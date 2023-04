Skispringen: Wellinger verabschiedet sich mit Top-Ten-Platz, Krimi an der Spitze

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Andreas Wellinger wurde bester DSV-Springer in Planica. © Swen Pförtner/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Sonntag beendet. In Planica lieferten sich zwei Slowenen ein packendes Duell, ein Deutscher kam in die Top Ten.

Planica - Der letzte Wettkampftag im Weltcup 2022/23 im Skispringen stand an. Zum Abschluss traten die Herren noch einmal im Skifliegen an. Die slowenischen Gastgeber dominierten, zwei Deutsche zeigten ein ordentliches Saisonende.

Der Slowene Timi Zajc hat den letzten Wettbewerb des Skisprung-Winters gewonnen. Mit Flügen auf 232,5 und 234 Meter setzte sich der Lokalmatador am Sonntag im slowenischen Planica gegen die Konkurrenz um Landsmann Anze Lanisek, der 0,1 Punkte schlechter abschnitt, durch.

Der Österreicher Stefan Kraft komplettierte auf der riesigen Fluganlage im Tal der Schanzen als Dritter das Podium. Die Kugel für den Gewinner des Flug-Weltcups sicherte sich ebenfalls Kraft, der noch am norwegischen Gesamtweltcup-Gewinner Halvor Egner Granerud vorbeizog.

Skispringen: Wellinger und Eisenbichler zeigen starken Abschluss

Die deutschen Athleten spielten wie schon am Samstag nur Nebenrollen, zeigten diesmal aber immerhin ein paar starke Flüge. Andreas Wellinger (228,5 und 240,5 Meter) schaffte es auf Rang neun, Markus Eisenbichler (225 und 240,5 Meter) wurde Elfter. Für Constantin Schmid (22.), Karl Geiger (23.) und Pius Paschke (27.) lief es deutlich schlechter. Das Einzel von Planica war der letzte Wettbewerb der längsten Saison in der Geschichte der Skispringer.

Skispringen: Der Endstand im 2. Durchgang

1. Timi Zajc (Slowenien) 455.1 Punkte 2. Anze Lanisek (Slowenien) - 0.1 3. Stefan Kraft (Österreich) - 10.0 9. Andreas Wellinger (Deutschland) - 34.3 11. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 37.9 22. Constantin Schmid (Deutschland) - 69.7 23. Karl Geiger (Deutschland) - 73.4 27. Pius Paschke (Deutschland) - 82.8

Damit endet die Weltcup-Saison 2022/23. Halvor Egner Granerud gewinnt den Gesamtweltcup, Stefan Kraft siegt im Skiflugweltcup und Österreich gewinnt die Nationenwertung.

Skispringen: Das Fliegen vom Sonntag im Liveticker

Finale: Anze Lanisek hat die Ehre, die Saison zu beenden. Gewinnt er mit dem letzten Sprung der Saison? Das wird ganz eng. Er knallt starke 242 Meter raus. Die Noten sind wieder herausragend. Reicht das für den Sieg? Unglaublich, ihm fehlen 0,1 Punkte. Was für ein packendes Finale dieser Saison!

Finale: Nur noch zwei Slowenen kommen, die Gastgeber werden hier gewinnen. Domen Prevc kommt nicht an Zajc vorbei und geht auf 232 Meter. Das reicht auch nicht für Kraft, er ist Dritter.

Finale: Kraft geht auf 235 Meter. Für Zajc reicht das nicht, damit gewinnt er aber die Gesamtwertung im Skifliegen.

Finale: Ja, Zajc kann hier tatsächlich gewinnen. Naoki Nakamura bleibt klar hinter dem Slowenen. Für Stefan Kraft geht es jetzt um den Skiflugweltcup.

Finale: Timi Zajc geht freiwillig drei !!! Luken nach unten. Die Zockerei geht voll auf. Er springt 234 Meter, erhält über 25 Bonuspunkte und hat damit noch echte Siegchancen.

Finale: Auch Jan Hörl haut hier nochmal einen raus, der Österreicher zieht auf 240 Meter. Er übernimmt damit die Führung.

Finale: Ziga Jelar hat damit keine Probleme, der Slowene fliegt auf 236,5 Meter. Das ist die Führung!

Finale: Hayböck und Forfang bleiben hinter den Deutschen zurück, die Verhältnisse sind jetzt nicht mehr so gut. Sieben Springer kommen noch.

