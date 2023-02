Skispringen: Wellinger siegt im Einzel, im Team fehlt nur ein Hauch

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Andreas Wellinger siegte in den USA. © Swen Pförtner/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Samstag fortgesetzt. Das Einzelspringen wurde zum deutschen Erfolg, in der Super-Team-Premiere fehlte nicht viel.

Lake Placid - Nach 14 Jahren machen die Skispringer im Weltcup wieder im US-amerikanischen Lake Placid Halt. Am Samstag fanden gleich zwei Events statt. Das Einzelspringen am Nachmittag gewann Andreas Wellinger, im neuen Super Team-Wettbewerb verpasste Deutschland das Podest nur knapp.

Hier geht‘s zum Ergebnis des Einzelspringens

Karl Geiger und Andreas Wellinger haben zur Premiere des Super-Teams bei den Herren das Podest um 2,5 Punkte verfehlt. Am späten Samstagabend kam das deutsche Duo hinter Polen, Österreich und Japan auf den vierten Rang.

Das Super Team wurde erstmals im Weltcup der Herren ausgetragen. Jeder Athlet zeigte drei Sprünge, sechs Durchgänge wurden letztlich addiert.

Skispringen: Wellinger mit einem starken Tag

Wellinger, der am Nachmittag seinen ersten Weltcupsieg seit 2017 feierte, präsentierte sich auch im Team in glänzender Verfassung und war der stärkere DSV-Springer. Geiger war konstant, erreichte aber nicht das höchste Niveau.

Dawid Kubacki und Piotr Zyla siegten für Polen mit klarem Vorsprung vor dem österreichischen Team um Daniel Tschofenig und Stefan Kraft und den Japanern Naoki Nakamura und Ryoyu Kobayashi.

Skispringen: Der Endstand im Super-Team

1. Polen 800.8 Punkte 2. Österreich - 13.2 3. Japan - 24.1 4. Deutschland - 26.5

Das gesamte Ergebnis

Skispringen: Wellinger holt ersten deutschen Saisonsieg

Andreas Wellinger hat den deutschen Skispringern den ersten Weltcupsieg des Winters beschert. Der 27-Jährige sprang am Samstag in Lake Placid in den USA 129 und 125,5 Meter weit und gewann damit vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Für Wellinger war es der vierte Einzel-Weltcupsieg der Karriere und der erste Podestplatz in einem Einzel-Weltcup seit November 2018. Dritter wurde der Österreicher Daniel Tschofenig.

Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gewann Wellinger sein letztes Event auf Top-Niveau. Der letzte Sieg im Weltcup datiert vom 3. Dezember 2017. Nach seinem Olympiasieg hatte er mit vielen Verletzungen zu kämpfen, gut fünf Jahre später meldete er sich eindrucksvoll in der Weltspitze zurück.

Mehr zum Thema Skispringen: Die Gesamtwertung im Weltcup 2022/23 der Herren

Karl Geiger wurde an seinem 30. Geburtstag Achter und war damit der zweitbeste Deutsche. Markus Eisenbichler erreichte anderthalb Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaften im slowenischen Planica mit seinem zehnten Platz ebenfalls noch ein ordentliches Resultat. Mit seinem Sprung auf 136 Meter im ersten Durchgang stellte Kobayashi einen Schanzenrekord auf. Stephan Leyhe (15.), Philipp Raimund (22.) und Constantin Schmid (26.) holten ebenfalls Weltcup-Punkte.

Skispringen im Liveticker: Der Endstand

1. Andreas Wellinger (Deutschland) 264,5 Pkt. 2. Ryoyu Kobayshi (Japan) -8,5 3. Daniel Tschofenig (Österreich) -9,1 8. Karl Geiger (Deutschland) -14,1 10. Markus Eisenbichler (Deutschland) -21,2 15. Stephan Leyhe (Deutschland) -30,5 22. Philipp Raimund (Deutschland) -46,8 26. Constantin Schmid (Deutschland) -58,9

Das gesamte Ergebnis

Skispringen: Das Super-Team im Liveticker

Springen: Polen gewinnt vor Österreich und Japan. Deutschland fehlen 2,5 Punkte aufs Podest.

