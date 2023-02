Skispringen: Weltmeisterin! Katharina Althaus triumphiert in Planica

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Katharina Althaus ist Weltmeisterin von der Normalschanze. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica stand am Donnerstag die erste Entscheidung im Skispringen an. Es wurde zum goldenen Auftakt für Katharina Althaus.

Planica - Die Nordische Ski-WM 2023 ist das Highlight in der Saison im Skispringen. Am Donnerstag suchten die Damen die Weltmeisterin von der Normalschanze und fanden sie in Katharina Althaus!

Katharina Althaus hat dem deutschen Team bei der Nordischen Ski-WM in Planica die erste Goldmedaille beschert. Die 26 Jahre alte Allgäuerin siegte am Donnerstag nach Sprüngen auf 98,5 und 97 Meter knapp vor der Österreicherin Eva Pinkelnig.

Skispringen: Erster WM-Titel für Althaus, Freitag schrammt am Podium vorbei

Für Althaus ist es nach Olympia 2018, der WM 2019 und Olympia 2022 die vierte Einzelmedaille bei einem Großereignis - und die erste Goldmedaille. Neben Althaus und Pinkelnig komplettierte die Norwegerin Anna Odine Stroem als Dritte das Podium. Selina Freitag als Vierte schaffte im slowenischen Tal der Schanzen ein Top-Resultat, auch Anna Rupprecht (9.) und Luisa Görlich (15.) lieferten gute Ergebnisse.

Für Althaus gibt es bei der WM noch drei weitere Medaillenchancen, beginnend mit dem Teamspringen der Damen am Samstag. Die Herren springen am Freitag die Qualifikation von der Normalschanze.

Skispringen-WM: Der Endstand im Finale

1. Katharina Althaus (Deutschland) 249.1 Punkte 2. Eva Pinkelnig (Österreich) - 2.2 3. Anna Odine Stroem (Norwegen) - 3.1 4. Selina Freitag (Deutschland) - 8.5 9. Anna Rupprecht (Deutschland) - 22.7 15. Luisa Görlich (Deutschland) - 33.7

Das gesamte Ergebnis

Die nächsten Entscheidungen im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica stehen am Samstag an. Um 12:15 Uhr geht es bei den Damen im Team um Medaillen, ab 17:00 Uhr springen die Herren von der Normalschanze. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Skispringen: Das WM-Springen im Liveticker

Finale: Es gibt kein Halten mehr im deutschen Team. Katharina Althaus ist erstmals in ihrer Karriere Weltmeisterin. Selina Freitag schrammt als Vierte am Podium vorbei. Anna Rupprecht als Neunte und Luisa Görlich als 15. komplettieren ein starkes Teamresultat. Damit ist auch im Teamspringen eine Medaille greifbar.

Finale: Anna Odine Stroem beschließt diesen Wettbewerb. Das sind 95 Meter, die Noten sind nicht gut. Wird Althaus Weltmeisterin? Jaaaaaaaaa, das reicht!

Finale: Katharina Althaus hat es jetzt in der Hand. Deutschland hat eine Medaille sicher. 97 Meter reichen sogar für Pinkelnig, das ist die Führung.

Finale: Eva Pinkelnig hat eine Medaille. 100 Meter und gute Noten, sie geht in Führung. Freitag ist Zweite. Und jetzt kommt Althaus.

Finale: Freitag muss jetzt richtig einen auspacken. 98 Meter für die Deutsche!!!! Sie geht in Führung und ist auf Medaillenkurs.

Finale: Thea Minyan Bjoerseth aus Norwegen packt noch einen drauf, das ist extrem hohes Niveau hier. Und jetzt kommt Freitag.

Finale: Yuki Ito aus Japan springt einen halben Meter weiter, jetzt entscheiden die Noten. Sie geht an die Spitze.

Finale: Nur noch sieben Damen kommen. Maren Lundby ist pünktlich zur WM in Form und geht mit 94 Metern an die Spitze.

Finale: Nozomi Maruyama aus Japan geht sogar noch weiter und zieht an Rupprecht vorbei. Es geht jetzt in die entscheidende Phase.

Finale: Anna Rupprecht eröffnet die Top Ten. Das sind starke 96 Meter, sie geht hier an die Spitze.

