Olympia im Live-Ticker: Dank alkoholfreiem Bier zum Medaillenregen? 

Olympia 2018 im Live-Ticker: Marcel Hirscher scheidet sensationell aus, auch Linus Strasser erreicht nicht das Ziel. US-Medien fragen sich, woher unsere Erfolge kommen...

Der Olympia-Tag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden.

Im 1. Slalom-Durchgang ist Marcel Hirscher überraschend ausgeschieden. Auch Linus Strasser ist leider raus, Fritz Dopfer hat ordentlich Rückstand auf die Spitzenplätze. Hendrik Kristoffersen führt.

Am Donnerstag winkt den deutschen Athleten so manche Goldmedaille

04.48 Uhr (Freestyle, Halfpipe, Männer): David Wise schnappt sich die Goldmedaille! Alex Ferreira komplettiert den US-Doppelerfolg. Die Bronzemedaille geht an Nico Porteous aus Neuseeland. Der Junge ist 16...

04.37 Uhr (Skicross, Frauen): Julia Eichinger kämpft vor den Finalläufen mit einem grippalen Infekt. „Ich habe eigentlich nur flach gelegen, ich habe etwas erhöhte Temperatur. Die letzten Körner fehlen“, sagte die sichtlich geschwächte 25-Jährige aus Neureichenau nach der Platzierungsrunde der dpa.

04.27 Uhr (Langlauf, 50 km, Männer):

Norwegens Loipen-König Johannes Hösflot Kläbo lässt die Chance aus, als erster Skilangläufer der Geschichte viermal Olympia-Gold in einem Jahr zu holen. Der 21-Jährige geht am Samstag im "Marathon" über 50 Kilometer nicht an den Start und tritt die Heimreise an. "Johannes hat heute früh gesagt: genug ist genug. Er ist satt und verspürt für einen 50er keine Motivation mehr", sagte Trainer Tor Arne Hetland dem norwegischen TV-Sender

NRK

.

Kläbo hatte in Pyeongchang im Sprint, Teamsprint und mit der Staffel Gold gewonnen, derzeit ist er gleichauf mit Biathlet Martin Fourcade (Frankreich) der erfolgreichste Athlet der Winterspiele. Mit 21 Jahren und 114 Tagen war er in Südkorea zum jüngsten Skilanglauf-Olympiasieger der Geschichte aufgestiegen.

04.14 Uhr (Ernährungen und Regeneration): Warum sind die Deutschen so stark? Die New York Times vermutet, es liegt daran, dass unsere Olympia-Helden gerne alkoholfreies Bier trinken. „Macht alkoholfreies Bier die Deutschen so stark?“, titelte das Blatt. Angeblich bestätigte Team-Arzt Johannes Scheer, dass viele Olympioniken besonders während des Trainings gerne alkoholfreies Bier trinke. „Wir trinken aber auch sonst viele isotonische Getränke. Und um ehrlich zu sein auch mal gerne ein richtiges Bier. Also mit Alkohol“, sagt Olympiasieger Johannes Rydzek. Klingt alles irgendwie nach einem Werbe-Gag, oder?!

04.06 Uhr (Curling, Herren):

Die Schweizer Curler haben sich als letztes Team für das Halbfinale qualifiziert. Der Olympiasieger von Nagano 1998 um Skip Peter de Cruz setzte sich im entscheidenden Tiebreaker gegen das nach der Gruppenphase punktgleiche Großbritannien mit 9:5 durch.

In der Runde der letzten Vier treffen die Eidgenossen am Donnerstag auf den Sotschi-Dritten Schweden um Erfolgs-Skip Niklas Edin (20.05 Uhr OZ/12.05 MEZ). Im zweiten Halbfinale stehen sich Olympiasieger Kanada und die USA gegenüber.

04.04 Uhr (Ski Alpin, Kombination, Frauen): Landsfrau Mikaela Shiffrin bleibt knapp zwei Sekunden hinter Vonn, die kann sie aber im Slalom dann weg machen. Also alles gut.

03.55 Uhr (Ski Alpin, Kombination, Frauen): Etwas stinkig (höhö) scheint‘s für Frau Vonn zu laufen! Bockstarke Abfahrt mit 0,74 Sekunden Vorsprung. Wenn doch das Knie nicht wäre, dann könnte im Slalom was zu holen sein.

03.41 Uhr (Update, Doping): Der Internationale Sportgerichtshof CAS will den Fall des russischen Curlers Alexander Kruschelnizki an diesem Donnerstag verhandeln, auch wenn der Bronzemedaillengewinner auf seine Anhörung verzichten will. Es gebe keine Änderungen, teilte CAS-Generalsekretär Matthieu Reeb der dpa mit. Die Ad-hoc-Kammer des CAS werde wie geplant um 14.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr) zusammentreten. Nachdem bei Kruschelnizki auch in der B-Probe das verbotene Mittel Meldonium nachgewiesen worden war, hatte der Curler mitgeteilt, er verzichte auf eine Anhörung. Sein Verband will die Medaille zurückgeben.