Springen: Die Noten sind so schlecht, dass jetzt sogar Japan vorbei ist. Ist das bitter, Geiger und Wellinger verpassen knapp das Podium.

Springen: Wellinger beschließt den Wettkampf für Deutschland. Das sind nur 122 Meter, Österreich zieht vorbei. Geiger und Wellinger werden Dritter.

Springen: Österreich ist auf dem Podest. 128,5 Meter für Stefan Kraft. Das ist jetzt auch eine Ansage an Wellinger.

Springen: Kobayashi macht mit 128 Metern nochmal Druck aufs Podest. Slowenien fällt schonmal zurück. Und jetzt kommen nur noch drei Nationen.

Springen: Norwegen beschließt diesen Wettkampf auf dem sechsten Platz, das ist eine Enttäuschung.

Springen: So, der letzte Durchgang steht an. Deutschland hat zwölf Punkte Luft auf den ersten Nicht-Podestplatz. Mit diesem starken Wellinger sollte das klappen.

Springen: Piotr Zyla steht für Polen oben. 127,5 Meter, das ist ganz stark und die Vorentscheidung im Kampf um den Sieg. Polen wird hier wohl gewinnen.

Springen: Die Tür fürs Podest ist jetzt ganz weit offen. Karl Geiger legt vor, Es ist der vorletzte Sprung für Deutschland. Er trifft den Sprung gut und kommt auf solide 122,5 Meter. Das ist die Führung, knapp vor Österreich.

Springen: Daniel Tschofenig muss jetzt für Österreich kontern. 124 Meter, damit ist er 8,3 Punkte vor Slowenien. Was macht Naoki Nakamura? Japan geht nur auf 118,5 Meter. Die Asiaten fallen hinter Österreich und Slowenien zurück.

Springen: Domen Prevc springt für Slowenien auf starke 128 Meter. Slowenien kämpft noch ums Podest, Norwegen ist raus.

Springen: Norwegen ist nur Sechster bislang, das ist eine Überraschung. Marius Lindvik ist die große Schwachstelle, das sind nur 111 Meter.

Springen: Acht Teams sind noch dabei. Wir sehen also noch 16 Sprünge hier. Realistische Chancen aufs Podium haben nur noch sechs Mannschaften.

Springen: Vier von sechs Durchgängen sind durch. Polen ist auf Siegkurs. Andreas Wellinger und Karl Geiger kämpfen gegen Japan und Österreich ums Podest.

Springen: Norwegen und Österreich kommen noch. Granerud muss für Norwegen viel aufholen. 125 Meter für den Führenden der Gesamtwertung. Damit kann er keine großen Sprünge machen. Stefan Kraft beschließt für Österreich diesen Durchgang. Das sind nur 117 Meter, jetzt fällt auch Österreich zurück.

Springen: Polen hat zur Halbzeit geführt. Dawid Kubacki ist jetzt gefordert. Und er zieht das runter, das ist ganz klar die Führung. 127 Meter, Polen ist ein Kandidat auf den Sieg.

Springen: Timi Zajc springt für Slowenien, mit 122,5 Meter wächst der Rückstand auf Deutschland aber an.

Springen: Wellinger ist gut drauf, die Bedingungen sind aber nicht ideal derzeit. Er kompensiert das mit starken 125 Metern und geht an Japan vorbei.

Springen: Italien ist auch draußen, jetzt können wir und auf die Spitze konzentrieren. Kobayashi springt für Japan, die hier Chancen auf den Sieg haben. Oben ist ein Wackler drin, das sind nur 122 Meter. Und jetzt die Chance für Wellinger, einige Punkte aufzuholen.

Springen: Von vier Teams werden wir uns gleich verabschieden. Kasachstan, Estland und die USA wird es erwischen. Das vierte Team ist noch offen.

Springen: Polen ist an Österreich vorbei, es bleibt aber sehr eng an der Spitze. Und auch Deutschland hat noch alle Optionen. Es ist Halbzeit hier in Lake Placid.

