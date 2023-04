Skispringen heute im Liveticker: DSV-Adler doppelt im Einsatz - Endet die Teamflaute?

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Andreas Wellinger ist im Einzel und im Team im Einsatz. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Der Weltcup im Skispringen wird am Samstag fortgesetzt. In Planica findet ein Einzel- und ein Teamfliegen statt, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Planica - Im Weltcup 2022/23 im Skispringen steht das letzte Wochenende an. Im slowenischen Planica sind die Herren am Samstag doppelt im Einsatz. Das Einzel beginnt um 8:45 Uhr, ehe es um 10:00 Uhr im Team weitergeht. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Vor dem Springen: Etwas später kommen Karl Geiger (18), Markus Eisenbichler (29) und Andreas Wellinger (33).

Vor dem Springen: Sechs Deutsche sind mit dabei, gleich zu Beginn sehen wir dann schon Constantin Schmid (Startnummer 2), Pius Paschke (5) und Felix Hoffmann (8).

Vor dem Springen: Es wird nur ein Durchgang ausgetragen, da um 10:00 Uhr das Teamfliegen ansteht.

Vor dem Springen: Heute haben wir also volles Programm, um 8:45 Uhr beginnt das nachgeholte Einzel von gestern.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute in Planica.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zu den Fliegen in Planica

Bevor der es mit dem Team-Wettbewerb losgeht, springen die Herren zunächst im Einzel. Ursprünglich für Freitag angesetzt, musste das erste Skifliegen des Wochenendes witterungsbedingt auf Samstagmorgen verschoben werden. Um 8:45 Uhr wird hier gesprungen, es gibt nur einen Durchgang.

Skispringen heute im Liveticker: Sechs DSV-Adler dabei, Comeback für Paschke

Andreas Wellinger, Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Pius Paschke (ersetzt in Planica den kranken Justin Lisso) und Felix Hoffmann schafften es in den Wettbewerb, Martin Hamann scheiterte am Donnerstag in der Qualifikation.

Am Donnerstag fand die Qualifikation statt, drei Slowenen standen hier am Ende ganz vorne. Anze Lanisek (1. in der Quali), Timi Zajc (2.) und Domen Prevc (3.) gehen daher vor heimischem Publikum als Favoriten ins Rennen. Aber auch Stefan Kraft (4.) und Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud (5.) werden wohl wieder vorne mitspringen. Hier geht es zur Startliste

Skispringen heute im Liveticker: Wiedergutmachung im Team?

Nach dem Einzel treten die Skispringern zum letzten Mal im laufenden Weltcup im Team an. Die deutschen Athleten haben hier einiges gutzumachen, nachdem die Ergebnisse hier zuletzt enttäuschend waren. Bei der Weltmeisterschaft verpasste man eine Medaille klar, zuletzt in Lahti wurde man nach Zwischenführung bis Rang fünf durchgereicht.

Mehr zum Thema Skispringen: Starker Wind und Regen - Skifliegen auf Samstag verschoben

Vier Athleten treten für das deutsche Team an. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte Andreas Wellinger, Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Felix Hoffmann für das letzte Team-Event der Weltcup-Saison. Hier geht es zur Startliste

Skispringen im Liveticker: Österreich als Topfavorit - oder macht es Slowenien?

Nominell hat die DSV-Mannschaft Chancen auf ein Ergebnis unter den Top drei, trotz der enttäuschenden Leistungen in den letzten beiden Team-Wettbewerben wird man das Podest in Planica in Angriff nehmen. Die Konkurrenz ist aber riesig, es gibt mehrere Nationen, die Ambitionen auf den Sieg haben.

Mit dem formstarken Stefan Kraft ist Österreich Topfavorit auf den Sieg am Samstag, die Alpenrepublik entschied schon das Teamspringen in Lahti für sich. Auch Polen und Norwegen muss man auf dem Schirm haben, dazu sind die Slowenen - vor allem auf heimischer Schanze - immer für ein Top-Ergebnis gut.

Mehr zum Thema Skispringen: Nach Zwischenführung - DSV wird durchgereicht

Der Samstag beginnt mit dem Einzelfliegen um 8:45 Uhr, ehe es um 10:00 Uhr mit dem Team-Wettbewerb weitergeht. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen dabei.

Mehr zum Thema Skispringen: Kubacki sendet positive Signale zum Zustand seiner Frau

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

