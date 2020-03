Skispringen: Saison abgebrochen, Kraft holt Gesamtsieg

Die Saison im skispringen 2019/20 ist vorzeitig beendet. Wegen des Coronavirus wurden alle ausstehenden Wettkämpfe und die Skiflug-WM abgesagt.

Trondheim - Die Skisprung-Saison ist wegen des Coronavirus vorzeitig beendet. Dies teilte der Weltverband Fis am Donnerstag vor dem ebenfalls abgesagten Springen in Trondheim mit. Für die Männer um Karl Geiger entfallen damit nicht nur die Wettbewerbe in Trondheim und Vikersund, sondern auch die Skiflug-WM (19. bis 22. März) im slowenischen Planica, die eigentlich ohne Zuschauer ausgetragen werden sollte. Stattdessen soll die Flug-WM nun im kommenden Winter 2020/21 stattfinden, wie es von der Fis weiter hieß. Bei den Frauen fallen die Springen der Blue Bird Tour in Russland ersatzlos aus.

Die Gesundheit der Athleten gehe vor, hieß es vom Weltverband. Da es keine Ersatz-Weltcups gibt, stehen damit auch die Sieger des Gesamtweltcups fest. Der Österreicher Stefan Kraft gewinnt bei den Männern vor dem Allgäuer Geiger, der für die verbleibenden zwei Einzel 140 Punkte Rückstand gehabt hätte. Im Nationencup gewinnt das deutsche Team. Skispringen Ergebnisse: Die Gesamtwertung der Herren im Weltcup 2019/20

Skispringen: Fragezeichen um Stephan Leyhe

Besonders tragisch ist der Saisonabbruch für Team-Weltmeister Stephan Leyhe, der sich am Mittwoch bei einem schweren Sturz noch verletzte und mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss zurück nach Deutschland gebracht wurde. Leyhe zog sich die Verletzung bei einer Qualifikation für einen Wettbewerb zu, der jetzt nicht mehr stattfindet.

