Skispringen: Geiger verpasst Podest knapp - Norweger siegt

Von: Dominik Größwang

Skispringen: Karl Geiger wurde am Dienstag bester Deutscher. © Daniel Karmann/dpa

Der Weltcup im Skispringen wurde am Dienstag fortgesetzt. In Lillehammer fand das nächste Einzelspringen statt. Geiger verpasste das Podest knapp, ein Norweger feierte den Sieg.

Lillehammer - Mit dem nächsten Einzelspringen wurde der Weltcup 2022/23 im Skispringen fortgesetzt. Nach dem 1. Durchgang führte Stefan Kraft, im Finale wurde der Österreicher aber noch abgefangen.

Die deutschen Skispringer sind bei der Raw-Air-Tour in Norwegen weiter ein gutes Stück von der Weltspitze entfernt. Beim Sieg des Norwegers Halvor Egner Granerud wurde Karl Geiger am Dienstag in Lillehammer Fünfter. Auch Constantin Schmid (11.) und Markus Eisenbichler (14.) schafften es unter die besten 15. "Mit Karl bin ich sehr zufrieden, auch mit dem Constantin. Es war ein ganz guter Wettkampf", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher zur Bilanz seiner Schützlinge.

Skispringen: Zwei Österreicher auf dem Podium - Duell um den Gesamtsieg

Hinter Granerud komplettierten die beiden Österreicher Stefan Kraft und Manuel Fettner in dem Olympia-Ort von 1994 das Podium. Granerud und Kraft, der am Dienstag nach einem Durchgang noch deutlich geführt hatte, duellieren sich auch um den Gesamtsieg bei der Raw-Air-Tour in Skandinavien.

Nachdem starker Wind einen Probedurchgang unmöglich gemacht hatte, wurden die Verhältnisse im Verlauf des Nachmittags immer besser. Auch die Abläufe wirkten stimmiger als noch am Vortag, als Polens Trainer Thomas Thurnbichler eine "organisatorische Katastrophe" kritisierte. "Wir hatten heute früh eine Krisensitzung mit dem Organisationskomitee. Jetzt ist die Situation viel besser", sagte Rennleiter Sandro Pertile in der ARD.

Skispringen: Aus in der Quali - Regenerationstag für Wellinger

Einen unfreiwilligen Pausentag hatte Olympiasieger Andreas Wellinger, der am Montag überraschend in der Qualifikation ausgeschieden war. Wellinger verbrachte den Tag zur besseren Regeneration im Hotel. Schon die Wettbewerbe am Holmenkollen in Oslo hatte er nach einer Grippe angeschlagen absolviert und als Fünfter und Achter trotzdem ordentliche Resultate erzielt.

Skispringen heute im Liveticker: Der Endstand

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 257,7 Pkt. 2. Stefan Kraft (Österreich) -2,3 3. Manuel Fettner (Österreich) -21,8 5. Karl Geiger (Deutschland) -23,7 11. Constantin Schmid (Deutschland) -31,6 14. Markus Eisenbichler (Deutschland) -34,7 20. Justin Lisso (Deutschland) -49,6 25. Philipp Raimund (Deutschland) -62,5

Das gesamte Ergebnis

Der Weltcup im Skispringen wird am Donnerstag fortgesetzt. Dann findet in Lillehammer das nächste Einzelspringen statt. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Skispringen: Der Liveticker zum Einzel in Lillehammer

Fazit: 1,9 Punkte fehlten Karl Geiger am Ende zu einem Podestplatz, der Oberstdorfer sprang im Finale noch von Platz zehn auf Rang fünf vor. Auch Constantin Schmid (11.), Markus Eisenbichler (14.), Justin Lisso (20.) und Philipp Raimund (25.) sammelten Weltcup-Punkte.

Halvor Egner Granerud gewann das Springen dank eines tollen 2. Durchgangs vor Stefan Kraft, die beiden setzten sich in der Gesamtwertung der Tour weiter ab. Manuel Fettner komplettierte das Podium.

2. Durchgang: Es geht um den Sieg, Stefan Kraft ist der letzte Springer. 134,5 Meter muss er toppen, das wird ganz knapp! Er schafft nur 132 Meter, jetzt kommt es auf die Punkte an. Es reicht nicht für den Österreicher, er wird Zweiter und Granerud gewinnt.

