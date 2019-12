Skispringen: Mit neuer Hoffnung zur Generalprobe

Die Generalprobe für die Vierschanzentournee steigt mit dem Weltcup im Skispringen von Engelberg - Für die deutschen Skispringer eine wichtige Station auf dem Weg zur Bestform.

Engelberg - Mit einem unveränderten Team treten die deutschen Skispringer bei der Vierschanzentournee-Generalprobe in der Schweiz an. Los geht es am Samstag, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

In Engelberg wird der Weltcup im Skispringen mit zwei Wettbewerben fortgesetzt. Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Pius Paschke und Moritz Baer stehen dabei im Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher. Der lange verletzte Severin Freund, dessen Comeback-Versuche zuletzt von Rückenproblemen gebremst wurden, ist erneut nicht dabei.

Für Geiger ist das Wochenende in Engelberg, bei dem zwei Springen angesetzt sind, eine Rückkehr an den Ort, an dem er im vergangenen Jahr seinen ersten Weltcupsieg feierte. "Ich weiß, dass ich auf dieser Schanze sehr gut springen kann", wird der 26 Jahre alte Oberstdorfer, der in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz liegt, in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands am Donnerstag zitiert.

Skispringen: Hält Eisenbichlers Aufwärtstrend an?

Für Dreifach-Weltmeister Eisenbichler geht es darum, nach einem misslungenen Saisonstart und folgenden Fortschritten den nächsten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Denn nach dem Weltcup in Engelberg steht mit der Vierschanzentournee das Highlight im Weltcup 2019/20 an.

Am 28. Dezember geht es mit der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee so richtig zur Sache. Beim letzten Weltcup im sächsischen Klingenthal zeigte Eisenbichler mit einem starken Sprung im 2. Durchgang ansteigende Formkurve, in Engelberg will er darauf aufbauen.

Um 16:00 Uhr startet der erste Durchgang, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



truf