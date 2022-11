Skispringen heute im Liveticker: Hoffen auf Besserung in Finnland - Gepäck endlich eingetroffen

Von: Tobias Ruf

Teilen

Skispringen: Pius Paschke war bester DSV-Springer in Wisla. In Ruka will sich die deutsche Mannschaft steigern. © picture alliance/dpa/PAP | Grzegorz Momot

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Samstag fortgesetzt. Im finnischen Ruka steht das erste von zwei Einzelspringen an. Um 09:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Ruka - Nach dem ungewöhnlichen Saisonstart in Wisla geht es im Skispringen am Samstag dann auch auf Schnee los. In Finnland steht am Samstag das erste von zwei Einzelspringen an. Um 09:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 10 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

Vor dem Springen: Um 7:30 Uhr beginnt die Qualifikation. 67 Springer gehen an den Start, 50 erreichen den 1. Durchgang. Hier geht es zur Startliste

Vor dem Springen: Das Gepäck der deutschen Mannschaft ist am Freitagabend eingetroffen. Die sechs DSV-Starter können morgen also an der Qualifikation teilnehmen.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen heute im Liveticker zum Skispringen in Ruka. Das erste von zwei Einzelspringen steht auf dem Programm.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen in Ruka

Dann hofft die deutsche Mannschaft auf eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Auftakt in den Weltcup 2022/23 im Skispringen. Beim Mattenspringen in Wisla enttäuschten die DSV-Adler, auf Schnee soll die alte Konstanz zurückkehren.

Skispringen im Liveticker: Gepäck kommt nicht an, Qualifikation verschoben

Zunächst muss das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher aber auf die Ausrüstung zurückgreifen können. Weil das Gepäck der deutschen Skispringer nicht rechtzeitig angekommen ist, ist die Qualifikation für den Weltcup im finnischen Ruka verschoben worden.

Statt am Freitag soll sie erst am Samstag unmittelbar vor dem Wettkampf ausgetragen werden. Das teilte der Weltverband FIS am Freitag mit. Die Qualifikation ist nun für Samstag 7.30 Uhr angesetzt, das Springen von der Großschanze beginnt um 9.00 Uhr. Das Gepäck, zu dem unter anderem die Skier gehören, soll laut Deutschem Skiverband erst am Freitagabend in Finnland eintreffen.

Skispringen im Liveticker: Training ohne deutsche Mannschaft

Somit können die deutschen Adler am dritten Weltcup der Saison auch nicht an den Trainings am Freitag teilnehmen. Mit sechs Springern geht der DSV in Ruka an den Start.

Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Constantin Schmid und Pius Paschke bleiben in der Mannschaft. Stephan Leyhe ersetzt Philipp Raimund, der in Wisla noch Teil der Mannschaft war. Beim Saisonstart in Polen hatte das deutsche Team große Probleme mit den Bedingungen und war weit von den Podestplätzen entfernt. Beim ersten Weltcup auf Schnee werden die Karten aber neu gemischt.

Nach den Leistungen in Wisla geht der Pole Dawid Kubacki als klarer Favorit in die Springen. Kubacki gewann beide Springen und führt die Gesamtwertung an. Zudem zeigten sich der Slowene Anze Lanisek, der Österreicher Stefan Kraft und die Norweger Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud in bestechender Form.

Um der Fußball-WM aus dem Weg zu gehen, beginnen beide Springen in Finnland bereits um 9 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker am Samstag und am Sonntag mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf