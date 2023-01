Skispringen: „Fühle mich verarscht“ - DSV-Adler hadern bei Granerud-Sieg mit Jury

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Skispringen: Markus Eisenbichler war nach dem ersten Fliegen am Kulm bedient. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen wurde am Samstag fortgesetzt. In Bad Mitterndorf stand das erste Skifliegen der Saison an. Bei einer mäßigen Leistung des deutschen Teams triumphierte Halvor Egner Granerud.

Bad Mitterndorf - Der Weltcup 2022/23 im Skispringen gastierte erstmals auf einer Flugschanze. Am Kulm in Bad Mitterndorf wurde am Samstag das erste von zwei Skifliegen ausgetragen. Halvor Egner Granerud feierte den Sieg, die Ergebnisse der DSV-Adler waren einmal mehr durchwachsen.

Norwegens Vierschanzentournee-Sieger Halvor Egner Granerud hat das Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf gewonnen und damit die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Granerud flog am Samstag in Österreich 238 und 231 Meter und gewann damit vor Österreichs Lokalmatador Stefan Kraft und Domen Prevc aus Slowenien. Rivale Dawid Kubacki (194,5 und 230,5 Meter) kam nicht über Rang zehn hinaus und musste das Gelbe Trikot erstmals in diesem Winter abgeben.

Skispringen: Eisenbichler „fühlt sich verarscht“ und wird bester Deutscher

Bei den deutschen Skispringern waren Markus Eisenbichler als Achter und Andreas Wellinger auf Rang neun die besten Athleten. Eisenbichler fühlte sich nach seinem ersten Sprung von der Jury benachteiligt und ließ seinem Frust im ZDF freien Lauf. „Ich fühle mich verarscht, wenn nach mir der Anlauf wieder verlängert wird“, kritisierte der Siegsdorfer die Wettkampfleitung.

Auch Constantin Schmid, der wie Stephan Leyhe und Pius Paschke das Finale verpasste, war sichtlich wütend und sprach von einer „Frechheit“. Bei ständig wechselnden Windbedingungen bewies die Jury mehrfach ein unglückliches Händchen bei der Auswahl der richtigen Luke.

Der formschwache Karl Geiger lässt den Weltcup am Kulm aus, um in seiner Heimat Oberstdorf Trainingssprünge absolvieren zu können. Der Winter läuft für das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher, der am Kulm selbst nicht dabei ist, bislang schlecht. Bis zur WM im slowenischen Planica sind es noch etwas mehr als drei Wochen.

Skispringen im Liveticker: Der Endstand

1. Halvor Egner Granerud 440,7 Pkt. 2. Stefan Kraft -8,8 3. Domen Prevc -15,3 8. Markus Eisenbichler (Deutschland) -69,9 9. Andreas Wellinger (Deutschland) -70,9

Der Weltcup im Skispringen wird am Sonntag fortgesetzt. Dann findet am Kulm das zweite Skifliegen statt. Der Wettbewerb beginnt um 14:15 Uhr, chiemgau24.de ist dann im Liveticker wieder mit dabei.

Skispringen in Bad Mitterndorf: Der Liveticker

2. Durchgang: Der letzte Springer des heutigen Tages sitzt oben. Und Halvor Egner Granerud gewinnt! 231 Meter reichen dem Norweger gerade so, um das heutige Springen für sich zu entscheiden. Zweiter ist Stefan Kraft vor Domen Prevc.

2. Durchgang: Für Domen Prevc könnte das jetzt bitter werden, er hat nahezu keinen Aufwind. Zunächst ist die Ampel aber auf Rot und der er muss noch warten. Dann wird er aber nach unten geschickt und springt 224 Meter weit. Gewinnen wird er nicht, aber fürs Podium reicht das.

2. Durchgang: Und Stefan Kraft sorgt für Riesenjubel hier an der Schanze in Österreich! Er schafft 234 Meter und geht in Führung.

2. Durchgang: Es geht jetzt schon um den Sieg. Piotr Zyla haut schon mal einen raus und springt 226,5 Meter weit. Damit ist er vorerst an der Spitze.

2. Durchgang: Jan Hörl zeigt jetzt einen starken Sprung über 223 Meter, damit setzt er sich vor Zajc an die Spitze.

2. Durchgang: Wir sind schon in den Top Ten. Andreas Wellinger ist an der Reihe und schafft dann nur 206 Meter. Damit ist er aktuell Dritter.

2. Durchgang: Jetzt Markus Eisenbichler. Der DSV-Adler kämpft sich die Schanze herunter, springt 209,5 Meter weit. Damit setzt er sich auf Platz zwei.

2. Durchgang: Nach dem wahnsinns Sprung wird der Anlauf gleich wieder um zwei Luken verkürzt. Benjamin Östvald ist der Leidtragende und springt dann nur 159 Meter weit.

