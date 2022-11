Skispringen jetzt im Liveticker: Qualifikation läuft, Raimund überzeugt

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Philipp Raimund auf der Schanze in Wisla. © picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag in Wisla fortgesetzt. In Polen findet das zweite Springen der neuen Saison statt. Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Qualifikation: Philipp Raimund und Karl Geiger hatten gestern große Probleme, heute haben sie die erste Hürde genommen. Beide sind qualifiziert und damit Teil des 50-köpfigen Teilnehmerfeldes.

Qualifikation: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute in Wisla. Aktuell läuft die Qualifikation für den 1. Durchgang um 16:00 Uhr.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen am Sonntag

Die deutsche Mannschaft hatte mit dem ungewöhnlichen Saisonstart in den neuen Weltcup im Skispringen offensichtlich zu kämpfen. Die Konstanten der vergangenen Jahre patzten, die Hoffnungsträger für die neue Saison wurden den Erwartungen nicht gerecht.

Skispringen heute im Liveticker: Die zweite Reihe überzeugt

Einzig Pius Paschke, der sich als letzter DSV-Adler das Startticket für den Weltcupauftakt in Wisla sicherte, konnte beim Saisonstart am Samstag als Zwölfter überzeugen. Auch Constantin Schmid zeigte als 16. eine solide Vorstellung.

Die besten DSV-Springer der vergangenen Jahre enttäuschten. Markus Eisenbichler kam aus einer schwierigen Vorbereitung im Sommer und konnte mit dem 13. Rang noch einigermaßen zufrieden sein.

Skispringen heute im Liveticker: Große Namen mit großen Problemen

Karl Geiger hingegen verpasste den 2. Durchgang, wurde nur 34. und war nach dem ersten Springen der neuen Weltcup-Saison sichtlich enttäuscht. Wie viele andere Top-Athleten hatte der Oberstdorfer mit den ungewöhnlichen und schwierigen Bedingungen zu kämpfen.

Die Athleten fahren in Wisla auf einer Eisspur an und landen auf Matten. Der Internationale Skiverband FIS entschied sich dazu, den Saisonstart nach vorne zu verlegen - um nicht mit der Fußball-WM in Katar zu kollidieren und so möglichst wenige TV-Zuschauer zu verlieren. Hinzu kamen am Samstag schwierige Bedingungen. Anhaltender Regen und wechselhafter Wind machten den Springern zu schaffen.

Auch Andreas Wellinger und Philipp Raimund konnten die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Wellinger war stärkster DSV-Springer im Sommer und ging mit großen Ambitionen in den Saisonstart. Der Oberbayer qualifizierte sich als 30. und damit letzter Athlet für den 2. Durchgang, kam aber letztlich nicht über den 23. Rang hinaus. Raimund, der Vierter in der Qualifikation wurde, verpasste als 39. das Finale klar.

Um am Wettkampf am Sonntag teilnehmen zu können, müssen die Athleten zunächst die Qualifikation meistern. Um 14:30 werden die 50 Starter für das zweite Event der Saison ermittelt. Hier geht es zur Startliste

Favoriten auf die vorderen Plätze am Sonntag sind die Protagonisten des Sonntags. Dawid Kubacki aus Polen ist in bestechender Form, siegte am Samstag und glänzte bereits in den Sommer-Events. Auch Halvor Egner Granerud aus Norwegen und Stefan Kraft aus Österreich zeigten sich in guter Verfassung.

Um 16:00 Uhr beginnt der 1. Durchgang am Sonntag, das Finale steigt im Anschluss. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei,

