Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen geht in der alpinen Kombination an den Start.

Im Biathlon und Skispringen waren die deutschen Athleten bisher eine echte Bank. Legen nun die Rodel-Damen nach? Der Live-Ticker vom Dienstag, 13. Februar.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Pyeongchang beträgt acht Stunden.

Laura Dahlmeier holte auch in der Verfolgung Gold. Zum zweiten Mal wird die Deutsche am Dienstag oben auf dem Podest stehen.

Wer holt Gold, Silber, Bronze? Alle Entscheidungen und Ergebnisse vom Dienstag gibt es hier im Überblick.

Alle Infos und Ereignisse vom vergangenen Wettkampftag können Sie in unserem Live-Ticker vom Montag nochmals nachlesen.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

2.51 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Der Wind in den Bergen von Pyeongchang beeinflusst weiterhin die alpinen Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen. Zwar kann die Kombination der Männer am Dienstag (3.30/7.00 Uhr MEZ) wie geplant beginnen, allerdings mit einer verkürzten Abfahrt. Gefahren wird nun vom Super-G-Start. Außerdem werden die Sprünge entschärft, es wird auf einer weniger windanfälligen Linie gefahren. Auch die Startintervalle wurden verkürzt. Starker Wind hatte zuvor bereits zur Verschiebung der Männer-Abfahrt und des Frauen-Riesenslaloms auf Donnerstag gesorgt.

2.49 Uhr (News): Die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang haben ihren ersten Dopingfall. Betroffen ist ein Shorttracker, wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Dienstag bestätigte. Er ist bereits abgereist.

Olympia 2018: Erste Curling-Medaille im Mixed Double vergeben

+ Alexander Kruschelnizki (r) und Anastassija Brysgalowa vom Team “Olympischer Athleten aus Russland“ freue sich über Curling-Bronze im Mixed Double. © AFP

2.47 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Die Russische Athleten aus Russland gewinnen Bronze im erstmals ausgespielten Mixed Doubles im Curling! Am Ende bezwangen sie Norwegen im Spiel um Platz drei mit 8:4. Um Gold spielen Kanada un die Schweiz um 12.05 Uhr.

2.29 Uhr (Snowboard, Halfpipe der Damen): Nach dem ersten Final-Lauf in der Halfpipe führt Chloe Kim (USA) vor Liu Jiayu (China) und Kelly Clark (USA).

2.10 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Und Norwegen ist zurück im Spiel um Bronze, die Skandinavier verkürzen nach dem fünften End auf 4:5. Das wird richtig eng!

2.00 Uhr (Snowboard, Halfpipe der Damen): Jetzt geht es auch im Phoenix Snow Park um Medaillen, denn der erste Lauf im Finale des Halfpipe-Wettbewerbs der Damen ist gestartet. Eine deutsche Athletin ist im Finale nicht dabei.

1.56 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Zwischen den Olympischen Athleten aus Russland und Norwegen steht es nach dem vierten End 5:2. Kommt Norwegen noch einmal zurück?

1.24 Uhr (News): Der Schweizer Ski Freestyler Fabian Bösch hat am Rande von Olympia 2018 in Pyeongchang zwei echte Internet-Hits gelandet. Die beiden verrückten Videos wurden bereits über 287.000 angesehen und sorgen für Mega-Lacher im Web.

1.03 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Das erste Event der Dienstags ist das Spiel um die Bronze-Medaille im Mixed Doubles beim Curling. Es treffen Norwegen und die Olympischen Athleten aus Russland aufeinander.

Olympia 2018: Torhüter-Frage beim Eishockey wohl gefallen

0.11 Uhr (Eishockey der Herren): Deutschlands Nationalteam startet am Donnerstag wohl mit Danny aus den Birken im Tor ins olympische Turnier. Bundestrainer Marco Sturm deutete am Sonntag an, dass der Meisterkeeper des EHC Red Bull München gegenüber Timo Pielmeier (Ingolstadt) und Dennis Endras (Mannheim) die Nase vorn hat. „Danny hat gut gespielt beim 2:1 in der Schweiz“, sagte Sturm im Hinblick auf den einzigen Olympia-Test. Die Torhüterfrage gilt dieses Jahr als schwierig, da keiner der drei in der DEL diese Saison die unumstrittene Nummer eins ist. Aus den Birken hatte zudem bei seinen Einsätzen bei der Heim-WM im vergangenen Mai einige Male gepatzt.

