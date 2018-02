Ticker: Rebensburg will attackieren - was macht Vonn? 

Am Samstag will Viktoria Rebensburg ihre erste Medaille bei Olympia in Pyeongchang gewinnen. Wir berichten von den Wettkämpfen am 17. Februar im Live-Ticker.

Der Olympia-Tag beginnt um 1.05 deutscher Zeit.

Spannend für das deutsche Team wird es ab 4 Uhr. Dann startet Viktoria Rebensburg im Super-G. Dort will sie endlich ihre erste Medaille bei diesen Spielen holen.

Laura Dahlmeier hat schon drei Medaillen, doch damit ist sie wohl noch nicht zufrieden. Ab 12.15 Uhr geht sie im Biathlon-Massenstart der Frauen an den Start. Wird es wieder Gold?

Um 12.20 Uhr starten auch die entscheidenden Läufe beim Skeleton der Frauen. Die Deutsche Jacqueline Lölling führt das Feld nach zwei Läufen an.

Ab 13.30 Uhr zittern wir mit Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger mit, wenn er wie Richard Freitag und Markus Eisenbichler von der Großschanze springt. Kann er seinen Triumph wiederholen?

Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden.

03.48 Uhr (Ski alpin, Super-G Damen): Lindsey Vonn geht heute mit einem klaren Ziel an den Start: Etwas anderes als Gold zählt nicht für die Speed-Queen! Der Olympia-Hang erinnert die US-Amerikanerin an ihre Lieblingsstrecke in Lake Louise, nur die Schneebeschaffenheit sei anders als in den Vereinigten Staaten. Vonn geht heute mit der Startnummer 1 ins Rennen. Viktoria Rebensburg stürzt sich als Vierzehnte den Hang hinunter.

03.43 Uhr (Eiskunstlauf Herren): Update aus der Eishalle: Nach zehn Startern belegt Paul Fentz mittlerweile den achten Rang.

03.37 Uhr (Ski alpin, Freestyle Damen): Das wird leider nichts mit einer deutschen Final-Beteiligung. Kea Kuehnel ist mittlerweile auf den 17. Rang abgerutscht. Schade! Lediglich die besten Zwölf qualifizieren sich für den Finallauf.

03.31 Uhr (Ski alpin, Super-G Damen): Es ist angerichtet! In weniger als 30 Minuten katapultiert sich die erste wagemutige Läuferin auf die olympische Super-G-Strecke. Aus deutscher Sicht heißt es dann Daumen drücken für Shooting-Star Kira Weidle und Medaillenanwärterin Viktoria Rebensburg.

Eurosport-Experte Guido Heuber hat sich den Kurs schon einmal etwas genauer angeschaut.

03.26 Uhr (Curling Damen): Ganz souverän schiebt das Team aus Skandinavien seinem vierten Erfolg entgegen. Bei einem 8:4 kann man sich fast schon einmal zurücklehnen.

03.07 Uhr (Ski alpin, Freestyle Damen): In ihrem zweiten Qualifikationsrun ist Kea Kuehnel auf den Beinen geblieben. In der von Norwegen und Schweden dominierten Konkurrenz belegt sie mit 59,60 Punkten derzeit den 11. Rang.

03.02 Uhr (Curling Damen): Das ist eine Aufholjagd, die selbst den FC Barcelona vor Neid erblassen lassen würde! Auf einmal sind die Schwedinnen wieder in Front. Im achten End haben sie die Partie völlig auf den Kopf gestellt und sind auf 6:4 davon gezogen: Kann die Schweiz noch einmal kontern?

03.00 Uhr (Eiskunstlauf Herren): Bis hier die Medaillen vergeben werden, dürfte noch die ein oder andere Pirouette gedreht werden. Jetzt sind die Athleten an der Reihe, die im Kurzprogramm am Freitag die Plätze 20 bis 15 belegt haben. Paul Fentz liegt mittlerweile auf Rang vier.

02.51 Uhr (Curling Damen): Kommt hier noch einmal Spannung auf? Die Schwedinnen beweisen Comeback-Qualitäten und verkürzen auf 3:4. Werden die Damen aus der Alpenrepublik jetzt nervös?

02.47 Uhr (Ski alpin, Freestyle Damen): Das tut ja schon beim Hinschauen weh! Bei den Ausscheidungsläufen der Freestyle-Läufen hat es nun die nächste erwischt. Das hat gar nicht gut ausgesehen: Gute Besserung an Kim Lamarre!

