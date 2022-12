Wieder Single: Ferrari-Pilot Charles Leclerc trennt sich von seiner Freundin

Knapp drei Jahre waren Charles Leclerc und Charlotte Siné ein Paar, jetzt folgte die Trennung: Alles nur für seine Karriere bei Ferrari?

Monaco - Charles Leclerc ist zurzeit die große Titel-Hoffnung bei Ferrari. Immerhin schaffte er es in der Formel-1-Saison 2022 auf den zweiten WM-Platz. Doch der Monegasse ist ziemlich ehrgeizig und wünscht sich den WM-Sieg mindestens genauso sehr wie sein Team. Kam seine Beziehung ihm da in die Quere? Immerhin waren er und seine Freundin Charlotte Siné in Abu Dhabi noch zusammen und haben gejubelt. Auf die Gala der FIA in Italien musste er dann jedoch alleine, das Paar hat sich nämlich getrennt.

Die beiden gaben ihre Trennung über die Instagram-Kanäle bekannt. „Charlotte und ich haben uns dazu entschlossen, unsere Beziehung zu beenden und gute Freunde zu bleiben“, erklärte Leclerc in seinem Post. „Wir haben gemeinsam viele tolle Momente geteilt und sie wird für mich immer eine besondere Person bleiben. Sie ist unglaublich und verdient das Beste. Bitte respektiert unsere Entscheidung und respektiert ihre Privatsphäre in solch einer Zeit. Danke.“

Charles Leclerc: Liebes-Aus für die Karriere bei Ferrari?

Die Fans spekulieren bereits wild, was der Grund der Trennung sein könnte. Trotz einiger Gerüchte kam diese nämlich für viele ziemlich überraschend. Leclerc und Siné lernten sich vor einigen Jahren durch gemeinsame Freunde kennen - eine davon war sogar seine vorherige Freundin. Kein Wunder also, dass vieles die Fans an die Trennung und das Statement von Leclercs vorherige Beziehung mit Giada Gianni erinnert. Das Paar trennte sich damals nach vier gemeinsamen Jahren, weil er sich mehr auf seine Zeit bei Ferrari konzentrieren wollte.

Ob das auch diesmal wieder der Grund war? Immerhin steht Ferrari nächstes Jahr vor einer wichtigen Saison. Es wird die erste, seit einer langen Zeit, ohne Mattia Binotto sein. Der ehemalige Teamchef hatte vor ein paar Wochen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Außerdem nimmt die Renndichte im Kalender immer mehr zu. 2023 sind es nicht nur 23 Rennen, es wird auch sechs Sprints in der Saison geben. Vielleicht ein Grund mehr für Charles Leclerc, sich nicht von einer Beziehung ablenken zu lassen. (lhe)