Springen: Norwegen und Österreich kommen noch. Marius Lindvik legt für Norwegen vor, landet aber schon bei 118 Metern. Das Podest rückt in weite Ferne. Österreich hingegen hat bislang dominiert. Hält Daniel Tschofenig die Führung? Oha, das sind nur 115,5 Meter, jetzt kommt Dynamik in dieses Teamspringen.

Springen: Japan bleibt vorne, Domen Prevc kommt für Slowenien nicht vorbei. Piotr Zyla springt für Polen, mit 122,5 Metern geht es an die Spitze. 2,2 Punkte vor Japan und 12 vor Deutschland.

Springen: Geiger muss jetzt nachziehen, vorhin hatte er noch leichte Probleme. Oh, das sind nur 119,5 Meter. Deutschland fällt zurück.

Springen: Jetzt kommen die Top-Teams, es geht jetzt um eine gute Ausgangslage zur Halbzeit. Naoki Nakamura springt für Japan auf gute 125,5 Meter. Das ist die Führung und eine Ansage an Karl Geiger.

Springen: Für Deutschland ist gleich wieder Karl Geiger am Start.

Springen: Es geht weiter mit dem dritten von sechs Durchgängen. Der Wind ist weiter stabil. Nach dieser Runde scheiden vier von zwölf Teams aus.

Springen: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter hier.

Springen: Norwegen und Slowenien haben viele Punkte eingebüßt und sind schon 15 Zähler hinter Deutschland zurück. Österreich liegt klar vorne, aber es kann in diesem Format sehr schnell gehen.

Springen: Halvor Egner Granerud und Stefan Kraft kommen noch. Granerud hat hier den ganzen Tag schon leichte Probleme, das sind nur 120,5 Meter für Norwegen. Die Skandinavier fallen hinter Deutschland zurück. Kraft beschließt diesen Durchgang mit starken 130.5 Metern. Nach einem Drittel ist Österreich auf Siegkurs.

Springen: Dawid Kubacki springt für Polen und kann den Angriff von Kobayashi und Wellinger kontern. 128 Meter, Polen geht an die Spitze.

Springen: Kobayashi und Wellinger haben vorgelegt, Timi Zajc kann für Slowenien da nicht mithalten. Er verliert über 15 Punkte, in diesem Format werden die Karten ganz schnell neu gemischt.

Springen: Und jetzt kommt der Sieger von vorhin. Andreas Wellinger geht auf 127,5 Meter und ist nur 0,2 Punkte hinter Kobayashi. Wellinger ist in bestechender Form.

Springen: Jetzt geht es dann wieder um die Top-Platzierungen. Für Japan startet Ryoyu Kobayashi ist in guter Form, kam am Nachmittag aufs Podest und zeigt uns jetzt starke 124,5 Meter. Japan ist im Kampf ums Podium dabei.

Springen: 13 Teams sind dabei, 12 erreichen nach diesem ersten Durchgang die nächste Runde. Von Rumänien werden wir uns verabschieden.

Springen: So, jetzt gehen die zweiten Springer eines jeden Teams von der Schanze. Für Deutschland kommt der Sieger des Nachmittags. Andreas Wellinger will auch im Super Team wieder aufs Podium.

Springen: Norwegen und Österreich kommen noch. Marius Lindvik geht auf 122 Meter für die Skandinavier und ist 4,6 Punkte hinter Slowenien. Tschofenig beschließt für Österreich, das sind starke 127 Meter und die klare Führung nach dem ersten von sechs Sprüngen je Team.

Springen: 122,5 Meter für den Slowenen Domen Prevc. Slowenien geht knapp an Japan und Deutschland vorbei. Piotr Zyla setzt gar noch einen Meter drauf, bekommt aber schlechtere Noten und liegt 1,3 Punkte hinter Prevc.

Springen: Geiger feiert heute seinen 30. Geburtstag und zeigte einen guten Wettkampf vorhin. Er ist zu spät am Tisch und ist 1,5 Meter kürzer als Nakamura. Deutschland reiht sich hinter Japan ein.

