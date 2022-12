Ski alpin heute im Liveticker: Schlagen die DSV-Athleten im Super-G zurück?

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Romed Baumann war am Samstag bester Deutscher. © Robert F. Bukaty/dpa

Der Weltcup im Ski alpin wird am Sonntag fortgesetzt. In Beaver Creek fahren die Herren den Super-G. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Ski alpin mit dabei.

Beaver Creek - Der Weltcup der Herren im Ski alpin wird am Sonntag fortgesetzt. Nach der Abfahrt am Samstag wird in Beaver Creek der Super-G gefahren. Um 18:00 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Ski alpin mit dabei.

Die deutschen Speed-Herren wollen am Sonntag in Beaver Creek die nächsten Weltcup-Punkte sammeln. Nach durchwachsenen Ergebnissen in der Abfahrt am Samstag liegen die Hoffnungen in den USA auf dem Super-G.

Ski alpin heute im Liveticker: Fünf DSV-Athleten im Super-G am Start

Auch im Super-G geht die deutsche Mannschaft dezimiert ins Rennen. Simon Jocher fehlt nach seinem Trainingssturz nach wie vor verletzungsbedingt, auch Youngster Luis Vogt wird nicht im Super-G starten. Somit bleiben fünf Fahrer, angeführt vom Teamkapitän Thomas Dreßen (Startnummer 23).

Romed Bauman, der bei der Abfahrt bester Deutscher war, hat die Startnummer 2, Andreas Sander die 13. Josef Ferstl startet als 26, Dominik Schwaiger als 60. Die großen Hoffnungen liegen auf Sander, der im ersten Super-G der Saison 5. wurde. Hier geht es zur Startliste

Ski alpin heute im Liveticker: Giganten-Duell geht in die nächste Runde

Die Fans dürfen sich am Sonntag auf das nächste Duell der Topstars Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt freuen. Bereits bei der Abfahrt am Samstag waren die beiden nicht zu schlagen, der Norweger setzte sich am Ende mit einem Vorsprung von nur sechs Hundertstel vor dem Schweizer durch.

Um 18:00 Uhr beginnt das Rennen in Beaver Creek, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei. Auch die Damen sind am Sonntag im Einsatz. In Lake Louise wird ebenfalls ein Super-G gefahren.

