Nach 14-jähriger Durststrecke: SG Flensburg-Handewitt wieder Deutscher Meister

Feiertag in Flensburg: Die SG holt die für die Meisterschaft noch nötigen Punkte im Heimspiel gegen Göppingen.

In Flensburg knallen die Sektkorken. Nach einem hart erkämpften Heimsieg gegen Göppingen feiern die Nordlichter ihre zweite deutsche Meisterschaft im Handball.

Flensburg - Die SG Flensburg-Handewitt ist zum zweiten Mal deutscher Handball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla sicherte sich durch ein 22:21 (12:12) gegen Frisch Auf Göppingen nach 14 Jahren wieder den Titel. Nach 2004 waren die Norddeutschen siebenmal Vizemeister geworden, zuletzt 2016 und 2017.

"Man hat gemerkt, wie viel Druck die Jungs hatten. Ich bin stolz, wie sie das gemacht haben", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla bei „Sky“: "Wir waren so oft kurz davor. Für die Fans und die Stadt ist das ein besonderer Tag." Ex-Weltmeister Holger Glandorf fügte hinzu: "Ich bin einfach nur happy. Es war sehr zäh, aber das ist total egal. Wir sind deutscher Meister!"

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen verpasste hingegen das Double. Der 28:25 (13:12)-Erfolg des Pokalsiegers gegen SC DHfK Leipzig war durch den Flensburger Sieg im Fernduell bedeutungslos, das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen musste sich mit Platz zwei begnügen.

Hüttenberg und Lübbecke steigen wieder ab

Der TV Hüttenberg und der TuS N-Lübbecke steigen derweil nach nur einer Saison wieder aus der Handball-Bundesliga ab. Lübbecke rutschte durch ein 27:30 (13:11) beim TBV Lemgo am letzten Spieltag noch auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Auch Hüttenberg muss nach dem Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga nach einem 23:28 (12:15) bei den Füchsen Berlin direkt wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Gerettet ist hingegen der dritte Aufsteiger Eulen Ludwigshafen: Durch ein 32:29 (16:15) gegen den HC Erlangen zogen die Ludwigshafener am Sonntag noch an Lübbecke vorbei. Als Aufsteiger aus der 2. Bundesliga stehen der Bergische HC und die SG BBM Bietigheim fest.

sid