Ski-WM 2023: Shiffrin feuert Trainer und rast zur Goldmedaille

Ski-WM: Mikaela Shiffrin beim Riesenslalom. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Einen Tag nach der überraschenden Trennung von ihrem Trainer ist Mikaela Shiffrin Weltmeisterin im Riesenslalom geworden. Die deutschen Damen spielten keine Rolle.

Méribel - Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich Gold im Riesenslalom gewonnen. Die US-Amerikanerin siegte in Méribel am Donnerstag mit 0,12 Sekunden Vorsprung vor Kombinations-Weltmeisterin Federica Brignone aus Italien. Bronze holte die Norwegerin Ragnhild Mowinckel.

Für Shiffrin ist es die insgesamt 13. WM-Medaille und die zweite bei den laufenden Titelkämpfen in Frankreich nach Silber im Super-G. Weltmeisterin im Riesenslalom ist die erfolgreichste Skirennfahrerin der Historie, die sich in den vergangenen Tagen überraschend von ihrem langjährigen Trainer Mike Day getrennt hat, zum ersten Mal. 2018 hatte sie in dieser Disziplin bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang triumphiert.

Die deutschen Starterinnen Kira Weidle und Jessica Hilzinger schieden im ersten Durchgang aus. Emma Aicher lag nach dem ersten Lauf auf Rang 32.