Springen: Jetzt sind wir bei den Favoriten angekommen. Naoki Nakamura legt mit 122 Metern richtig einen vor, das ist klar die Führung. Und jetzt kommt Geiger.

Springen: Kilian Peier legt für die Schweiz vor. Im Team mit Gregor Deschwanden können wir hier von einem Geheimfavoriten sprechen. 114 Meter ist der erste Richtwert.

Springen: Es geht los, die ersten Athleten gehen von der Schanze. Die Bedingungen sind gut, wir dürfen uns auf einen fairen Wettkampf freuen.

Vor dem Springen: Außer Anze Lanisek aus Slowenien sind alle Top-Athleten dieser Saison dabei. Auch Japan mit Naoki Nakamura und Ryoyu Kobayashi müssen wir auf der Liste haben.

Vor dem Springen: Polen startet mit Piotr Zyla und Dawid Kubacki, Norwegen mit Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud. Für Österreich springen Daniel Tschofenig und Stefan Kraft.

Vor dem Springen: 13 Nationen sind am Start, schauen wir auf die Teams bei den Favoriten. Deutschland startet mit Karl Geiger und Andreas Wellinger. Für Slowenien springen Domen Prevc und Timi Zajc.

Vor dem Springen: Zwei Springer treten pro Team an, jeder hat drei Sprünge - am Ende werden alle Punkte zusammengerechnet.

Vor dem Springen: Super was? Wir erleben gleich eine Premiere im Weltcup bei den Herren. Erstmals wird in diesem neuen Format gesprungen.

Vor dem Springen: Ein langer Skispringen-Tag geht in die Verlängerung, wir melden uns von der Super-Team-Competition aus Lake Placid.

Vor dem Springen: Um 23:00 Uhr geht es hier mit dem Super Team weiter. Die deutsche Aufstellung steht. Andreas Wellinger und Karl Geiger bestreiten das erste Super-Team bei den Herren.

Skispringen in Lake Placid: Der Liveticker zum Einzelspringen

Fazit: Wahnsinn, damit hätten wohl die wenigsten gerechnet. Andreas Wellinger, nach dem 1. Durchgang noch 5., legte im Finale einen starken Sprung über 125,5 Meter hin und gewann das erste Einzelspringen in Lake Placid. Für den Springer vom SC Ruhpolding ist es der erste Sieg seit Olympia 2018.

Karl Geiger (8.) und Markus Eisenbichler (10.) schafften es ebenfalls in die Top Ten und rundeten ein gutes deutsches Gesamtergebnis ab. Eisenbichler machte dabei im Finale ganze zehn Plätze gut.

Halvor Egner Granerud und Dawid Kubacki konnten nicht an ihren Top-Leistungen anknüpfen und wurden 7., bzw. 5., der nach dem 1. Durchgang führende Ryoyu Kobayashi verpatzte seinen Finalsprung und wurde Zweiter. Daniel Tschofenig aus Österreich komplettierte das Podium.

2. Durchgang: Es geht jetzt um den Sieg, Ryoyu Kobayashi sitzt oben. Er bringt einiges an Vorsprung mit, hat dann aber keine Chance beim Sprung und schafft nur 114 Meter! Andreas Wellinger gewinnt!

2. Durchgang: Oha, auch Michael Hayböck schafft nur 117 Meter. Das reicht nur für Platz acht für den Österreicher.

2. Durchgang: Auch für Timi Zajc reicht es nicht, Wellinger springt aufs Podium! Der Slowene hätte 127 Meter gebraucht, springt aber nur 120.

2. Durchgang: Daniel Tschofenig kommt schon einmal nicht an Wellinger vorbei. Der Österreicher springt 120 Meter und ist Zweiter.

2. Durchgang: Jawoll, der Sprung ist ganz stark von Andreas Wellinger! 125,5 Meter, dazu eine perfekte Landung. Damit setzt sich Wellinger klar an die Spitze - reicht es sogar fürs Podium?

2. Durchgang: Halvor Egner Granerud wird heute nicht gewinnen, das ist die erste kleine Überraschung. Er springt jetzt nur 117 Meter weit und geht auf Rang drei. Damit ist auch das Podium weg.

