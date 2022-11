Perez holt Bestzeit in Brasilien - Vettel vor Schumacher

Teilen

Fuhr zum Auftakt in Brasilien die schnellste Zeit: Sergio Perez. © Fernando Llano/AP/dpa

Der Mexikaner Sergio Perez hat sich die Bestzeit im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen von Brasilien gesichert.

São Paulo - Der Red-Bull-Pilot war in der einstündigen Einheit mit 1:11,853 Minuten aber gerade einmal 0,004 Sekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Vor der Qualifikation zum Grand Prix in São Paulo wurde Perez' bereits als Weltmeister feststehender Teamkollege Max Verstappen Dritter. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel überraschte mit Position sieben, der weiter um einen neuen Vertrag kämpfende Mick Schumacher landete im Haas direkt dahinter auf Rang acht.

Da die Formel 1 am Samstag zum letzten Mal in dieser Saison ein Sprintrennen austrägt, wurde die Qualifikation um einen Tag vorgezogen. Der vorletzte Grand Prix des Jahres findet wie gewohnt am Sonntag (19.00 Uhr/RTL und Sky) statt. dpa