Finale: Abigail Strate aus Kanada übernimmt die Führung. Jetzt kommen die Top Ten, drei Deutsche sind hier mit dabei.

Finale: Luisa Görlich war 13. nach dem 1. Durchgang. Eine Medaille wird sie nicht gewinnen, die Top Ten sind aber noch machbar. Und sie muss sich für das Teamspringen empfehlen. 90,5 Meter geht es weit, das reicht derzeit nur für den vierten Rang.

Finale: Nika Kriznar aus Slowenien löst die Französin ab, jetzt nimmt der 2. Durchgang merklich Fahrt auf.

Finale: Josephine Pagnier aus Frankreich setzt sich mit 93,5 Metern an die Spitze.

Finale: Jetzt kommt die zweite Startgruppe. Luisa Görlich aus Deutschland ist hier mit dabei.

Finale: Acht von 30 Damen sind unten, Nika Kriznar aus Slowenien liegt in Führung.

Finale: Die Bedingungen sind weiter stabil, einem fairen 2. Durchgang steht nichts im Wege.

Finale: Mehrere Damen haben gleich noch die Chance auf eine Medaille. Die Abstände nach dem 1. Durchgang sind sehr gering.

Finale: Es geht in den finalen Durchgang, vier deutsche Damen sind dabei. Und zwei haben eine sehr gute Chance auf eine Medaille.

Vor dem Finale: Um 17:58 Uhr geht es mit dem finalen Durchgang weiter.

Skispringen-WM heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Anna Odine Stroem (Norwegen) 131.2 Punkte 2. Katharina Althaus (Deutschland) - 4.7 3. Eva Pinkelnig (Österreich) - 8.5 4. Selina Freitag (Deutschland) - 9.6 10. Anna Rupprecht (Deutschland - 17.5 13. Luisa Görlich (Deutschland) - 20.2

Fazit: Katharina Althaus und Selina Freitag haben auf den Punkt geliefert und sind voll dabei im Kampf um die Medaillen. Gold wird schwer, ist aber nicht unmöglich.

1. Durchgang: Eva Pinkelnig beschließt diesen 1. Durchgang. Die Topfavoritin landet bei 96,5 Metern und ist enttäuscht. Pinkelnig ist damit Dritte, liegt knapp vor Freitag.

1. Durchgang: Althaus springt 98,5 Meter, sie ist dran an den Medaillen. Wie groß ist der Rückstand auf Stroem? Das sind nur 4.7 Punkte, das geht noch im 2. Durchgang.

1. Durchgang: Anna Odine Stroem aus Norwegen ist in Topform und die Erste, die hier 100 Meter knackt. Das ist die Führung. Und jetzt kommt Althaus.

1. Durchgang: Freitag bleibt hier vorne. Titelverteidigerin Ema Klinec geht nur auf 90.5 Meter. Jetzt kommen die Top 3 des Weltcups.

1. Durchgang: Freitag muss jetzt klar über die 90 Meter gehen, wenn sie hier um die Medaillen mitspringen will. 97 Meter, das ist eine dicke Ansage.

1. Durchgang: Yuki Ito aus Japan ist vorne dabei. Selina Freitag macht sich bereit, sie wird gleich springen.

1. Durchgang: Abigail Strate aus Kanada macht den Anfang. 93 Meter reichen aber nicht für die Top 3.

1. Durchgang: Thea Minyan Bjoerseth aus Norwegen schiebt sich an die Spitze. Jetzt kommen die Top Ten.

1. Durchgang: Junioren-Weltmeisterin Alexandria Loutitt aus Kanada zeigt starke 96,5 Meter und schiebt sich an Rupprecht vorbei. Jetzt nimmt der Wettkampf richtig Fahrt auf.

1. Durchgang: Jetzt kommt Anna Rupprecht. Die Mixed-Weltmeisterin von 2021 geht auf 95 Meter. Sie liegt knapp hinter Lundby auf dem zweiten Rang, auch das war ein guter Auftakt.

1. Durchgang: Wie kommen die deutschen Damen in diesen Wettkampf. Görlich springt 91,5 Meter, die Bedingungen waren nicht leicht. Guter Auftakt, sie geht zunächst auf den dritten Rang.