+ Danny Aus den Birken (vorne) erhält im deutschen Eishockey-Team wohl den Vorzug vor Timo Pielmeier (hinten). © dpa

23.50 Uhr (Snowboard, Slopestyle der Damen): Sie war krank, sie stürzte und verletzte sich schwer - und dennoch ist Snowboarderin Silvia Mittermüller die Olympiasiegerin der Herzen. Der Pechvogel im deutschen Olympia-Team zeigte mit einer bemerkenswerten Aktion, was der Olympische Geist wirklich ist.

22.44 Uhr (News): Die Kollegen von BR Sport haben mal nachgesehen, wie viele Medaillen denn bayrische Athleten bisher gewonnen haben. Dank der Olympiasiege von Laura Dahlmeier (2x) sowie Andreas Wellinger und der Silbermedaille von Katharina Althaus würde Bayern im Medaillenspiegel aktuell Platz zwei hinter den Niederlanden belegen. Übrigens: Morgen fällt die Entscheidung im Damen-Rodeln mit der Miesbacherin Natalie Geisenberger.

22.05 Uhr (News): Während der nächste Wettbewerb erst in einigen Stunden startet, haben wir ein bisschen Zeit für schöne Geschichten rund um den Sport. Wie die der Eiskunstläuferin Meagan Duhamel und Hund Moo-Tae. Weil der Vierbeiner in Südkorea im Kochtopf landen sollte, adoptierte ihn die Kanadierin und rettete ihm das Leben. Hund Theo, den Duhamel bereits zuvor hatte, scheint sein neuer Mitbewohner zu gefallen.

21.29 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Olympischen Winterspiele 2018! Alle Medaillen, alle Infos, alle Wettbewerbe - bei uns verpassen sie nichts, was die Winterspiele in Pyeongchang betrifft.

Olympia 2018: Vorbericht

Zwei Medaillen am Samstag, zwei am Sonntag - deutsches Olympia-Herz, was willst du mehr? Die Antwort: Einen kompletten Satz Medaillen, den es am Montag gab.

Den Anfang machte Biathlon-Queen Laura Dahlmeier. Die Sprint-Olympiasiegerin lieferte auch in der Verfolgung eine souveräne Vorstellung ab und holte ihre zweite Goldmedaille im zweiten Wettkampf. Danach waren wieder die Biathlon-Herren dran und holten ebenfalls ihre zweite Medaille. Nach Arnd Peiffers Sieg im Sprint durfte diesmal Benedikt Doll über Bronze jubeln.

Den Medaillensatz komplett machte dann Skispringerin Katharina Althaus. Im einzigen Olympia-Wettkampf der Skisprung-Damen musste sich die 21-Jährige nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben und holte Silber. Daraufhin kündigte die Oberstdorferin eine Party bis zum Morgen an und verriet auch, was es da zu trinken geben wird: „Jetzt wird gefeiert wie in Bayern - also gescheit! Mit Bier!"

Keine Medaille holte dagegen Viktoria Rebensburg im Riesenslalom. Das hat allerdings den simplen Grund, dass der Wettbewerb aufgrund des starken Windes auf Donnerstag verschoben wurde. Dann peilt die Kreutherin ihre dritte Olympia-Medaille an.

Die deutschen Athleten grüßen auch nach dem Montag von der Spitze des Medaillenspiegels. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit mit dem Herren-Halbfinale im Curling (südkoreanischer Zeit: 9.05 Uhr). Den Überblick über den gesamten Terminplan bekommen Sie hier.

Alle Entscheidungen vom vergangenen Wettkampftag können Sie in unserem Olympia-Ticker vom Montag nochmals nachlesen.

Wer wissen will, welche Wettkämpfe und Entscheidungen heute wo im TV und im Live-Stream zu sehen sind, der kann sich in diesem Artikel über die heutigen Sendetermine informieren.

sh