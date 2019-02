Das wohl letzte große Ski-Rennen: Für Neureuther sieht es nicht gut aus

Ski alpin WM in Are: Felix Neureuther absolviert sein vermutlich letztes großes Rennen.

Mit einer Medaille wird es für Felix Neureuther bei der alpinen Ski-WM in Schweden vermutlich nichts mehr. Rivale Marcel Hirscher gelingt dagegen eine weitere Machtdemonstration.

Are/Schweden - Skirennläufer Felix Neureuther hat in seinem wohl letzten großen Rennen keine realistische Chance mehr auf die erhoffte Medaille. Nach dem ersten Lauf des WM-Slaloms in Are/Schweden belegt der 34-Jährige einen ernüchternden elften Rang, sein Rückstand auf den drittplatzierten Österreicher Marco Schwarz beträgt 1,07 Sekunden. "Es war eine sehr fehlerhafte Fahrt, leider Gottes. Es hat mich schon am dritten Tor ausgehoben, sonst wäre der Rückstand wohl ganz okay gewesen. Aber ich gebe nicht auf, da ist noch viel drin, bei so einer WM kann sich im zweiten Durchgang noch vieles drehen", sagte Neureuther im „ZDF“.

Marcel Hirscher (Österreich) steht nach einer fantastischen Fahrt dagegen vor der erfolgreichen Titelverteidigung. "Es war ein Lauf, den ich mir noch oft anschauen werde in meinem Leben. Es ist aber immer noch erst Halbzeit", sagte er im ORF.

Ski alpin in Are: Erneute Machtdemonstration von Hirscher

Kombinations-Weltmeister Alexis Pinturault (Frankreich) hielt auf dem schwierigen Kurs lange mit den Zwischenzeiten von Hirscher mit, geht aber dennoch mit einem Rückstand von 0,58 Sekunden in den Finaldurchgang ab 14.30 Uhr (Eurosport und ZDF).

Ski Alpin live: Ski-WM in Are heute live im TV und im Live-Stream

Die Machtdemonstration von Hirscher führte zu erstaunlich großen Zeitabständen. Schwarz liegt 1,22 Sekunden hinter seinem Mannschaftskollegen. Riesenslalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen (Norwegen) ist Sechster (+1,70 Sekunden), Senkrechtstarter Clement Noel (Frankreich) Achter (+2,18). Olympiasieger Andre Myhrer (Schweden/+2,28), der vor dem Rücktritt steht, liegt knapp vor Neureuther (+2,29).

SID