2. Durchgang: Jetzt Karl Geiger. Sein Sprung ist okay, da ginge aber noch deutlich mehr. Er springt 120,5 Meter weit, ist aktuell Dritter.

2. Durchgang: Schade, Stephan Leyhe kann nicht an seinem guten Sprung aus dem 1. Durchgang anknüpfen. 115,5 Meter reichen nur zu Platz 8, das wird kein Top Ten-Platz für ihn.

2. Durchgang: Die letzten zehn Springer stehen an, es geht jetzt um den Sieg. Darunter sind auch drei DSV-Adler, die Chance auf ein deutsches Podium ist da. Dawid Kubacki macht den Anfang der Top Ten, springt 126 Meter weit und übernimmt die Führung.

2. Durchgang: Kilian Peier wurde im Übrigen noch disqualifiziert.

2. Durchgang: Jetzt verabschiedet sich Markus Eisenbichler aus der Leader‘s Box, Domen Prevc übernimmt die Führung mit 129,5 Metern.

2. Durchgang: Super Szene. Naoki Nakamura springt 125 Meter weit und verpasst die Führung nur ganz knapp. Der Japaner nimmt das gelassen, lacht und freut sich über den zwischenzeitlichen 2. Platz.

2. Durchgang: Das zeigt jetzt schon ein wenig, was der Sprung von Eisenbichler wert ist. Marius Lindvik und Stefan Kraft springt 123,5, bzw. 120,5 Meter weit und reihen sich hinter dem Siegsdorfer ein.

2. Durchgang: Markus Eisenbichler wäre wohl gern ein wenig später dran gewesen. Sein Sprung ist aber ganz stark! 130 Meter für den Siegsdorfer, der damit die Führung übernimmt. Mit so einer Leistung im 1. Durchgang wäre hier viel mehr drin gewesen.

2. Durchgang: Guter Sprung von Daniel Andre Tande, der sich mit 119 Metern jetzt an die Spitze setzt.

2. Durchgang: Jetzt darf Aigro springen, er kommt 106 Meter weit. Philipp Raimund macht es besser und springt 115 Meter weit, das reicht für Platz zwei.

2. Durchgang: Der Anlauf wird für Artti Aigro um zwei Luken verlängert. Der Este darf aber noch nicht springen, weil der Wind wieder zu stark ist.

2. Durchgang: Zweiter Springer im Finale ist direkt Constantin Schmid. Der setzt sich jetzt vor Peter, springt 110 Meter weit.

2. Durchgang: Das Finale hat mit etwas Verzögerung begonnen, hoffen wir mal, dass der Wind jetzt stabil bleibt. Den Anfang macht der Schweizer Dominik Peter, der mit 107 Metern die erste Weite setzt.

Vor dem 2. Durchgang: Um 17:17 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen im Liveticker: Der Stand nach dem 1. Durchgang

1. Ryoyu Kobayashi (Japan) 144,1 Pkt. 2. Michael Hayböck (Österreich) -7,0 3. Timi Zajc (Slowenien) -7,4 5. Andreas Wellinger (Deutschland) -8,6 7. Karl Geiger (Deutschland) -13,2 8. Stephan Leyhe (Deutschland) -17,9 21. Markus Eisenbichler (Deutschland) -31,6 26. Philipp Raimund (Deutschland) -34,3 29. Constantin Schmid (Deutschland) -37,3

Fazit nach dem 1. Durchgang: Das beste zu Beginn: Alle sechs deutschen Springer haben es ins Finale geschafft. Andreas Wellinger ist als 5. bester Deutscher und in Reichweite zum Podium. Auch Karl Geiger und Stephan Leyhe sind in den Top Ten.

An der Spitze gibt es eine kleine Überraschung, Ryoyu Kobayashi führt nach nach dem 1. Durchgang. Der Japaner sprang mit 136 Metern den Schanzenrekord in Lake Placid und führt das Feld vor Michael Hayböck und Timi Zajc an. Halvor Egner Granerud (6.) und Dawid Kubacki (10.) haderten mit den schlechten Windbedingungen, auch Stefan Kraft (19.) hatte einige Probleme.

