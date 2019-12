Skispringen im Liveticker: Wie schlägt sich das deutsche Team beim Heimspringen?

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen kommt nach Deutschland. Im sächsischen Klingenthal steht am Samstag ein Team-Springen an. Den Wettbewerb jetzt im Liveticker verfolgen.

Klingenthal - Der Weltcup 2019/20 im Skispringen macht seine nächste Station in Klingenthal. Dabei richten sich aus deutscher Sicht viele Augen auf die Zimmerkollegen Karl Geiger und Markus Eisenbichler.

Liveticker hier aktualisieren

16.47 Uhr: Aber der Abstand nach vorne ist einfach zu groß. Allein der Rückstand auf die fünftplatzierten Japaner beträgt 14 Meter.

16.45 Uhr: Wenigstens liefert Karl Geiger ab. Der Deutsche springt 133 Meter. Damit überholen die Deutschen Russland.

16.40 Uhr: Die Deutsche Mannschaft ist mittlerweile auf Rang sieben abgerutscht. Die Polen führen weiterhin vor den Österreichern und Norwegern.

16.40 Uhr:Es läuft alles für die Polen. Hayböck für Österreich bringt es nur auf 118.5 Meter.

16.39 Uhr: Immer wieder wird der Wettkampf wegen des starken Windes unterbrochen. Es ist nicht wirklich ein fairer Wettkampf.

16.37 Uhr: Stoch bringt die Polen mit 126 Meter wieder in Front. Zuvor hatten sich die Japaner an die Spitze gesetzt.

16.34 Uhr: Ein Debakel bahnt sich an. Auch Freitag versagen die Nerven. Aktuell nur Rang zwei, sogar hinter den Russen. Und die Top-Nationen kommen noch.

16.32 Uhr: Nur die Russen, Finnen und Schweizer sind hinter den Deutschen platziert. Jetzt will Richard Freitag eine Duftmarke setzen.

16.28 Uhr: Schlierenzauer kann den Vorsprung der Österreicher nicht verteidigen. Er bleibt hinter den Polen. Diese führen aktuell vor unseren Nachbaren aus dem Süden und Norwegen. Deutschland auf Rang sechs hat umgerechnet 45 Meter Rückstand auf die Polen.

16.28 Uhr: Auch die Slowenen setzten sich wieder vor die Deutschen, bleiben aber hinter den Polen.

16.26 Uhr: 136 Meter für Polen. Von diesen Weiten können die Deutschen nur träumen.

16.26 Uhr: Bereits der Japaner überspringt Schmid um 14 Meter.

16.23 Uhr: Jetzt will Schmid für Deutschland punkten. Er bringt die Deutschen vorerst in Führung. Aber 112,5 Meter sind einfach zu wenig.

16.20 Uhr: Nach dem ersten Springen führt Österreich deutlich vor Polen und Norwegen. Der zweite Durchgang hat begonnen.

16.17 Uhr: Die Jury will das Springen unbedingt durchziehen. Aschenwald fährt los. Er bringt die Österreicher deutlich in Führung. Deutschland liegt mittlerweile auf Rang sechs.

16.16 Meter: Aktuell sitzt Aschenwald oben. Der Österreicher wartet seit fünf Minuten auf die Freigaben.

16.12 Uhr: Es herrscht Chaos. Teilweise müssen Springer mehrere Minuten auf die Freigabe. Es herrschen bis zu acht Meter Aufwind.

16.11 Uhr: Wow, die Polen hauen einen raus. 145 Meter bedeuten aktuell Platz eins - vor den Japanern und den Deutschen.

16.10 Uhr: Vier Minuten später ist es dann soweit. Die Japaner setzen sich vor die Deutschen.

16.07 Uhr: Es folgen die Japaner. Aber auch Sato muss lange auf die Freigabe der Jury warten. Der Rückenwind ist extrem.

16.06 Uhr: Mit 117 Metern holt Eisenbichler noch das Beste aus dem Sprung heraus. Bei schlechten Bedingungen setzt er sich vorerst an Platz 1, vor den Schweizern.