02.39 Uhr (Ski alpin, Super-G Damen): Der Wettergott scheint sich gnädig zu zeigen. Das emsige Pistenpersonal ist gerade dabei, die Ideallinie vom lästigen Schnee zu befreien, den der Wind hereingeweht hat.

Eiskunstlauf: Deutscher Starter tanzt zu „Game of Thrones“

02.31 Uhr (Eiskunstlauf Herren): Jetzt legt er los, der deutsche Starter - standesgemäß in einer seiner Sportart angepassten Ritterrüstung. In „Game of Thrones“ geht es oftmals martialisch zu, Fentz dagegen kommt in seiner Kür bisher relativ grazil daher.

Man darf gespannt sein, was die Kampfrichter zu seiner Darbietung zu sagen haben. Fentz selbst scheint nicht unzufrieden sein. Seine Betreuerin wird mit einer Umarmung belohnt.

Die Jury setzt den 25-Jährigen vorerst auf Rang drei, die ganz großen Namen im Eiskunstlauf folgen in den kommenden Minuten.

+ Serienjunkie? Paul Fentz tanzte zu Klängen aus „Game of Thrones“. © AFP/Aris Messinis

02.23 Uhr (Ski alpin, Freestyle Damen): Schrecksekunde für eine deutsche Athletin! Bei ihrem Run im Viertelfinale ist Kea Kühnel gestürzt. Es scheint jedoch nichts Schlimmeres passiert zu sein.

02.15 Uhr (Eiskunstlauf Herren): Ein Lette hat bereits vorgelegt. Bei seinem relativ anspruchsvollen Lauf ist Deniss Vasiļjevs jedoch gestürzt.

Fun-Fact am Rande: Fentz wird bei seiner Kür zu Klängen von „Game of Thrones“ tanzen. Der deutsche Athlet scheint ein Serienjunkie zu sein...

02.08 Uhr (Curling Damen): Geht da noch was für Schweden? Die Skandinavierinnen haben mit einem cleveren Schachzug auf 2:4 verkürzt.

01.47 Uhr (Eiskunstlauf Herren): Der Auftritt von Paul Fentz rückt immer näher. Dass sich der 25-Jährige von Rang 24 noch in die Medaillenränge tanzt, ist kaum zu erwarten. Mit einer tollen Kür zum Abschluss kann der Eiskunstläufer allerdings in die Herzen der Zuschauer schlittern.

01.30 Uhr (Curling Damen): In Schweden gibt es spezielle Curling-Gymnasien zur Talentförderung. Das scheint sich zunächst auszuzahlen: Die Damen in Blau und Gelb legen im zweiten End vor, dann jedoch drehen die Eidgenossinnen auf und ziehen auf 2:1 davon.

01.22 Uhr (Eiskunstlauf Herren): Wem gelingt die perfekte Kür?

Die Führung vor rund 10 000 Zuschauern in der Gangneung Eisarena übernahm am Freitag der Olympiasieger von 2014, Yuzuru Hanyu. Der Japaner bekam 111,68 Punkte und geht als Favorit vor seinem spanischen Trainingskollegen Javier Fernandez (107,58) und Landsmann Shoma Uno (104,17) in die Kür.

01.10 Uhr (Curling Damen): Der Wettkampftag ist eröffnet. Doch in diesem Bewerb werden sich die deutschen Medaillenhoffnungen nicht erfüllen, so viel ist jetzt schon sicher. Beim Curling gehen in Pyeongchang keine deutschen Athleten an den Start. In der Eishalle duellieren sich nun die Teams aus Schweden und der Schweiz.

Nicht allen Zuschauern dürften die Curling-Regeln vertraut sein. Auch Eurosport-Experte musste sich bei einem Besuch in der Eishalle von Füssen aufklären lassen.

Olympia 2018: Super-G-Start verschoben

00.56 Uhr (Ski alpin, Super-G Damen): Nach Blech-Pech im Riesenslalom möchte es Viktoria Rebensburg im Super-G wissen. Doch wer sind eigentlich die Hauptkonkurrentinnen der Kreutherin? An Speed-Queen Lindsey Vonn führt in dieser Hinsicht natürlich kein Weg vorbei. „Ich möchte ein Ausrufezeichen setzen“, sagt die US-Amerikanerin, die bereits 81 Weltcups gewonnen hat.

