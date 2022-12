Skispringen heute im Liveticker: Steigern sich die DSV-Adler im letzten Springen vor der Tournee?

Von: Dominik Größwang

Teilen

Skispringen: Andreas Wellinger war am Samstag bester Deutscher. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wird am Sonntag in Engelberg fortgesetzt. Dann findet das zweite Einzelspringen statt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Engelberg - Mit dem zweiten Einzelspringen wird der Weltcup im Skispringen fortgesetzt. In Engelberg wollen sich die DSV-Adler noch einmal steigern und ein gutes Ergebnis einfahren. Um 12:30 Uhr beginnt der 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 13:45 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Skispringen wieder mit dabei.

In der Schweiz steht der letzte Wettbewerb vor der Vierschanzentournee an. Die deutschen Springer starteten mit gemischten Gefühlen in das Wochenende, die Ergebnisse im ersten Einzelspringen am Samstag waren durchwachsen. Bester Deutscher war Andreas Wellinger, die übrigen DSV-Adler konnten nicht überzeugen.

Skispringen heute im Liveticker: Steigern sich die DSV-Adler vor der Tournee?

Am Sonntag wollen die Athleten um Top-Springer Karl Geiger noch einmal einen Gang höher schalten und mit einem guten Ergebnis ordentlich Selbstvertrauen für die anstehende Vierschanzentournee sammeln. Vor allem Geiger und Markus Eisenbichler haben ihr Potential noch lange nicht ausgeschöpft. Sechs deutsche Springer werden am Sonntag wieder an den Start gehen, wobei um 11:00 Uhr erst noch die Qualifikation ansteht. Hier geht‘s zur Startliste.

Skispringen heute im Liveticker: Kubacki will Favoritenrolle gerecht werden

Auch am Sonntag geht der Gesamtführende im Weltcup Dawid Kubacki wieder als Favorit ins Rennen. Der Pole, der sich am Samstag knapp dem Slowenen Anze Lanisek geschlagen geben musste, ist auch Anwärter auf den Sieg in der Vierschanzentournee. Auch Piotr Zyla (Polen) und Stefan Kraft (Österreich) muss man auf dem Zettel haben.

Der 1. Durchgang am Sonntag startet um 12:30 Uhr, das Finale steigt dann gegen 13:45 Uhr. chiemgau24.de ist bei allen Skispringen im Weltcup 2022/23 im Liveticker mit dabei.

dg