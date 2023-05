Skispringen: Katharina Althaus feiert Hochzeit und gibt Namensänderung bekannt

Von: Tobias Ruf

Skispringerin Katharina Althaus bei der WM in Planica. Ab der kommenden Saison tritt sie mit neuem Namen an. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Skispringerin Katharina Althaus hat ihren langjährigen Freund Patrick geheiratet und wird in der kommenden Saison unter einem neuen Namen an den Start gehen.

Oberstdorf - Katharina Althaus und Patrick Schmid haben geheiratet. Die beste deutsche Skispringerin der vergangenen Jahre und der Bruder des Nordischen Kombinierers Julian Schmid haben sich in Oberstdorf das Ja-Wort gegeben.

Auf ihren Social-Media-Accounts änderte die dreifache Weltmeisterin der Titelkämpfe von Planica daraufhin ihre Profildaten. Althaus nimmt den Namen ihres Ehemannes an und wird künftig als Katharina Schmid im Skispringen-Weltcup der Damen an den Start gehen.

Skispringen: Katharina Althaus teilt Bilder ihrer Hochzeit

Die 26-Jährige ist bereits seit 2015 mit dem Bruder von Julian Schmid liiert, noch im Laufe der vergangenen Saison gaben beide bekannt, im Frühjahr 2023 die Hochzeitsglocken läuten zu lassen.

Für Schmid (ehemals Althaus) beginnt nach den Hochzeitsfeierlichkeiten die Vorbereitung auf den Weltcup 2023/24 im Skispringen. Schmid geht als Mitfavoritin auf den Gesamtweltcup an den Start.

In der Vorsaison belegte die Allgäuerin den zweiten Rang in der Gesamtwertung und verpasste nur knapp ihren ersten Sieg im Gesamtweltcup. Ihren Höhepunkt erlebte sie dann bei der Nordischen Ski-WM in Planica.

In Slowenien gewann sie die Goldmedaille von der Normalschanze und damit ihren ersten großen Einzeltitel. Es folgten zwei überragende Auftritte im Mixed-Teamspringen und im Teamspringen der Damen, die mit zwei weiteren WM-Titeln gekrönt wurden. Ihre vierte Medaille holte sie beim Springen von der Großschanze, als sie sich Bronze sicherte.

Für die Skispringerinnen beginnt jetzt die Vorbereitung auf die neue Saison. Im Sommer sind mehrere Events im Rahmen des Sommer-Grand-Prix geplant. Dieser soll am 28.7. in Hinterzarten beginnen. Noch handelt es sich beim Terminkalender aber um einen Entwurf. Dies gilt auch für den Kalender für der Wintersaison, die am 2. Dezember in Lillehammer starten soll.