In der Disziplinen-Wertung hat in diesem Jahr jedoch die Schweizerin Lara Gut die Nase vorne. Auch Tina Weirather (LIE) möchte im Kampf um die Goldmedaille ein Wörtchen mitreden. Hoffen wir, dass das Wetter ein Rennen heute zulässt, sonst wird es in Sachen Zeitplan langsam eng für das südkoreanische Koordinationsteam.

00.28 Uhr (Eiskunstlauf Herren): Die deutsche Goldmedaille im Paarlauf hat ihn nach eigenen Angaben inspiriert, in ähnliche Sphären wird Paul Fentz jedoch wohl kaum aufsteigen.

Nach einem soliden Kurzprogramm erreichte der 25-Jährige auf Platz 24 gerade eben die Kür am Samstag (2.00 Uhr). Er erhielt für den Vortrag zum Song „Wonderwall“ von Paul Anka nur 74,73 Punkte.

00.10 Uhr (Curling): Einige Sportfans beschäftigen sich derweil mit wirklich relevanten Fragen.

Megan Fox? Angelina Joli? Irina Shayk?

Wem ähnelt sie denn nun? #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/YsadS4Te4e — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 16. Februar 2018

00.05 Uhr (Ski alpin, Super-G Damen): Nachtschwärmer aufgepasst: Ihr Sendeplan hat soeben eine Änderung erfahren. Wegen starken Windes ist die Startzeit des Super-G der Frauen verschoben worden. Das Rennen soll nun um 12.00 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr MEZ) beginnen. Viktoria Rebensburg und Kira Weidle werden das nicht gerne hören. Auch die Top-Favoritin ist „not amused“.

Well...start is already delayed an hour due to strong winds. Hopefully it will die down so we can have a fair race — lindsey vonn (@lindseyvonn) 16. Februar 2018

00.01 Uhr (News): Harter Tobak für die erfolgsverwöhnten Fans aus der Bundesrepublik: Am Freitag blieben die deutschen Athleten tatsächlich ohne Medaille. Nur gut, dass man heute wieder einige heiße Eisen im Feuer hat...

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag sieben der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Heute sind wieder einige Medaillen für die Deutschen möglich. Riesenslalom-Spezialistin Viktoria Rebensburg wird im Super-G versuchen, ihr erstes Edelmetall in Pyeongchang zu holen. Los geht es um 3.00 Uhr.

In der Skilanglaufstaffel der Frauen (11.00 Uhr) ist eine Medaille für die Deutschen eher unwahrscheinlich. Ganz anders im Biathlon-Massenstart der Frauen. Dort könnte Laura Dahlmeier ihre vierte Medaille bei diesen Spielen erlangen. Die zweifache Gold- und Bronzemedaillengewinnerin ist die große Favoritin. Oder schafft eine ihrer Kolleginnen wie Denise Herrmann eine Überraschung? Los geht es um 12.15 Uhr.

Olympia 2018: Ein bis zwei Medaillen im Skeleton möglich

Auch im Skeleton sind ein bis zwei Medaillen für Team Deutschland drin. Jacqueline Lölling (Erste nach zwei Läufen) sowie Anna Fernstädt (Fünfte) und Tina Herrmann (Platz 6) müssen im dritten und vierten Lauf ab 12.20 in die Bahn.

Beim #Skeleton führt nach 2 von 4 Läufen eine Deutsche – und zwar Jacqueline Lölling, dahinter folgen Anna Fernstädt und Tina Hermann auf den Plätzen 5 und 6. Das wird morgen spannend, wenn die beiden letzten Läufe folgen. #WirfuerD #TeamDeutschland #PyeongChang2018 pic.twitter.com/14bZkf07s7 — Team Deutschland (@TeamD) 16. Februar 2018

Schließlich endet der Olympia-Tag mit dem Einzel-Skispringen von der Großschanze. Alle Augen sind dann auf Andreas Wellinger gerichtet. Ob er seinen Triumph wiederholen kann und wieder Gold für Deutschland holt? In der Qualifikation sprang er auf Rang 4. Auch Richard Freitag und Markus Eisenbichler gehen an den Start. Eine Medaille für Deutschland ist auf jeden Fall wieder möglich. Los geht es um 13.30 Uhr.

