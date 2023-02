Skispringen im Liveticker: Althaus will historisches Gold in Planica

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Katharina Althaus könnte die erfolgreichste Skispringerin bei einer WM werden. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica steht am Mittwoch der letzte Wettkampf im Skispringen der Damen an. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Planica - Im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica wird am Mittwoch erstmals von der Großschanze gesprungen. Die Damen bestreiten ihren letzten Wettbewerb ab 17:30 Uhr, das Finale steigt gegen 18:30 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen dabei.

Katharina Althaus ist die überragende Akteurin im Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica. In drei Wettbewerben hat die Oberstdorferin drei Goldmedaillen gewonnen und könnte am Mittwoch Geschichte schreiben.

Skispringen im Liveticker: Beste Voraussetzungen für Althaus

Noch nie ist es einem Springer oder einer Springerin gelungen, bei einer Nordischen Ski-WM vier Goldmedaillen im Skispringen zu gewinnen. Die Vorzeichen stehen dabei äußerst gut.

Althaus ist in bestechender Form und hat ihre Stärken eher auf Großschanzen. Auf der Normalschanze kam die 26-Jährige mit den schwierigen Bedingungen in Planica bestens zurecht, am Mittwoch wird erstmals von der Großschanze gesprungen. Die Qualifikation am Dienstag gewann sie vor Alexandra Loutitt aus Kanada und Maren Lundby aus Norwegen.

Skispringen im Liveticker: Nur drei deutsche Damen mit dabei

Althaus ist die Topfavoritin auf Gold. Aus deutscher Sicht ist auch Selina Freitag eine Medaillenkandidatin. Zudem geht Pauline Hessler an den Start. Anna Rupprecht verpasste überraschend die Qualifikation, Freitag wurde Siebte und Hessler 20.

Die Konkurrenz für Althaus und Freitag ist aber groß. Anna Odine Stroem aus Norwegen und Eva Pinkelnig aus Österreich gewannen im Einzel von der Normalschanze bereits eine Medaille und überzeugten auch im Mixed. Nika Kriznar aus Slowenien ist wiedererstarkt, im Teamspringen am Samstag ließen auch Thea Minyan Bjoerseth aus Norwegen und Nozomi Maruyama aufhorchen. Hier geht es zur Startliste

Um 17:30 Uhr beginnt am Mittwoch der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica beginnt am 22. Februar und endet am 5. März. Im Skispringen sind sieben Wettbewerbe angesetzt. Die WM ist nicht Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen ein.