2. Durchgang: Halvor Egner Granerud sitzt oben. Und der Führende der Gesamtwertung haut einen wahnsinns Sprung raus, 139,5 Meter für den Norweger. Das erhöht den Druck für Kraft jetzt natürlich.

2. Durchgang: Die letzten drei Springer sind oben. Ziga Jelar macht das gut, springt 127,5 Meter weit. Der Slowene reiht sich auf Platz fünf ein.

2. Durchgang: Jetzt kommt Markus Eisenbichler, der noch sehr gute Chancen auf einen Podestplatz hat. Das ist ein ordentlicher Sprung, aber 126,5 Meter reichen nur zu Rang 10. Ein Top-Platz für ihn ist weg, für Geiger geht es immer weiter nach vorn.

2. Durchgang: Geiger hat nun schon einen Platz gut gemacht, er landet auf jeden Fall wieder in den Top 10.

2. Durchgang: Was macht jetzt Karl Geiger? Er springt 133,5 Meter weit und ist Dritter. Für das Podest wird es nicht reichen, in der Gesamtwertung bleibt er aber gut dabei.

2. Durchgang: Die letzten zehn Sprünge stehen an, es geht jetzt ums Podest und den Sieg. Gleich sehen wir Karl Geiger, auch Markus Eisenbichler ist noch im Rennen.

2. Durchgang: Daniel Tschofenig verpasst die Führung ganz knapp, ein Zehntel beträgt sein Rückstand auf Fettner. Dann kommt Gregor Deschwanden, der 125,5 Meter weit kommt und Sechster ist.

2. Durchgang: Dann kommt Constantin Schmid. Sein Sprung ist deutlich besser, 130,5 Meter kommt er weit. Er ist jetzt erst einmal Dritter. Toller Wettkampf für den Oberaudorf.

2. Durchgang: Die Hälfte der Sprünge im Finale haben wir gesehen, jetzt kommen zwei Deutsche. Zunächst springt Justin Lisso, der seinen guten ersten Sprung nicht bestätigen kann. 122,5 Meter reichen zu Platz sieben.

2. Durchgang: Oha, Manuel Fettner zeigt jetzt einen tollen Sprung. Der Österreicher schafft 138 Meter und ist neuer Führender.

2. Durchgang: Die Führung übernimmt jetzt Daniel Andre Tande, der 125,5 Meter weit kommt und sich klar vor Lanisek setzt.

2. Durchgang: Mit Philipp Raimund absolviert der erste Deutsche seinen Finalsprung. 123 Meter reichen nicht für Lanisek und Kubacki vorne, er ist Vierter.

2. Durchgang: Anze Lanisek kommt ungewohnt früh an die Reihe und greift jetzt auch an. Der Slowene Springt 135 Meter weit und ist damit natürlich klar vorne.

2. Durchgang: Das Finale hat begonnen. Der Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes macht den Anfang und setzt mit 119,5 Metern die erste Weite.

Vor dem 2. Durchgang: Um 17:28 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen heute im Liveticker: Der Stand nach dem 1. Durchgang

1. Stefan Kraft (Österreich) 130,1 Pkt. 2. Halvor Egner Granerud (Norwegen) -8,8 3. Ziga Jelar (Slowenien) -12,7 4. Markus Eisenbichler (Deutschland) -14,8 10. Karl Geiger (Deutschland) -19,1 13. Constantin Schmid (Deutschland) -22,0 14. Justin Lisso (Deutschland) -22,6 22. Philipp Raimund (Deutschland) -34,3 34. Stephan Leyhe (Deutschland) - ausgeschieden -47,2

Fazit nach dem 1. Durchgang: Stefan Kraft führt deutlich vor dem Finale, dahinter lauert aber Halvor Egner Granerud. Markus Eisenbichler und Karl Geiger sind in Reichweite des Podests und haben definitiv Chancen auf eine Top-Platzierung. Auch Constantin Schmid und Justin Lisso sind noch gut dabei.

Philipp Raimund ist ebenfalls im Finale mit dabei und wird Punkte sammeln, Stephan Leyhe schied aus.

