franzose über seine eigene Motivation für das Projekt. (sch)