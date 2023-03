Skispringen im Liveticker: DSV-Adler wollen in Lillehammer wieder überzeugen

Von: Dominik Größwang

Skispringen: Andreas Wellinger wurde am Sonntag bester Deutscher. © Hans Pennink/dpa

Der Weltcup im Skispringen wird am Dienstag fortgesetzt. In Lillehammer findet das nächste Einzelspringen statt. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Lillehammer - Mit dem nächsten Einzelspringen wird der Weltcup 2022/23 im Skispringen fortgesetzt. Der 1. Durchgang im norwegischen Lillehammer beginnt um 16:10 Uhr, das Finale steigt gegen 17:10 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen begann für die deutschen Skispringer durchaus zufriedenstellend. Im ersten Event am Samstag sprang Karl Geiger aufs Podest, am Sonntag schafften es immerhin zwei DSV-Adler unter die Top 10. Nun steht die nächste Station an.

Skispringen im Liveticker: Sieben DSV-Adler, geht es wieder nach vorne?

Auch in Lillehammer werden zwei Einzelspringen ausgetragen, das erste davon ist für Dienstag angesetzt. Für die deutschen Springer geht es dann darum, den Anschluss an die Weltspitze zu halten und wieder ein Top-Ergebnis zu erzielen. Die besten Chancen dafür haben Andreas Wellinger und Karl Geiger, aber auch Markus Eisenbichler kann an einem guten Tag vorne mitmischen.

Dazu sind Justin Lisso, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Philipp Raimund auch am Dienstag wieder Teil des deutschen Teams. Zuvor müssen aber alle Athleten die Qualifikation überstehen, welche am Montagabend ausgetragen wird.

Skispringen im Liveticker: Führt Kraft seine starke Form fort?

Stefan Kraft, der am Samstag Zweiter wurde und am Sonntag gewann, geht als einer der formstärksten Skispringer an den Start und ist Top-Favorit auf den Sieg. Zudem führt der Österreicher auch die Gesamtwertung der Tour an. Aber auch Anze Lanisek, den Gewinner vom Samstag, Dawid Kubacki (3. am Sonntag) und den Weltcupführenden Halvor Egner Granerud muss man auf der Rechnung haben.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

Quelle: chiemgau24.de

