„So eine weitreichende Entscheidung trifft man nicht auf einer Besichtigung“

Von: Tobias Ruf

Teilen

Matthias Mayer ist völlig überraschend zurückgetreten und steht im Fokus der neuen Folge von Après-Ski. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Im Ski-Alpin-Podcast „Après-Ski“ geht es um die aktuellen Entwicklungen rund um den Weltcup im Ski alpin. Im Fokus stehen die Rennen, sportpolitische Themen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Hier gibt es die neue Folge.

Wien/Rosenheim - Im Ski-Alpin-Podcast „Après-Ski“ analysieren Lukas Zahrer vom Standard und Tobias Ruf von chiemgau24.de das aktuelle Geschehen im Ski-Weltcup. Nach jedem Weltcup-Wochenende geht es um die Geschehnisse auf und abseits der Pisten.

In der aktuellen Folge geht es um eine spektakuläre Entwicklung. Matthias „Mothl“ Mayer tritt zurück. Beat Feuz tritt zurück. Zwei Legenden beenden ihre Karriere. Eric Willemsen von der Associated Press vertritt Tobias Ruf und spricht mit Lukas über das Ski-Beben und über die Rennen in Bormio.

Am Semmering feiert Shiffrin einen Hattrick und stellt auf 80 Weltcup-Siege. Willemsen begleitet die Karriere des Superstars seit vielen Jahren und liefert spannende Einblicke.

Ski-Alpin-Podcast: Hier geht es zur aktuellen Folge von Après-Ski

*Sie wollen die aktuelle Folge später hören? Klicken Sie auf den Download-Button (schwarze Wolke). Ist die Folge in Ihrem Browser nicht abrufbar? Hier gibt es alle Episoden zum Download

**Haben Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen an das Team von „Après-Ski“? Kontaktieren Sie den Co-Host Tobias Ruf unter tobias.ruf@ovbmedia.de. Der Podcast ist auf allen gängigen Anbietern abonnierbar und auf den News-Portalen von IPPEN.MEDIA zu finden.

Ski-Alpin-Podcast: Die Geschichte hinter dem Projekt

„Après-Ski“ ist ein deutschsprachiger Ski-Alpin-Podcast, der im Oktober 2019 erstmals auf Sendung ging. Geführt wird die Sendung von Lukas Zahrer und Tobias Ruf. Regelmäßig werden Journalisten und Protagonisten aus der Szene eingeladen und sind Gäste des Podcasts.

Lukas Zahrer ist Journalist und arbeitet für die österreichische Tageszeitung „Standard“ aus Wien. Lukas ist Moderator und Initiator des Podcasts Après-Ski und legt gezielten Fokus auf das Geschehen und die Entwicklungen im Österreichischen Skiverband (ÖSV).

Tobias Ruf arbeitet für OVB MEDIA aus Rosenheim. Für chiemgau24.de betreut er die wichtigsten Themen im Bereich Wintersport und veröffentlicht die Inhalte im gesamten Verbreitungsgebiet von IPPEN.MEDIA. Sein Fokus liegt auf dem Deutschen Skiverband (DSV).

Neben ÖSV und DSV geht es gezielt auch um den Schweizer Skiverband und die wichtigsten Protagonisten im Ski alpin. Après-Ski erscheint während der Weltcup-Saison wöchentlich.

Quelle: chiemgau24.de

truf