1. Durchgang: Granerud schließt den 1. Durchgang ab. Für die Führung muss er 140,5 Meter schaffen, 135 werden es. Granerud ist Zweiter nach dem 1. Durchgang.

1. Durchgang: Auch Dawid Kubacki kommt überhaupt nicht heran, nur 121,5 Meter für den Polen. Er ist 23.

1. Durchgang: Anze Lanisek bekommt Rot und muss erst einmal nochmal runter. Dann darf er springen, hat aber eine Aufgabe vor sich. Die schafft er nicht, er kommt nur 121 Meter weit. Er landet zunächst auf Platz 25.

1. Durchgang: Wow, ein Hammer-Sprung von Stefan Kraft! Der Österreicher springt 138,5 Meter weit und setzt Granerud damit unter Druck.

1. Durchgang: Die letzten fünf Springer sind an der Reihe. Piotr Zyla macht hier den Anfang, schafft aber nur 122 Meter. Damit ist er 22.

1. Durchgang: Jetzt Karl Geiger. Das Feld an der Spitze ist eng beieinander, da geht jetzt was für den Oberstdorfer. Und ja, der Sprung ist ordentlich, 130 Meter weit kommt er. Das reich für Rang sieben, er ist aber nur 6,4 Punkte hinter Jelar.

1. Durchgang: Der Weltmeister ist an der Reihe, Timi Zajc springt. Der Pole kommt 130 Meter weit, damit ist er Vierter.

1. Durchgang: 132 Meter für Michael Hayböck, der punktgleich mit Eisenbichler auf Platz zwei springt.

1. Durchgang: Die Jury ist heute streng, nach Maximilian Steiner wurden nun auch Artti Aigro und Kristoffer Eriksen Sundal disqualifiziert.

1. Durchgang: Guter Sprung von Markus Eisenbichler. Der vorletzte Deutsche im 1. Durchgang springt 129 Meter weit und ist damit sogar auf Platz zwei.

1. Durchgang: Die Sprünge werden jetzt besser. Johann Andre Forfang schafft 131,5 Meter, damit ist er Zweiter.

1. Durchgang: Ganz starker Sprung von Ziga Jelar, der sich mit 132,5 Meter jetzt an die Spitze setzt.

1. Durchgang: Oha. Lovro Kos schafft gerade einmal 95 Meter, damit ist er natürlich raus. 20 Springer kommen jetzt noch, darunter Markus Eisenbichler und Karl Geiger.

1. Durchgang: Den Abschluss des Trios macht Constantin Schmid. Der Oberaudorfer zieht seinen Sprung von Anfang bis Ende gut durch und springt 126,5 Meter weit. Das reicht für Platz zwei.

1. Durchgang: Dann kommt Stephan Leyhe. Das wird knapp, sein Sprung war nicht gut. 116 Meter nur, damit ist er nur 14. und wird das Finale verpassen.

1. Durchgang: Gleich drei deutsche Springer sind nun an der Reihe. Den Anfang macht Philipp Raimund, der mit 121,5 Metern auf Platz vier springt und sich fürs Finale qualifiziert.

1. Durchgang: Jetzt ist Lisso die Führung los, der Schweizer Gregor Deschwanden springt 129,5 Meter weit und ist knapp vorne.

1. Durchgang: Auch nach 20 Springern führt Justin Lisso, der 23-Jährige sammelt heute also seine nächsten Weltcup-Punkte.

1. Durchgang: Der Österreicher Maximilian Steiner wurde aufgrund seines Anzugs qualifiziert.

1. Durchgang: Jetzt sehen wir den ersten Deutsche. Und der haut einen raus! Justin Lisso springt 132 Meter weit, wow. Er geht klar in Führung.

1. Durchgang: Zehn Springer sind unten, bislang kommen wir ganz gut durch. Aktuell führt der Slowene Rok Masle.

1. Durchgang: Bis zum ersten deutschen Springer dauert es noch ein wenig, Justin Lisso hat heute die Startnummer 13.

1. Durchgang: Los geht‘s. Es geht von Luke 5 los, die Anlaufgeschwindigkeit ist daher extrem niedrig. Eetu Nousiainen setzt mit 113,5 Metern die erste Weite.

