Perez Schnellster im Formel-1-Abschlusstraining von Spa

Der Mexikaner Sergio Perez steuert seinen Red-Bull-Boliden über die Strecke. © Dirk Waem/BELGA/dpa

Red-Bull-Pilot Sergio Perez hat seinen Teamkollegen Max Verstappen im Formel-1-Abschlusstraining in Belgien düpiert.

Spa-Francorchamps - Der Mexikaner verwies den Weltmeister in Spa-Francorchamps mit 0,137 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari vor McLaren-Pilot Lando Norris. Verstappen, Norris und fünf weitere Fahrer müssen sich beim Start des Rennens am Sonntag aber hinten anstellen, weil an ihren Autos regelwidrig Motoren-Bauteile getauscht wurden.

Startplatzstrafen erhalten auch der WM-Zweite Charles Leclerc von Ferrari, Haas-Pilot Mick Schumacher, Esteban Ocon von Alpine sowie das Alfa-Romeo-Duo Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Schumacher kämpfte bei den finalen Übungsrunden mit technischen Problemen an seinem Auto und wurde Letzter. Sebastian Vettel belegte im Aston Martin den achten Platz. In der WM-Gesamtwertung führt Titelverteidiger Verstappen bereits mit 80 Punkten Vorsprung auf Leclerc. dpa