Finale: Ryoyu Kobayashi aus Japan geht mit 239 Metern und hohen Noten vorbei am deutschen Duo.

Finale: Jetzt sind wir in den Top Ten, zwei Deutsche liegen weiter vorne.

Finale: Auch Wellinger knallt hier nochmal einen raus und zeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft eigentlich steckt. Es geht auf 240,5 Meter und damit an die Spitze. Das ist Balsam für die deutsche Skisprung-Seele.

Finale: Ja, es geht doch. Eisenbichler zeigt seinen mit Abstand besten Flug an diesem Wochenende. 240,5 Meter für den Deutschen, er verdrängt Granerud.

Finale: Die Hälfte des finalen Durchgangs ist unten, Granerud liegt weiter an der Spitze. Mit Eisenbichler und Wellinger sehen wir gleich noch zwei Deutsche.

Finale: Überragende 241,5 Meter zeigt uns Piotr Zyla aus Polen. Die Landung war aber nicht sauber und gibt Abzüge. Deswegen bleibt Granerud vorne.

Finale: Manuel Fettner aus Österreich und Kamil Stoch aus Polen kommen nah ran an Granerud, für die Führung reicht es aber nicht.

Finale: Pius Paschke geht nur auf 208,5 Meter und fällt damit weit zurück. Zehn von 30 Springern sind unten.

Finale: Es geht weiter mit Karl Geiger. Das sind gut 20 Meter weniger als Granerud und ein Sinnbild für diese Saison.

Finale: Überraschend sehen wir schon jetzt Halvor Egner Granerud. Der Norweger hat seinen ersten Sprung verpatzt und wird jetzt voll attackieren. Mit 237 Metern geht er klar in Führung und verabschiedet sich mit 12 Saisonsiegen, dem Gesamtweltcup und dem Vierschanzentournee-Sieg aus dieser Saison.

Finale: Mit Constantin Schmid sehen wir den ersten Deutschen. Er verabschiedet sich mit guten 220,5 Metern aus einer für ihn enttäuschenden Saison. Schmid geht damit jetzt zunächst in Führung.

Finale: Es geht weiter, der letzte Durchgang dieser Saison läuft.

Vor dem Finale: Um 10:55 Uhr beginnt der 2. Durchgang.

Skispringen heute im Liveticker: Der Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

1. Anze Lanisek (Slowenien) 224.1 Punkte 2. Domen Prevc (Slowenien) - 1.6 3. Stefan Kraft (Österreich) - 3.6 12. Andreas Wellinger (Deutschland) - 19.4 13. Markus Eisenbichler (Deutschland) - 19.5 21. Pius Paschke (Deutschland) - 32.5 22. Karl Geiger (Deutschland) - 33.3 26. Constantin Schmid (Deutschland) - 36.9

Fazit 1. Durchgang: Stefan Kraft steht vor dem Gewinn des Skiflugweltcups, der Österreicher liegt 20 Plätze vor seinem einzigen Konkurrenten Granerud. Zwei Slowenen führen, die deutschen Adler liegen erneut klar zurück und haben keine Chance aufs Podium.

1. Durchgang: Wie antwortet der Norweger? Oh, das könnte schon die Entscheidung gewesen sein. Nur 215,5 Meter und der 23. Platz für Granerud. Das wird sich Kraft nicht mehr nehmen lassen.

1. Durchgang: Stefan Kraft und Halvor Egner Granerud duellieren sich noch um den Skiflug-Weltcup. Der Österreicher liegt zehn Punkte hinter dem Norweger und muss jetzt vorlegen. 238,5 Meter für den Sieger von Freitag, er ist damit erstmal Dritter.

1. Durchgang: Nur noch vier Athleten kommen. Ryoyu Kobayashi beginnt mit 229,5 Metern und liegt im Bereich von Wellinger. Anze Lanisek haut zehn Meter mehr raus und schiebt sich ganz vorne mit rein. Er übernimmt sogar knapp die Führung.

1. Durchgang: Hält Wellinger auch heute die deutschen Fahnen hoch? Er geht auf 228,5 Meter, das ist in Ordnung. Wird aber nicht fürs Podium ausreichen. Wellinger geht auf den neunten Rang.

1. Durchgang: Zunächst sehen wir aber Weltmeister Timi Zajc. Er wählt freiwillig einen kürzeren Anlauf. 228 Meter braucht er für die Bonuspunkte, mit 232,5 Metern erreicht er die locker. Der Slowene kriegt gute Noten und ist Dritter.