2. Durchgang: Für Timi Zajc wird der Anlauf um eine Luke verkürzt. Und was dann kommt, ist der Wahnsinn. 243 Meter für den Slowenen, damit verpasst er den Schanzenrekord um nur einen Meter! Natürlich geht er damit in Führung

2. Durchgang: Wahnsinn, Marius Lindvik setzt noch einmal einen drauf und springt 235 Meter weit. Es reicht allerdings dann doch nur für den zweiten Platz.

2. Durchgang: Dawid Kubacki hat nichts mehr zu verlieren und haut jetzt einen raus. 230,5 Meter für den Polen, damit setzt er sich an die Spitze.

2. Durchgang: Anze Lanisek übernimmt jetzt vorerst die Führung, dann kommt Ryoyu Kobayashi. Der Japaner springt 218 Meter weit, das reicht für Platz zwei.

2. Durchgang: Zehn Springer haben ihren zweiten Sprung hinter sich gebracht, Lovro Kos führt aktuell.

2. Durchgang: Es bleibt zäh. Die Athleten müssen reihenweise oben an der Schanze warten, der Wind macht hier ordentlich Probleme.

2. Durchgang: Zak Mogel muss jetzt länger warten, der Wind ist zu stark um zu springen. Nach knapp fünf Minuten darf er runter, springt dann aber nur 126,5 Meter weit.

2. Durchgang: Das Finale hat begonnen, der Anlauf ist nun drei Luken länger. Lovro Kos setzt mit 233,5 Metern die ersten Weite.

Vor dem 2. Durchgang: Um 15:23 geht es hier mit dem Finale weiter.

Skispringen im Liveticker: Der Stand nach dem 1. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 221,1 Pkt 2. Domen Prevc (Slowenien) -5,0 3. Stefan Kraft (Österreich) -8,4 9. Andreas Wellinger (Deutschland) -36,4 11. Markus Eisenbichler (Deutschland) -38,6 32. Stephan Leyhe (Deutschland) -107,4 33. Constantin Schmid (Deutschland) -108,4 39. Pius Paschke (Deutschland) -147,2

Fazit nach dem 1. Durchgang: Es ist teilweise wild, was hier am Kulm passiert. Reihenweise verpatzen die Athleten hier ihre Sprünge, viele kommen mit dem kurzen Anlauf nicht zurecht. Halvor Egner Granerud führt vor dem Finale, sein Kontrahent Dawid Kubacki ist nur 15. und könnte schon heute das Gelbe Trikot verlieren.

Auch für die DSV-Adler läuft es durchwachsen. Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler sind im Finale mit dabei, Leyhe, Schmid und Paschke sind ausgeschieden.

1. Durchgang: Was macht jetzt der Gesamtführende des Weltcups? Dawid Kubacki ist der letzte Springer im 1. Durchgang - und verpatzt seinen Sprung! Nur 194,5 Meter, damit ist er 15.

1. Durchgang: Ist das stark, was Halvor Egner Granerud hier abliefert. Der Norweger springt 238 Meter weit, damit ist er neuer Führender und setzt Dawid Kubacki unter Druck.

1. Durchgang: Anze Lanisek kommt nicht an das Spitzentrio ran und springt nur 196,5 Meter weit. Damit reiht sich der Slowene auf Platz 15 ein.

1. Durchgang: Jetzt der Quali-Sieger von gestern, Stefan Kraft. Und auch er zeigt einen super Sprung, springt 132,5 Meter weit. Reicht das für die Führung? Nein, nicht ganz. Mit 3,4 Punkten Rückstand auf Prevc ist er neuer Zweiter.

1. Durchgang: Wow, was ein starker Spring von Piotr Zyla! Der Pole springt 233,5 Meter weit. Weil seine Landung nicht ganz sauber ist, reicht das aber nur zum 2. Platz.

1. Durchgang: An Domen Prevc kommt aktuell niemand heran. Ryoyu Kobayashi springt mit 194,5 Metern auf Platz zwölf, Manuel Fettner ist mit 181,5 Metern 20.

1. Durchgang: Jetzt Andreas Wellinger. Der letzte deutsche Springer kommt 209 Meter weit, auch das ist kein optimales Ergebnis, reicht aber fürs Finale. Er setzt sich damit auf Platz sechs und ist bester Deutscher.

1. Durchgang: Zehn Springer kommen jetzt noch, aktuell ist mit Markus Eisenbichler nur ein deutscher Athlet im 2. Durchgang. Andreas Wellinger kommt noch, dazu sehen wir jetzt die Top-Springer des Weltcups.

1. Durchgang: Timi Zajc ist ein guter Flieger und zeigt das jetzt auch. 205,5 Meter weit springt er, damit ist er Achter.

1. Durchgang: Die Jury verlängert den Anlauf jetzt wieder um zwei Luken. Für Peter Prevc reicht das allerdings nicht, er springt nur 130 Meter weit und wird den 2. Durchgang deutlich verpassen.

1. Durchgang: Wir sehen schon den vorletzten Deutschen. Markus Eisenbichler ist an der Reihe. Jawoll, das sieht besser aus, 200,5 Meter weit kommt er. Da ist zwar noch viel Luft nach oben, es reicht aber immerhin mal für den 2. Durchgang.

