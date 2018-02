Olympia 2018: Das ist die Besetzung für die deutsche Mixed-Staffel

In der Mixed-Staffel haben die deutschen Biathleten und Biathletinnen eine Chance auf Medaillen.

Der Deutsche Skiverband hat die Besezung der Mixed-Staffel beim Biathlon festgelegt. Diese Athleten gehen für Deutschland auf Medaillen-Jagd.

Pyeongchang - Die deutschen Biathleten starten am Dienstag in der Besetzung Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Erik Lesser und Simon Schempp in der Mixed-Staffel. Das gab der Deutsche Skiverband bekannt. Damit fehlt aus der Weltmeister-Staffel von 2017 nur Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer. Für ihn kommt Lesser zum Zug. Der Frankenhainer hatte vor zwei Tagen im Massenstart eine hervorragende Leistung abgeliefert und Bronze nur um 0,4 Sekunden verpasst.

Ursprünglich sollte die Aufstellung bereits am Montagabend nach dem Training verkündet werden. Vor allem der Einsatz von Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier war fraglich. Die Weltcup-Gesamtsiegerin hatte am Samstag nach vier harten Rennen und Platz 16 im Massenstart müde und ausgelaugt gewirkt. Aber die 24-Jährige kann sich schnell und gut regenerieren.

Laura Dahlmeier auf Rekord-Jagd

Dahlmeier könnte mit einer weiteren Goldmedaille einen Rekord einstellen. Dreimal Biathlon-Gold bei ein und denselben Winterspielen holten vorher nur Michael Greis (2006) und Darja Domratschewa (2014). Mit viermal Gold ist nur Ole Einar Björndalen noch besser.

Schlussläufer Schempp ist nach Silber im Massenstart, seiner ersten olympischen Einzelmedaille, angriffslustig. Für ihn, Hinz und Lesser wäre es der erste Olympiasieg. „Wir gehören sicher mit zum Favoritenkreis. Wir sind sehr motiviert und fokussiert“, sagte der Uhinger

Zwei Tage nach dem Mixed-Rennen findet die Damen-Staffel statt, am Freitag enden die Biathlon-Wettbewerbe bei Olympia mit der Männer-Staffel.





dpa