1. Durchgang: Es droht wieder ein schwaches Resultat, die deutschen Herren sind von der Weltspitze einfach klar entfernt. Nur noch Andreas Wellinger sehen wir noch.

1. Durchgang: Geiger wurde hier 2020 Weltmeister, von dieser Form ist er weit entfernt. Das sind nur 217,5 Meter und der 14. Platz.

1. Durchgang: 20 von 30 Athleten sind unten, jetzt kommen die Top Ten. Darunter sind auch Karl Geiger und Andreas Wellinger.

1. Durchgang: Jan Hörl ist in bestechender Form und bestätigt das mit 236,5 Metern. Der Österreicher ist damit zunächst Dritter.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind stabil, was macht Markus Eisenbichler aus den Verhältnissen? Der Siegsdorfer geht auf ordentliche 225 Meter. Damit ist er zunächst Fünfter.

1. Durchgang: Domen Prevc ist ein exzellenter Flieger, jetzt steht der Slowene oben. Er zieht den Flug trotz geringer Flughöhe auf 237,5 Meter. Gepaart mit guten Noten reicht das für die Spitze.

1. Durchgang: Constantin Schmid steht oben, der Wind ist etwas eingeschlafen. Oben kommt er gut raus, fällt unten aber ab. Das sind nur 210,5 Meter, damit ist er zunächst Siebter.

1. Durchgang: 237 Meter legt Naoki Nakamura vor, der Japaner springt persönliche Bestweite. Die Jury wird bald reagieren und den Anlauf verkürzen.

1. Durchgang: Aleksander Zniszczol aus Polen zieht prompt vorbei, er geht auf 226 Meter. Schon jetzt sehen wir hohe Weiten, es könnte nachher spektakulär werden.

1. Durchgang: Paschke geht auf gute 220 Meter und damit zunächst an die Spitze.

1. Durchgang: Es kann heute weit gehen, der Wind lässt es zu. Mit Pius Paschke sehen wir gleich den ersten deutschen Springer.

1. Durchgang: Die Bedingungen sind hervorragend, die Anlage wieder bestens besucht. Es geht los.

Vor dem Springen: Pius Paschke (Startnummer 3), Constantin Schmid (10), Markus Eisenbichler (17), Karl Geiger (21) und Andreas Wellinger (25) sind aus deutscher Sicht mit dabei.

Vor dem Springen: Das letzte Springen einer langen Saison steht jetzt also auf dem Programm. 30 Athleten bestreiten gleich den 1. Durchgang im Skifliegen von Planica.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute in Planica.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen

Im Weltcup-Finale wollen die DSV-Adler für einen möglichst positiven Saisonabschluss sorgen. In Planica geht eine weitestgehend enttäuschende Saison zu Ende, in der die deutschen Springer den Anschluss an die Weltspitze nur selten halten konnten.

Skispringen heute im Liveticker: Fünf DSV-Adler dabei - geht es noch einmal nach vorne?

Für das letzte Springen der Saison sind die Top 30 des Gesamtweltcups qualifiziert. Für jeden Athleten, der in Planica nicht mit dabei ist, rückt dementsprechend der Nächste nach. Fünf DSV-Adler sehen wir daher am Sonntag. Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Pius Paschke und Constantin Schmid sind am Start.

Während es weder im Gesamtweltcup, noch in der Nationenwertung für die deutschen Springer noch um etwas geht, will die Mannschaft von Trainer Stefan Horngacher mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause gehen. Das Wochenende in Planica verlief bislang bescheiden: im Einzel wurde Eisenbichler als 17. bester Deutscher, im Team wurde man nur 5.

Skispringen heute im Liveticker: Wer holt sich den Sieg in der Skiflug-Wertung?

Die beiden Top-Favoriten auf den Sieg sind Halvor Egner Granerud (Norwegen) und Stefan Kraft (Österreich). Beide kämpfen in der Skiflug-Wertung noch um Platz eins, wobei der Norweger noch zehn Punkte Vorsprung vor dem Österreicher hat. Dazu sollte man die Lokalmatadoren Anze Lanisek, Timi Zajc und auch Domen Prevc auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Das letzte Springen der Weltcup-Saison startet um 10:00 Uhr, das Finale beginnt gegen 10:45 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