03.35 Uhr (Ski Alpin, Kombination, Frauen): Die Abfahrt hat derweil begonnen. Später steht dann noch der Slalom an. Gibt‘s vielleicht hier Gold für Lindsey Vonn? Eher nicht, denn in der technische Disziplin gehört der US-Superstar nicht zwingend zur Weltklasse. Tendenziell hat sie auch gerade andere Probleme... ach ja, eine deutsche Starterin sucht man vergebens...

Man I forgot to wear deodorant today... if I hug you don’t judge me — lindsey vonn (@lindseyvonn) 22. Februar 2018

03.14 Uhr (Skicross, Frauen): Julia Eichinger (Neureichenau) hat in den Platzierungsläufen für die K.o.-Runden der Skicrosserinnen Rang 20 von 24 Teilnehmerinnen belegt. Sie trifft damit in ihrem Achtelfinale (Freitag, ab 10.00 Uhr OZ/2.00 Uhr MEZ) auf die große Goldfavoritin Sandra Näslund (Schweden) sowie Nikol Kucerova (Tschechien). In der ersten Runde starten pro Lauf nur drei Fahrerinnen, die beiden Erstplatzierten rücken ins Viertelfinale vor. Keine leichte Aufgabe.

03.07 Uhr (Snowboard, Big Air, Damen): Während die österreichischen alpinen Skifahrer noch geschockt sind, dürfen die Snowboarder aber mal so richtig feiern! Die Österreicherin Anna Gasser hat das erste Olympia-Gold im Big-Air-Wettbewerb der Snowboarder gewonnen. Die Weltmeisterin und X-Games-Siegerin setzte sich im Finale mit 185,00 Punkten vor Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA/177,25) und Zoi Sadowski Synnott (Neuseeland/157,50) durch. Deutsche Athletinnen waren im Finale nicht am Start.

03.00 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Jetzt kommt noch ein Münchner. Allerdings startet Elias Kolega für Kroatien, da seine Eltern dort herkommen. Aufgewachsen aber ist er in der bayrischen Landeshauptstadt.

02.51 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): So, Kristoffersen wird vermutlich im zweiten Durchgang schwer zu schlagen sein. Aber nach Hirschers Aus wissen wir,w ie schnell das alles gehen kann. Es war übrigens der erste Ausfall von Hirscher in einem Slalom seit Februar 2016, seitdem hatte er 21 Rennen in dieser Disziplin bestritten und inklusive des WM-Slaloms 2017 zehn davon gewonnen.

Fritz Dopfer liegt nach dem 1. Lauf im olympischen Slalom auf Rang 21. Linus Strasser ist ausgeschieden. #WirfuerD #PyeongChang2018 #TeamDeutschland — Team Deutschland (@TeamD) 22. Februar 2018

02.41 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Ach verdammt! Strasser scheidet aus. Dabei lag der Junge vom TSV 1860 München ordentlich ordentlich in der Zeit. Man, ist das bitter...

02.36 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Nun ist der nächste und auch letzte Deutsche an der Reihe. Auf geht‘s, Linus! Hau mal was raus!

02.31 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Jetzt kommt der Fritz! Aber kein guter Lauf. Schade, über zwei Sekunden Rückstand. Allerdings kann im zweiten Durchgang alles passieren. Das sollte man den Kopf noch nicht gänzlich in den Sand respektive den Schnee stecken.

02.26 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Noch einmal kurz zum Hirscher-Aus. Der Österreicher war mit 92 Paar Skiern angereist, um das perfekte Set up zu finden. Sein Trainer hatte den Lauf gesteckt - es schien also alles angerichtet für die dritte Goldmedaille und den Aufstieg zum Ski-Olymp. Doch dann passiert das... Wahnsinn.

02.23 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf):

Kristoffersen liegt also vorne. 0,21 Sekunden zurück kommt Ande Myhrer, vor Manni Moelg (+0,68), Sebastian Foss-Solvedaag (+0,81), Alexis Pinturault (+0,82) und Marco Schwarz (+0,90) folgen auf den Rängen. Gleich kommen die beiden Deutschen. Also Daumen drücken!

02.15 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Das ist absolut unfassbar. Auch Felix Neureuther, der das Event als Co-Kommentator bei Eurosport begleitet, kann es einfach nicht fassen. Ein wahres Drama. Aber gut, jetzt kann sich jeder die Goldmedaille holen. Kristoffersen liegt aktuell noch vorne. Mögen die Spiele beginnen.

