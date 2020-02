Skispringen: Straffes Programm beim Heim-Spektakel in Willingen

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird in Willingen fortgesetzt. Das Springen am Samstag gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de.

Willingen - Der Weltcup-Zirkus im Skispringen ist nach dem Zwischenstopp in Japan zurück in Europa. In Willingen steht am Samstag und Sonntag je ein Einzelspringen auf dem Programm. chiemgau24.de ist am Samstag ab 16:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Im Fokus steht dann auch in Willingen wieder der Kampf um den Gesamtweltcup im Skispringen. Stefan Kraft hat in Japan das Gelbe Trikot von Karl Geiger übernommen, die Abstände der Top-Athleten sind aber gering.

Stark in Form präsentierte sich in Sapporo Stephan Leyhe, der erstmals in der Saison aufs Podest sprang und als Lokalmatador die Schanze in Willingen sehr gut kennt. Skispringen: Alle Termine im Weltcup 2019/20

Skispringen in Willingen: Wind verändert das Wettkampfprogramm

Das Programm am Samstag wird für die Springer straff. Starker Wind hat den Auftakt des Weltcup-Skispringens im hessischen Willingen mächtig durcheinandergewirbelt. Nach mehreren Unterbrechungen wurde das Training am Freitag abgebrochen, die Qualifikation konnte ebenfalls nicht stattfinden. Alle Informationen zum Skispringen in Willingen

Am Samstag soll nun zunächst um 14.00 Uhr ein Trainingsdurchgang stattfinden. Die Qualifikation soll eine Stunde später beginnen, der Wettkampf wie geplant um 16.00 Uhr, wie die Organisatoren mitteilten.

Skispringen in Willingen: Springen am Sonntag wird vorgezogen

Zudem wurde der am Sonntag eigentlich für 16.00 Uhr angesetzte Wettkampf vorverlegt. Der Einzelwettkampf soll nun bereits um 10.15 Uhr starten. Für Sonntag ist unter anderem heftiger Wind mit Sturmböen prognostiziert. Skispringen: Alle Infos zum Weltcup 2019/20

In Willingen kommt der Qualifikation eine besondere Bedeutung zu: Der Qualifikationssprung fließt genau wie die vier Sprünge des Wettkampfes am Samstag und Sonntag in die Willingen-Five-Wertung ein. Der Gewinner dieser Wertung erhält 25 000 Euro Preisgeld. Im vergangenen Jahr hatte der Japaner Ryoyu Kobayashi die Wertung gewonnen.

