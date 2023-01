Pechstein erneut deutsche Meisterin über 5000 Meter

Holte den Titel über 5000 Meter: Claudia Pechstein. © Vincent Jannink/ANP/dpa

Claudia Pechstein hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Erfurt ihren Titel über 5000 Meter verteidigt.

Erfurt - Knapp einen Monat vor ihrem 51. Geburtstag gewann die Berlinerin in 7:27,88 Minuten. Zweite wurde Josie Hofmann aus Erfurt in 7:35,50 Minuten vor der Berlinerin Marlen Ehseluns in 7:43,55 Minuten.

Deutscher Meister über 10 000 Meter wurde Fridtjof Petzold aus Crimmitschau in 13:16,82 Minuten. Für den 25-Jährigen war es der zweite Titel nach den 5000 Metern am Vortag. Rang zwei belegte Felix Maly aus Erfurt in 13:32,94 Minuten vor dem Inzeller Bogdan Brauer in 14:06,59 Minuten. dpa