Wie Felix #Neureuther gerade den Slalom mitkommentiert ist einfach überragend!! Mit welcher Leidenschaft, sportlicher Fairness, mit welchem Elan, großartig. @Eurosport_DE #Pyeongchang2018 — Marco Hagemann (@Marco_Hagemann) 22. Februar 2018

02.08 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): UND HIRSCHER SCHEIDET AUS! Was für ein Drama. Auf dem Kurs seines Trainers steigt der ganz, ganz, ganz große Favorit aus. Unglaublich!

02.07 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Sieben Zehntel Vorsprung! Wow, das war mal eine Ansage vom Norweger. Nun kommt Hirscher...

02.04 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Gross führt das Feld an. Nun kommt Hendrik Kristoffersen...

02.01 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): So, der erste Lauf ist gestartet. Daniel Yule ist unten. Als nächstes kommen die zwei Italiener Manni Moelgg und Stefano Gross.

01.58 Uhr (Curling): Nach seiner positiven Dopingprobe will der russische Curler Alexander Kruschelnizki dem Verband seines Landes zufolge seine Bronzemedaille zurückgeben. Das sagte eine Sprecherin des russischen Curling-Verbandes dem Staatsfernsehen des Landes. Man habe eine Erklärung unterzeichnet, dass der Dritte des Mixed-Wettbewerbes von Pyeongchang die verbotene Substanz Meldonium in seinem Körper gehabt habe. „Als Konsequenz werden wir die Medaille zurückgeben“, sagte Verbandssprecherin Valentina Parinowa.

01.51 Uhr (Ski Alpin, Slalom, Herren, 1. Lauf): Für Neureuther ist Hirscher - oh Wunder - der große Favorit auf Gold, es wäre seine dritte bei diesen Winterspielen. Allerdings traut er auch Kristoffersen etwas zu. Der Norweger startet als Vierter, Hirscher folgt direkt danach. Fritz Dopfer darf als 17. die Piste runter und Linus Strasser als 23.

01.42 Uhr (Snowboard, Big Air, Frauen): Aktuell läuft auch gerade der erste Lauf im Snowboard beim Big Air der Frauen. Das bietet natürlich wieder sensationelle Bilder und fette Sprünge. Wenn sich in dieser Richtung etwas Entscheidendes tut, melden wir uns von dieser Stelle. Jetzt können wir uns langsam ein wenig auf den Slalom der Herren einstellen. In 15 Minuten geht‘s los...

01.35 Uhr (Abschlussfeier): Ivanka Trump wird bei der Abschlussfeier die US-Delegation anführen. Das Weiße Haus in Washington teilte am Mittwoch mit, US-Präsident Donald Trump habe seine Tochter und Beraterin gebeten, an der Spitze einer "ranghohen Delegation" nach Pyeongchang zu reisen, wo am Sonntag die Abschlussfeier abgehalten wird. Die 36-Jährige wird nach Angaben eines Regierungsvertreters von Trumps Sprecherin Sarah Sanders begleitet. Ein ranghoher Regierungsvertreter schloss ein mögliches Treffen zwischen der Präsidententochter und nordkoreanischen Vertretern aus.

01.32 Uhr (Eurosport): Der gute Felix sitzt gerade im Eurosport Cube und zieht eine erste Bilanz. „Sportlich gesehen waren in Pyeongchang einige Highlights dabei. Das Ding der Eishockey-Jungs gestern, auch weil einer meiner besten Kumpels dort spielt, war schon überragend. Dann Shawn Wright, der im letzten Run so ein Ding raushaut und dann Tränen in Augen hat. Das motiviert einen selbst...“

01.28 (Eishockey): Wer die ganze Emotionen heute Mittag verpasst hat, dem empfehlen wir das hier: „Haut alles auseinander!“ - Eurosport-Kommentatoren rasten bei Eishockey-Sensation völlig aus

01.14 Uhr (Eishockey): Felix Neureuther traut der Eishockey-Nationalmannschaft nach dem erstmaligen Einzug in ein Olympia-Halbfinale im übrigen „alles“ zu.

Kurioses vom Strand und vom Holland House

„Überragend, was die Jungs da geschafft haben. Ich habe mich so mitgefreut, weil auch ein paar Freunde von mir dort mitspielen“, sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur nach dem 4:3 der DEB-Auswahl gegen Weltmeister Schweden. „Ich habe das Spiel daheim gesehen, und es ist ihnen alles zuzutrauen, weil sie einen sensationellen Teamgeist haben. Da geht jeder für jeden durch's Feuer“, sagte Neureuther.