Springen: Was macht jetzt Halvor Egner Granerud? Der springt aktuell in seiner ganz eigenen Liga. Aber auch er hadert mit den Bedinungen, springt nur 124,5 Meter weit. Damit ist er Sechster.

Springen: Auch Dawid Kubacki kann keinen Top-Sprung abliefern. 119,5 Meter für den Polen, das reicht gerade für Rang 9.

Springen: Die Bedingungen werden wieder schlechter, auch Anze Lanisek muss sich gedulden. Der Slowene verpatzte schon seinen Quali-Sprung und springt auch jetzt nur 113,5 Meter weit. Damit belegt er aktuell Platz 14.

Springen: Stefan Kraft darf noch nicht springen, der Wind ist wieder zu stark. Nach ein paar Minuten warten darf er und springt dann gerade einmal 111,5 Meter. Das bedeutet Platz 16 für den Österreicher.

Springen: Nun wird der Anlauf noch einmal verkürzt, damit kommt Manuel Fettner gar nicht zurecht. 108,5 Meter für den Österreicher, der damit ausscheiden wird.

Springen: Gut, dass der Anlauf verkürzt wurde. Ryoyu Kobayashi hat jetzt einen raus und springt ganz starke 136 Meter weit! Damit geht der Japaner natürlich in Führung.

Springen: Für Andreas Wellinger wird der Anlauf jetzt um eine Luke verkürzt. Der Sieger der Qualifikation springt dann 129 Meter weit und ist Vierter.

Springen: Österreiche Doppelführung nun. Michael Hayböck springt genauso weit wie sein Landsmann und ist neuer Führender.

Springen: Die deutsche Doppelführung ist gleich wieder dahin, weil die Sprünge jetzt weiter werden. 129 Meter für Daniel Tschofenig, der nun an der Spitze steht.

Springen: Das Geburtstagskind ist an der Reihe, Karl Geiger sitzt oben. Jawoll, ganz starker Sprung! 127,5 Meter für Geiger, damit haben wir nun eine deutsche Doppelführung.

Springen: Weil Johann Andre Forfang nur 111 Meter weit springt, ist Constantin Schmid jetzt doch im 2. Durchgang mit dabei.

Springen: Was geht jetzt für Markus Eisenbichler? Naja, 117,5 Meter reichen immerhin zu Platz neun. Da ist allerdings noch viel Luft nach oben.

Springen: Sehr guter Sprung jetzt von Ziga Jelar, der 124 Meter weit springt. Für die Führung reicht es aber nicht, der Slowene hat drei Zehntel Rückstand auf Leyhe.

Springen: Schade, Constantin Schmid verpatzt seinen Sprung. 113,5 Meter für den Oberaudorfer, für den 2. Durchgang reicht das aktuell nicht.

Springen: Jetzt kommt Stephan Leyhe. Erst einmal muss er sich gedulden, der Wind lässt einen Sprung gerade nicht zu. Dann darf er runter - und springt starke 122 Meter weit! Das bedeutet die Führung.

Springen: Glück für Raimund. Weil Giovanni Bresadola gerade einmal 99,5 Meter weit kommt, ist Raimund im 2. Durchgang.

Springen: Philipp Raimund ist der erste Deutsche auf der Schanze. Oh nein, der Sprung gelingt ihm überhaupt nicht. Nur 116 Meter für den Oberstdorfer, aktuell wäre er damit nicht im Finale mit dabei.

Springen: Die Bedinungen werden jetzt besser, Kristoffer Eriksen Sundal springt die bisher größte Weite mit 124,5 Metern. Das bedeutet Platz eins für den Norweger.

Springen: Springer Nummer 21 schafft es jetzt an die Spitze. Aleksander Zniszczol springt 118,5 Meter weit und übernimmt die Führung.

Springen: An der Spitze tut sich aktuell wenig, nach 17 Springern ein unverändertes Bild. Die Bedingungen geben aktuell nicht viel her, sind wir mal gespannt auf die Top-Springer.

Springen: Zehn Springer sind mittlerweile unten, aktuell führt Kilian Peier aus der Schweiz mit 119,5 Metern.