Vor dem Springen: Fünf Minuten noch, dann soll der 1. Durchgang hier beginnen. Hoffen wir auf einen einigermaßen reibungslosen Ablauf und einen fairen Wettbewerb.

Vor dem Springen: Einer der größten Kritikpunkte der Qualifikation war die Anlaufspur, die sich in einem „katastrophalen“ Zustand befand. Laut Renndirektor seien diese Probleme nun allerdings beseitigt.

Vor dem Springen: Die Entscheidung steht - um 16:30 Uhr beginnt der Wettbewerb. Ob es einen oder zwei Durchgänge gibt, steht derweil noch nicht fest.

Vor dem Springen: Es windet sehr stark in Lillehammer, deshalb verzögert sich der Wettbewerb hier noch. Die Jury wird sich um 16:10 Uhr - der eigentlichen Startzeit - besprechen, wie es weitergeht.

Vor dem Springen: Nach der gestrigen Qualifikation hat Halvor Egner Granerud die Führung in der Gesamtwertung der Raw Air Tour übernommen. Neben Stefan Kraft und Anze Lanisek, geht er als Favorit ins Rennen. Dazu muss man auch Dawid Kubacki auf der Rechnung haben. Bei den DSV-Adlern hat Karl Geiger die größten Chancen auf eine Top-Platzierung.

Vor dem Springen: Nach dem überraschenden Quali-Aus von Andreas Wellinger gehen heute nur sechs deutsche Springer an den Start. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Philipp Raimund und Justin Lisso treten heute an.

Vor dem Springen: Willkommen zurück. Heute findet also das dritte Einzelspringen der Raw Air Tour in Norwegen statt.

Vor dem Springen: Um 15:45 Uhr geht es hier im Liveticker mit der Berichterstattung zum Skispringen in Lillehammer weiter.

Vor dem Springen: Nur sechs deutsche Athleten nehmen das Springen in Lillehammer in Angriff. Andreas Wellinger verpasste am Montagabend völlig überraschend die Qualifikation und schied nach einem Sprung auf 104 Meter als 53. aus.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Skispringen heute in Lillehammer.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen

Die Raw Air Tour in Norwegen begann für die deutschen Skispringer durchaus zufriedenstellend. Im ersten Event am Samstag sprang Karl Geiger aufs Podest, am Sonntag schafften es immerhin zwei DSV-Adler unter die Top 10. Nun steht die nächste Station an.

Skispringen im Liveticker: Sechs DSV-Adler, geht es wieder nach vorne?

Auch in Lillehammer werden zwei Einzelspringen ausgetragen, das erste davon ist für Dienstag angesetzt. Für die deutschen Springer geht es dann darum, den Anschluss an die Weltspitze zu halten und wieder ein Top-Ergebnis zu erzielen. Die besten Chancen dafür hat Karl Geiger, aber auch Markus Eisenbichler kann an einem guten Tag vorne mitmischen.

Dazu sind Justin Lisso, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Philipp Raimund auch am Dienstag wieder Teil des deutschen Teams. Andreas Wellinger scheiterte am Dienstag überraschend in der Qualifikation.

Skispringen im Liveticker: Führt Kraft seine starke Form fort?

Stefan Kraft, der am Samstag Zweiter wurde und am Sonntag gewann, geht als einer der formstärksten Skispringer an den Start und ist Top-Favorit auf den Sieg. Nach der Qualifikation am Montag musste der Österreicher die Führung in der Gesamtwertung der Tour allerdings abgeben.

Aber auch Anze Lanisek, den Gewinner vom Samstag, Dawid Kubacki (3. am Sonntag) und den Weltcupführenden Halvor Egner Granerud, der die Qualifikation gewann und neuer Gesamtführender ist, muss man auf der Rechnung haben. Hier geht es zur Startliste

Das erste von zwei Einzelspringen in Lillehammer beginnt um 16:10 Uhr, das Finale startet gegen 17:10 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Skispringen mit dabei.

Die Raw Air Tour in Norwegen ist Teil des Weltcups beginnt am 11. und endet am 19. März. Im Skispringen sind sechs Wettbewerbe angesetzt. Die Tour ist Teil des Weltcupkalenders, die Ergebnisse fließen in die Gesamtwertung ein.

