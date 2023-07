Skispringen: Raimund liefert Spektakel - Verpasst aber das Podium

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Philipp Raimund zeigte starke Sprünge in Courchevel. © picture alliance/dpa/PAP | Grzegorz Momot

Im Skispringen hat in Frankreich der Sommer-Grand-Prix begonnen. Dabei zeigten die deutschen Adler gute Leistungen, die Top-Plätze sicherten sich aber andere.

Courchevel - Zum Auftakt der Sommerevents im Skispringen fanden im französischen Courchevel je zwei Einzelwettbewerbe bei den Damen und Herren statt. Die deutschen Skispringer erreichten dabei zahlreiche Top-Ten-Platzierungen, verpassten aber das Podium.

Vor allen Dingen Philipp Raimund sorgte aus deutscher Sicht zum Auftakt des Sommer-Grand-Prix im Skispringen für Furore. Der 23-jährige Shootingstar der vergangenen Saison gewann am Samstag zunächst die Qualifikation und war auch im Training der stärkste Springer. Im 1. Durchgang kam der Oberstdorfer dann aber bei der Bestweite von 134,5 Metern zu Sturz. Zum 2. Durchgang trat er nicht mehr an.

Skispringen: Drei Athleten ragen heraus, DSV-Trio verzichtet

Den Sieg am Samstag sicherte sich der Schweizer Gregor Deschwanden vor Vladimir Zografski aus Bulgarien und dem Österreicher Marco Wörgötter. Bester Deutscher wurde Pius Paschke als Sechster, Constantin Schmid wurde Neunter.

Am Sonntag gewann Zografski vor Deschwanden und Wörgötter, mit Raimund (4.), Paschke (6.), Schmid (7.) und Luca Roth (9.) kamen gleich vier Deutsche in die Top Ten. Karl Geiger, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler waren nicht mit nach Frankreich gereist. Alle Ergebnisse im Überblick

Skispringen: Identisches Podest in zwei Wettbewerben

Bei den Damen dominierte Nika Kriznar das Wochenende in Courchevel. Die Slowenin siegte am Samstag und am Sonntag vor Sara Takanashi (Japan) und Alexandria Loutitt (Kanada). Die deutsche Mannschaft trat in Bestbesetzung an und konnte sechs Plätze in den Top Ten verbuchen.

Katharina Schmid (geb. Althaus) wurde am Samstag Vierte und am Sonntag Fünfte. Auch Selina Freitag (6., 9.) und Pauline Heßler (7., 10.) überzeugten zum Start in die Sommersaison.

Skispringen: Der Kader der deutschen Herren für die Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Am kommenden Wochenende geht es für die Skispringer im polnischen Szczyrk weiter. Dann werden erneut je zwei Wettbewerbe bei den Damen und Herren gesprungen. Hier geht es zu den Terminen

Quelle: chiemgau24.de

truf