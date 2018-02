Olympia 2018 heute live im TV und im Live-Stream: Übersicht aller Wettkämpfe

Eurosport, TLC, ARD und ZDF übertragen die Olympischen Spiele von Pyeongchang für die deutschen Zuschauer im TV und im Livestream. Hier erfahren Sie im Detail, was wann wo läuft.

Pyeongchang - Vom 9. bis 25. Februar finden die 23. Olympischen Winterspiele von Pyeongchang in Südkorea statt. In 15 Sportarten kämpfen etwa 3000 Athleten in 102 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze. Doch wie können Sie die Olympiade live verfolgen? Wir haben für Sie alle Informationen rund um die TV- und Livestream-Übertragungen zusammengetragen. Alle generellen Informationen zum Zeitplan und den Terminen von Olympia 2018 finden Sie hier.

Olympia 2018 in Pyeongchang im TV: Wer hat die Rechte?

Erstmals teilen sich die Öffentlich-Rechtlichen und ein Privatsender die Übertragungsrechte für Olympische Spiele. Erst Mitte Dezember einigten sich ARD und ZDF mit dem amerikanischen Konzern Discovery. Eurosport wird 24 Stunden nonstop live von der Olympiade berichten und nutzt auch den Sender TLC für die Übertragungen.

Die Privaten (Eurosport und TLC) zeigen über 450 Stunden live aus Pyeongchang, die Öffentlich-Rechtlichen (ARD und ZDF) 230 Stunden.

ARD und ZDF haben sich mit Discovery auf eine Sublizenzierung geeinigt. Das US-Medienunternehmen hatte sich zuvor die europäischen TV-Rechte für die vier Olympischen Spiele bis 2024 für insgesamt 1,3 Milliarden Euro gesichert. Zunächst waren die Verhandlungen gescheitert, ehe es im August doch noch zu einer Einigung gekommen war.

Olympia 2018 in Pyeongchang: Wie sieht der TV-Tag aus?

Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt +8 Stunden. Ab circa 1 Uhr morgens deutscher Zeit (in Südkorea also 9 Uhr) gibt es die ersten Live-Events. Eurosport 1 berichtet 24 Stunden live aus Südkorea. TLC zeigt von 20 Uhr bis zum nächsten Tag um 16.30 Uhr ebenfalls nur Olympiasport.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen beginnt die Berichterstattung ebenfalls meistens gegen 1 Uhr morgens und dauert meistens 16 Stunden. Die Berichterstattung wird dort immer wieder von Nachrichten unterbrochen. Außerdem gibt es dort nach einigen Stunden Zusammenfassungen der exklusiven Live-Inhalte der Privaten. Ab circa 15.30 Uhr gibt bei Eurosport 1 und ARD/ZDF die Highlights des Tages. Die Eröffnungsfeier läuft bei der ARD, die Schlussfeier im ZDF. Alle Sender berichten dann unter anderem auch von den Medaillensiegern aus dem Deutschen Haus.

+ Einkleidung deutsche Olympia-Mannschaft © dpa

Im „Cube-Studio“ nutzt der Sender Eurosport Augmented Reality, um erweiterte Infos in einer interaktiven Umgebung zu präsentieren. Für die ARD und das ZDF präsentieren Moderatoren wie Gerhard Delling und Jessy Wellmer im Studio im Olympia-Park von Pyeongchang die Spiele. Wie schon bei den Sommerspielen von Rio gibt es auch bei den Öffentlichen 360°-Übertragungen und Virtual-Reality-Angebote. Das gemeinsame Sendezentrum von ARD und ZDF steht in Leipzig.

Olympia 2018 im TV und im Live-Stream: Was kommt wo?

Vier Sportarten sind live exklusiv bei den Privaten zu sehen: Snowboard, Shorttrack, Eiskunstlauf und Eishockey (ausgenommen sind die Spiele mit deutscher Beteiligung und die Finalspiele - hier finden Sie den Eishockey-Spielplan für Olympia).

Generell gilt:Fast alle Events aus Pyeongchang gibt es live und gratis im Eurosport Livestream. Abhängig vom Tag und von der Sportart laufen die Wettbewerbe auch bei den Öffentlichen-Rechtlichen, die sich in der Regel täglich abwechseln. Dann können Sie die Wettbewerbe auch in der ARD-Mediathek und der Das-Erste-App für die ARD sowie in der ZDF-Mediathek und der ZDF-App für das Zweite Deutsche Fernsehen verfolgen.

Der Spartensender TLC, der nach eigener Aussage „Frauen zwischen 20 und 49 Jahren“ als Kernzielgruppe hat, zeigt vermehrt Sportarten wie Snowboard, Eiskunstlauf und Curling. Der Eurosport Player (4,99 Euro im Monat) zeigt alle anderen Events.

Welche Experten sind bei Olympia 2018 im TV zu sehen?

Eurosport: Sven Hannawald (Olympiasieger Skispringen), Martin Schmitt (Olympiasieger Skispringen), Michael Greis (Dreifach-Olympiasieger Biathlon), Frank Wörndl (Olympia-Silber Ski Alpin), Anni Friesinger-Postma (Dreifache Olympiasiegerin Eisschnelllauf), André Lange (Vierfacher Olympiasieger Bobsport), Fabian Hambüchen (Olympiasieger Turnen).

+ Über 550 Live-Stunden auf den Discovery-Sendern: PyeongChang 201 © obs/EUROSPORT

ARD: Dieter Thoma (Weltmeister Skifliegen), Maria Höfl-Riesch (Olmypiasiegerin Ski Alpin), Peter Schlickenrieder (Silbermedaillengewinner Langlauf), Hajo Seppelt (Doping-Experte).

+ Maria Höfl-Riesch © dpa

ZDF: Marco Büchel (Sechsfacher Olympiateilnehmer Ski Alpin), Sven Fischer (Olympiasieger Biathlon), Toni Innauer (Olympiasieger Skispiringen).

Die Übersicht über alle Olympia-Events: Hier sehen Sie Olympia 2018 live im TV und im Livestream:

Alle Zeitangaben sind deutsche Zeit, die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt +8 Stunden.

Der Zeitplan mit den 102 Gold-Entscheidungen im Überblick:

Q=Qualifikationswettkämpfe

Zahl=Anzahl der Finalentscheidungen

Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Gesamt Februar 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Eröffnung E Biathlon 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 Bobsport Q 1 Q 1 Q 1 3 Curling Q Q Q Q Q 1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 1 1 3 Eishockey Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 1 Q Q 1 2 Eiskunstlauf Q Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Show-Event 5 Eisschnelllauf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 14 Freestyle-Skiing Q 1 1 Q 1 1 2 Q 1 1 1 1 10 Nordische Kombination 1 1 1 3 Rodeln Q 1 Q 1 1 1 4 Shorttrack 1 1 2 1 3 8 Skeleton Q 1 1 2 Ski Alpin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Langlauf 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 Skispringen Q 1 1 Q 1 1 4 Snowboard Q 1 1 1 1 1 1 Q Q Q 1 3 10 Abschluss A Medaillen-Entscheidungen 5 7 8 8 6 7 5 9 6 3 5 7 8 6 8 4 102

