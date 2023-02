Ski-WM 2023: Gold-Drama um Shiffrin, Italienerin ist erste Weltmeisterin

Ski-WM 2023: Mikaela Shiffrin fädelt kurz vor dem Ziel spektakulär ein. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Bis kurz vor der Ziellinie sah Mikaela Shiffrin wie die Siegerin der Alpinen Kombination bei der Ski-WM 2023 aus. Dann fädelte sie spektakulär ein und musste Federica Brignone den Vortritt lassen.

Méribel - Die Ski-WM 2023 begann am Montag mit der Alpinen Kombination der Damen. Am Vormittag wurde im Super-G gefahren, am Nachmittag folgte der Slalom. Mit einem dramatischen Ende aus Sicht von Mikaela Shiffrin.

Die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte hat zum Auftakt der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich eine herbe Enttäuschung hinnehmen müssen. Shiffrin schied im Slalom der Kombination am Montag aus. Bis kurz vor der Ziellinie lag sie auf Goldkurs.

Ski-WM 2023: Brignone holt den Titel, auch Schweiz und Österreich jubeln

Die erste Goldmedaille im französischen Méribel sicherte sich die Italienerin Federica Brignone vor der Schweizerin Wendy Holdener und Ricarda Haaser aus Österreich. Die einzige deutsche Starterin, Emma Aicher vom SC Mahlstetten, belegte den achten Platz.

Shiffrin war nach dem Super-G am Vormittag mit 0,96 Sekunden Rückstand auf Brignone in den Slalom gegangen. Die 27-Jährige war in ihrer Paradedisziplin super unterwegs, ehe sie kurz vor dem Ziel noch einfädelte. Hier geht es zum Ergebnis

Sofort wurden Erinnerungen an Shiffrins Drama bei den Olympischen Winterspielen in Peking wach, wo sie vor einem Jahr ganz ohne Medaille geblieben war. Ihre nächste Chance auf Edelmetall bei der WM hat sie im Super-G am Mittwoch.

dpa