00.37 Uhr (Eishockey): Einfach nur weil es so geil war! Entschuldigt bitte die Wortwahl, aber bei solchen Emotionen...

23.25 Uhr (Eischnelllauf):

Der niederländische Eisschnelllauf-Superstar Sven Kramer hat mit seinen drei Teamkollegen für Aufregung im Holland House gesorgt. Am Abend nach dem Gewinn der Bronzemedaille in der Mannschaftsverfolgung warf das Quartett gemeinsam einen überdimensionalen Ehrenteller ins Publikum und verletzte damit zwei Südkoreanerinnen. Eine der Frauen wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, die andere vor Ort behandelt.

Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen und Patrick Roest kümmerten sich sofort um die Verletzten und entschuldigten sich. Bislang war es üblich, dass die Gäste den Ehrenteller der erfolgreichen Eisschnellläufer übernehmen und über ihren Köpfen durch das Holland House tragen. Grund zum Feiern gab es dort bislang genug: Nach Dreiviertel der Wettbewerbe liegt das Team Oranje mit insgesamt 16 Medaillen (6-6-4) auf Platz vier des Medaillenspiegels.

22.00 Uhr (Biathlon): Selbst der schneidende Wind und die Eiseskälte konnten Michael Rösch nicht abhalten. Nur in Badehose und mit wehender belgischer Flagge in beiden Händen stürmte der Biathlet aus Altenberg nahe Pyeongchang ins Meer. Rösch hielt es aber nicht lange aus: Nach einem Hechtsprung ins kalte Wasser kam der 34-Jährige schnell wieder an Land. Die umstehenden Südkoreaner am Strand guckten verdutzt. Rösch war dank einer Crowdfunding-Aktion, bei der mehr als 24.000 Euro an Spenden zusammenkamen, zu seiner zweiten Olympia-Teilnahme nach 2006 gekommen. In Turin vor zwölf Jahren hatte Rösch noch mit Deutschland Staffel-Gold gewonnen. Nach Diskrepanzen mit der deutschen Verband und eigenen Fehlern wechselte er 2014 nach Belgien.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag elf der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Olympia 2018 im Live-Ticker: Nächste Goldmedaille(n) für Deutschland?

Die deutschen Biathletinnen wollen die Enttäuschung aus dem Mixed-Wettkampf vergessen machen und in der Staffel die nächste Medaille einfahren. Angeführt von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier geht das deutsche Team als Top-Favorit ins Rennen, vor der Schlussläuferin gehen Franziska Preuß, Denise Herrmann und Franziska Hildebrand in die Loipe. Die Goldmedaille von Normal- und Großschanze haben die deutschen Kombinierer schon im Sack, nun soll in der Staffel das Gold-Triple perfekt gemacht werden. Das Team um die Olympiasieger Eric Frenzel und Johannes Rydzek sowie Silbermedaillengewinner Fabian Rießle geht mit viel Euphorie als Goldfavorit an den Start, Triumphe in allen drei olympischen Wettbewerben war bislang nur Finnland 2002 gelungen.

Beim Ski Alpin will der Österreicher Marcel Hirscher mit seiner dritten Goldmedaille seinen Status als Ski-König von Pyeongchang zementieren. Nach den Olympiasiegen im Riesenslalom und in der Kombination könnte der beste Skifahrer der Gegenwart mit einem Sieg im Slalom mit seinem Landsmann Toni Sailer und Jean-Claude Killy gleichziehen, die alle drei Goldmedaillen bei einer Olympia-Veranstaltung gewonnen haben. Größter Konkurrent um Gold dürfte wie schon im Riesenslalom der Norweger Henrik Kristoffersen sein. In der alpinen Kombination heißt die große Favoritin Mikaela Shiffrin. Um ihren vollen Fokus auf ihren zweiten Olympiasieg nach Gold im Riesenslalom zu legen, hat die US-Amerikanerin sogar auf einen Start in der Abfahrt verzichtet.

Kanadas Eishockey-Frauen möchten ihre beeindruckende Siegesserie bei Olympischen Spielen auf 25 Siege ausbauen, was gleichbedeutend mit der fünften Goldmedaille nacheinander wäre. Im Endspiel treffen die Kanadierinnen auf die USA, die ihnen im Finale 1998 in Nagano die bislang letzte Niederlage bei Winterspielen zufügt hatten.

Wettkämpfe am Mittwoch: Deutsches Bob-Gold und Eishockey-Sensation

Am Mittwoch konnte sich Deutschland durch den Triumph im Zweierbob der Damen in Person von Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz über die zwölfte Goldmedaille der Olympischen Winterspiele 2018 freuen. Noch eine Spur spektakulärer war der überraschende 4:3-Sieg der deutschen Eishockey-Herren gegen Schweden in der Overtime. Lesen Sie in unserem Ticker vom Mittwoch alles nach.

+ Pyeongchang 2018: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bejubelt den Triumph über Schweden. © dpa