1. Durchgang: Auch Lovro Kos springt nur 166 Meter weit, die Athleten hadern gerade etwas mit dem kurzen Anlauf.

1. Durchgang: Was macht jetzt Pius Paschke? Au weia. 117 Meter für den Kiefersfeldener, auch für ihn wird es nichts mit dem Finale.

1. Durchgang: Puh, auch Constantin Schmid wird nicht im 2. Durchgang mit dabei sein. Er springt 149,5 Meter weit und ist gerade nur 17.

1. Durchgang: Jetzt sehen wir den ersten Deutschen, Stephan Leyhe macht den Anfang und gerade einmal 147,5 Meter weit. Das wird nicht fürs Finale reichen.

1. Durchgang: Der Anlauf wird jetzt um zwei Luken verkürzt. Domen Prevc zeigt sich dabei unbeeindruckt und springt starke 236 Meter weit, damit führt er jetzt.

1. Durchgang: Führungswechsel. Gregor Deschwanden zeigt einen starken Sprung über 230,5 Meter und ist Erster.

1. Durchgang: Aleksander Zniszczol übernimmt jetzt mit 222,5 Metern die Führung. Damit sind er und Östvold schon fürs Finale qualifiziert.

1. Durchgang: Für Francisco Mörth ist der Wettkampf schon beendet, er wurde disqualifiziert.

1. Durchgang: Der Norweger Benjamin Östvold setzt sich erstmal klar an die Spitze, 215 Meter sind die erste Hausnummer.

1. Durchgang: Es dauert noch ein wenig, bis wir den ersten Deutschen auf der Schanze sehen, Stephan Leyhe hat die Startnummer 20.

1. Durchgang: Der Wettbewerb geht los. Francisco Mörth macht den Anfang und setzt mit 137,5 Metern die erste Weite.

Vor dem Springen: Favoriten auf den Sieg sind heute neben Quali-Sieger Stefan Kraft auch Halvor Egner Granerud und Dawid Kubacki. Auch Ryoyu Kobayashi, der am vergangenen Wochenende überraschend zwei Springen gewinnen konnte, sollte man auf dem Zettel haben.

Vor dem Springen: Nachdem Justin Lisso die Qualifikation für den Wettbewerb verpasste, gehen heute fünf DSV-Adler an den Start. Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Constantin Schmid und Stephan Leyhe sind im Wettbewerb vertreten.

Vor dem Springen: Hallo und Herzlich Willkommen zum heutigen Liveticker zum Skispringen. Um 14:15 Uhr geht es hier mit dem ersten Wettbewerb im Skifliegen los.

Skispringen im Liveticker: Der Vorbericht

Die deutsche Mannschaft geht dann in leicht veränderter Formation in die Fliegen auf den WM-Schanzen von 2024. Karl Geiger und Philipp Raimund verzichten auf das Wochenende am Kulm und trainieren mit Bundestrainer Stefan Horngacher in Oberstdorf.

Skispringen heute im Liveticker: Lisso nutzt erste Chance nicht

Pius Paschke ist zurück im Weltcup-Team und auch Youngster Justin Lisso darf sich beweisen. Das erste Fliegen der neuen Skispringen-Saison wird allerdings ohne Lisso stattfinden.

In der Qualifikation am Freitag wurde der 23-Jährige nur 45. und verpasste den Wettkampf am Samstag. Im Skifliegen sind nur die Top 40 der Qualifikation startberechtigt, an regulären Springen nehmen 50 Athleten teil.

Skispringen heute im Liveticker: Wellinger ragt wieder heraus

Andreas Wellinger zeigte am Freitag einen starken Flug auf 230,5 Meter und wurde hinter Quali-Sieger Stefan Kraft aus Österreich Zweiter. Bereits bei den Springen in Japan war Wellinger der konstanteste Deutsche, diesen Trend setzte er am Kulm fort.

Markus Eisenbichler (13.), Constantin Schmid (31.), Pius Paschke (34.) und Stephan Leyhe (37.) sind am Samstag ebenfalls dabei, haben aber noch deutlich Luft nach oben.

Im Fokus steht am Wochenende in Bad Mitterndorf der Kampf ums Gelbe Trikot. Halvor Egner Granerud ist bis auf 48 Punkte an Dawid Kubacki herangerückt und landete als Dritter in der Qualifikation einen Platz vor seinem Rivalen. Granerud, Kubacki, Kraft, der wiedererstarkte Ryoyu Kobayashi und die starken Flieger Timi Zajc und Ziga Jelar aus Slowenien gehören neben Wellinger zu den Favoriten. Hier geht es zur Startliste

Der Weltcup 2022/23 im Skispringen geht von November bis April. Im Terminkalender der Herren sind 32 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Die Ergebnisse der Events fließen in die Gesamtwertung und die Nationenwertung ein. chiemgau24.de begleitet die Skispringen-Saison im Liveticker.

