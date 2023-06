Skispringen: Kreuzbandriss - Deutsche Hoffnung muss lange pausieren

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Justin Lisso wird die kommende Saison verletzungsbedingt verpassen. © picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

In Vorbereitung auf die neue Saison im Skispringen gibt es eine Hiobsbotschaft aus der deutschen Mannschaft. Justin Lisso hat sich im Training schwer verletzt.

München - Die kommende Weltcup-Saison im Skispringen wird ohne Justin Lisso stattfinden. Der 23-Jährige stürzte am Donnerstag im Training und zog sich dabei einen Kreuzbandriss zu. Lisso wurde bereits in München an seinem rechten Knie operiert.

Die Operation verlief nach Angaben des Deutschen Skiverbandes positiv, nach einigen Wochen vorsichtigem Aufbelasten folgt dann eine kreuzbandspezifische Rehabilitation.

Skispringen: Lisso war auf dem Weg ins Weltcup-Team

Der Thüringer wird folglich nicht nur die im Juli beginnenden Sommer-Wettbewerbe verpassen, auch der Weltcup-Winter 2023/24 wird ohne den deutschen Hoffnungsträger stattfinden.

Bei der Bekanntgabe der Kaderverteilung war Lisso erstmals in der höchsten deutschen Lehrgangsgruppe aufgelistet worden. Als Teil eines siebenköpfigen Teams sollte Lisso den etablierten Athleten zur Seite gestellt werden und die Zukunft des deutschen Skispringens mitgestalten.

In der vergangenen Saison rückte Lisso zur zweiten Saisonhälfte immer wieder in die deutsche Weltcup-Mannschaft. Bei der Vierschanzentournee kam er beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen zum Einsatz. Sein bestes Resultat erzielte der Thüringer beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt. Im Schwarzwald sprang er auf den elften Rang und deutete sein großes Potenzial an.

Im zweitklassigen Continentalcup sprang er sechsmal unter die besten Fünf. Zur kommenden Saison sollte der Übergang in den Weltcup gelingen. Für die Zeit nach der Zwangspause hat sich Lisso bereits ein neues Ziel gesetzt.

„Mein neues Ziel steht schon fest, die WM Trondheim 2025, und dafür werde ich jeden einzelnen Tag alles geben!“, schrieb der 23-Jährige bei Instagram.