Springen: Es dauert noch ein wenig, bis wir den ersten Deutschen sehen, Philipp Raimund hat die Startnummer 26.

Springen: Der Wettbewerb hat begonnen. Der US-Amerikaner Decker Dean macht vor dem heimischen Publikum den Anfang und setzt mit 108,5 Metern die erste Weiter.

Vor dem Springen: Der Wind könnte heute wieder eine entscheidende Rolle spielen. Nachdem die Quali am Freitag deshalb schon abgesagt werden musste, ist auch heute wieder starker Wind vorhergesagt. Hoffen wir mal, dass wir hier gut durchkommen.

Vor dem Springen: Eine weitere Überraschung der Qualifikation ist, dass Lovro Kos es nicht unter die besten 50 schaffte. Der Slowene kommt in diesem Winter weiter nicht an seine starke Form der letzten Saison heran.

Vor dem Springen: Jan Hörl wird überraschenderweise beim Wettbewerb nicht mit dabei sein, der Österreicher wurde disqualifiziert. Wie haben die Favoriten abgeschnitten? Halvor Egner Granerud wurde Zweiter, Stefan Kraft Dritter. Dawid Kubacki beendete die Quali als Achter, Anze Lanisek hatte Probleme und wurde nur 28.

Vor dem Springen: Weil die Qualifikation am Freitag witterungsbedingt nicht stattfinden konnte, wurde sie heute - anstatt des Probedurchgangs - durchgeführt. Aus deutscher Sicht lief diese gut, Andreas Wellinger gewann die Quali. Karl Geiger wurde Fünfter, auch Stephan Leyhe (18.), Philipp Raimund (19.), Markus Eisenbichler (25.) und Constantin Schmid (41.) haben es in den 1. Durchgang geschafft.

Vor dem Springen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Skispringen in Lake Placid. Um 16:00 Uhr geht es hier mit dem Einzelspringen los.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den beiden Events am Samstag

Nach dem Heim-Weltcup am vergangenen Wochenende in Willingen geht es für die Skispringer nun über den Atlantik in die USA. In Lake Placid finden drei Wettbewerbe statt, zwei davon am Samstag. Das deutsche Team will dann wieder für bessere Ergebnisse sorgen als zuletzt.

Skispringen heute im Liveticker: Premiere für Super Team - Wer geht für Deutschland an den Start?

Besonders im Fokus steht der Super Team-Wettbewerb, der um 23:00 Uhr deutscher Zeit startet. Zum ersten Mal steigt diese Disziplin bei den Herren. Zwei Springer treten pro Team an, jeder hat drei Sprünge - am Ende werden alle Punkte zusammengerechnet. Bei den Damen wurde im japanischen Zao bereits ein Super Team-Springen ausgetragen, die DSV-Mannschaft um Katharina Althaus und Selina Freitag erreichte hier den dritten Platz.

Sechs deutsche Springer sind für das Wochenende nominiert. Neben Karl Geiger - der am Samstag seinen 30. Geburtstag feiert - Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler sind auch wieder Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Philipp Raimund mit dabei. Wer im Super Team-Springen antritt, wird sich allerdings wohl erst kurzfristig entscheiden.

Skispringen heute im Liveticker: Granerud peilt nächsten Sieg an

Zuvor findet am Samstag allerdings erst ein Einzelspringen statt. Hier greifen die DSV-Adler wieder vorne an, wenngleich die Konkurrenz an der Spitze groß ist. Halvor Egner Granerud (Norwegen) scheint in diesen Wochen unschlagbar, dazu muss man Dawid Kubacki (Polen), Stefan Kraft (Österreich) und Anze Lanisek (Slowenien) auf dem Schirm haben. Die Qualifikation am Freitagabend musste wegen zu starken Windes abgesagt werden.

Der „Mammut-Samstag“ in den USA beginnt um 16:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Einzelspringen, das Finale hier wird gegen 17:00 Uhr steigen. Weiter geht‘s um 23:00 Uhr mit dem Super Team, chiemgau24.de ist bei beiden Springen im Liveticker mit dabei.

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