1. Durchgang: Gleich sehen wir mit Luisa Görlich die erste deutsche Springerin.

1. Durchgang: Maren Lundby aus Norwegen setzt mit 94.5 Metern klar die Bestweite und geht an die Spitze.

1. Durchgang: Jubel brandet auf. Katra Komar aus Slowenien geht mit 88.5 Metern an die Spitze. Wird aber gleich von Jenny Rautionaho aus Finnland abgelöst.

1. Durchgang: 10 von 40 Damen sind unten. Liu Qi aus China hat mit 90 Metern die Führung übernommen.

1. Durchgang: Xueyao Li aus China setzt mit 87 Metern die bisherige Bestweite. Die Athletinnen, die wir jetzt sehen, werden aber nicht um die Medaillen kämpfen.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind stabil bislang. Hoffen wir, dass das so bleibt.

1. Durchgang: Die erste Deutsche ist mit der Startnummer 20 Luisa Görlich. Anna Rupprecht kommt als 24., Selina Freitag als 36. und Katharina Althaus als 39.

1. Durchgang: Die 16-Jährige springt auf 83,5 Meter. Da werden wir gleich noch deutlich höhere Weiten sehen.

1. Durchgang: Anezka Indrackova aus Tschechien eröffnet dieses WM-Springen.

Vor dem Springen: Es geht gleich los hier in Planica. Das erste Skispringen dieser WM beginnt in wenigen Minuten.

Vor dem Springen: Topfavoritin ist Eva Pinkelnig, die in 17 von 21 Wettkämpfen in dieser Saison aufs Podest kam. Aber auch Stroem und Althaus sind in bestechender Form.

Vor dem Springen: 40 Damen bestreiten gleich den 1. Durchgang, 30 kommen ins Finale.

Vor dem Springen: Es geht sehr gut los hier in Planica. Althaus hat den Probedurchgang vor Anna Odine Stroem aus Norwegen und Eva Pinkelnig aus Österreich gewonnen. Freitag landet auf dem 12. Platz, Rupprecht ist 13. und Goerlich 17.

Vor dem Springen: Aktuell läuft der Probedurchgang hier in Planica. Anna Rupprecht und Luisa Görlich sind ordentlich gesprungen, gleich kommen noch Freitag und Althaus.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute bei der Nordischen Ski-WM 2023. Gleich geht es um die ersten Medaillen in Planica.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum WM-Springen der Damen

Die deutschen Damen wollen bei der ersten Skispringen-Entscheidung der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica gleich die erste Medaille abgreifen. Vier DSV-Adlerinnen gehen an den Start, zwei haben gute Optionen auf Edelmetall.

Skispringen heute im Liveticker: Althaus ist Mitfavoritin bei der Nordischen Ski-WM

In erster Linie ist Katharina Althaus in der Favoritenrolle, wenn es um die ersten Skispringen-Medaillen in Slowenien geht. Die Oberstdorferin ist in bestechender Form und an einem guten Tag sogar Kandidatin auf die Goldmedaille.

Sieben Siege hat die 26-Jährige in dieser Saison bereits eingefahren, zudem ging es mehrfach aufs Podest. Althaus ist Zweite der Gesamtwertung und pünktlich zum Saisonhighlight in guter Verfassung.

Skispringen heute im Liveticker: Freitag als Geheimfavoritin

Auch Selina Freitag könnte ein Wörtchen um die Medaillen mitsprechen. Die 21-Jährige ist die Aufsteigerin der Saison, stand auch schon auf dem Podium und nimmt nach Olympia 2022 zum zweiten Mal an einem Großereignis teil. Anna Rupprecht und Luisa Görlich sind nur Außenseiterrinnen.

Topfavoritin ist die Österreicherin Eva Pinkelnig, die den Gesamtweltcup anführt und vor allen Dingen auf Normalschanzen ihre Stärken hat. Zudem muss man die Norwegerinnen Anna Odine Stroem und Silje Opseth auf dem Zettel haben. Lokalmatadorin Ema Klinec ist Titelverteidigerin und Mitfavoritin. Hier geht es zur Startliste

Das Springen auf der Normalschanze beginnt um 17:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