16.05 Uhr: Als dritter Springer sitzt Markus Eisenbichler auf dem Balken. Doch er bekommt kein grünes Licht von der Jury. Der Wind ist zu stark.

16.02 Uhr: Das Team-Springen hat begonnen.

Vor dem Springen: Die deutsche Mannschaft startet in unveränderter Besetzung.

Vor dem Springen: Bis vor 15 Minuten war nicht klar, ob die Herren pünktlich starten würden. Aufgrund des starken Windes konnte das Damenspringen erst deutlich später starten als geplant. Der zweite Durchgang wurde gestrichen.

In gut zehn Minuten beginnt also das Herren-Teamspringen von Klingenthal.

Vor dem Springen: Ob der ursprünglich geplante Termin um 16 Uhr eingehalten werden kann, ist fraglich. Es weht ein heftiger Wind in Klingenthal.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Skispringen in Klingenthal.

Viel weiter könnten die Gefühlswelten im Skisprung-Doppelzimmer nach dem Weltcup-Wochenende in Nizhny Tagil nicht auseinanderliegen. Während der zweifache Weltmeister Karl Geiger im Weltcup 2019/20 im Skispringen in der Weltelite springt, befindet sich Vorzeigeathlet Markus Eisenbichler gut neun Monate nach seinen drei WM-Titeln in einem echten sportlichen Tief.

Der Allgäuer Geiger bestätigte beim Weltcup in Russland seinen Aufwärtstrend. Er belegte nach Rang zwei am Samstag am Sonntag den sechsten Platz und rückte in der Gesamtwertung auf den dritten Platz vor. Bei Eisenbichler herrschte Frust pur: Er verpasste an beiden Weltcup-Tagen nach schwachen Sprüngen den zweiten Durchgang.

Skispringen: Wettkampfpause der falsche Weg

Für den neuen Bundestrainer Stefan Horngacher gibt es damit drei Wochen vor der Vierschanzentournee noch immer wenige Gewissheiten im deutschen Team. "Karl springt nach wie vor sehr gut, das passt soweit. Das Resümee von diesem Wochenende ist positiv", sagte der Tiroler. Geiger scheint im verletzungsgeplagten Team ohne Andreas Wellinger und Severin Freund derzeit die klare Nummer eins zu sein, dahinter wirkt vieles offen.

Woran es bei Eisenbichler hakt und wie schnell der Bayer seine enormen Probleme auf der Schanze in den Griff kriegen kann, scheint momentan überhaupt nicht absehbar. "Wir müssen mit ihm in Ruhe weiter arbeiten, ohne Stress", kommentierte Horngacher. Eine Wettkampfpause sei eher nicht der richtige Weg, ordnete der Trainer ein. "Eisei" selbst sprach am Wochenende nicht groß, seine enttäuschten Gesten im Auslauf sagten genug aus.

Skispringen: Alle Deutschen qualifiziert, Team-Aufstellung steht fest

Beim Heimweltcup in Sachsen gibt es nun gleich zwei Gelegenheiten, um zurück zu alter Stärke zu finden. Der Terminkalender im Skispringen wird mit einem Team-Springen am Samstag und einem Einzelspringen am Sonntag fortgesetzt.

Die gute Nachricht aus der Qualifikation: Alle deutschen Skispringer sind beim Einzel am Sonntag dabei, Karl Geiger wurde Zweiter hinter Stfean Kraft aus Österreich, Eisenbichler erreichte den zehnten Platz. Für das Teamspringen hat Horngacher neben Geiger und Eisenbichler auch Constantin Schmid und Richard Freitag nominiert.

Beginn der Wettbewerbe in Klingenthal ist jeweils um 16 Uhr, chiemgau24.de ist bei beiden Springen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf und dpa