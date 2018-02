Olympia 2018 im Live-Ticker: Können die deutschen Speed-Asse Jansrud noch abfangen?

Sepp Ferstl konnte in dieser Saison im Super-G bereits triumphieren.

Olympia 2018: Sichern sich die deutschen Skifahrer ihre erste Medaille? Wir berichten vom Freitag, 16. Februar, im Live-Ticker.

Im Slalom der Frauen (zweiter Durchgang um 5.15 Uhr) führt Wendy Holdener (SUI) das Klassement nach dem ersten Durchgang an, Top-Favoritin Mikaela Shiffrin liegt auf Rang vier. Beste Deutsche ist Marina Wallner (11.)

Im Skeleton der Männer fällt die Entscheidung um 3.15 Uhr. Vizeweltmeister Axel Jungk ist nach drei von vier Läufen Achter, hat also wohl nur noch geringe Medaillenchancen.

Der Super-G der Herren startet um 3 Uhr. Thomas Dreßen, Josef Ferstl und Andreas Sander starten für Team Deutschland - eine Medaille ist möglich für das Trio.

Die deutsche Rekord-Olympionikin Claudia Pechstein greift um 12.00 Uhr beim 5000-Meter-Eischnelllauf nach einer Medaille. Schafft sie es, wäre sie die erste Athletin überhaupt, die bei sechs Spielen Edelmetall gewinnt.

Um 13.10 Uhr müssen die deutschen Eis-Cracks zum zweiten Mal bei Olympia 2018 ran. Gegner in der Vorrunde ist Schweden.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit, das entspricht 9.05 Uhr südkoreanischer Zeit. Die Zeitverschiebung beträgt also acht Stunden.

Am Freitag fallen zahlreiche Entscheidungen, in denen Deutschland gute Medaillenchancen hat. Das sind die Events vom Olympia-Freitag.

03.35 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Der nächste Österreicher gehört zu den Geschlagenen, Max Franz enttäuscht auf mit Rang neun komplett. Nun kann nur noch Matthias Mayer für das österreichische Imperium zurückschlagen. Und das Imperium schlägt zurück! Im ziel leuchtet für Mayer die grüne Eins auf! Was für ein brutaler Lauf!!!

03.28 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Jetzt kommt der erste Deutsche. Auf geht´s Andreas Sander! Oben ist der DSV-Athlet sehr gut dabei, in den unteren Passagen verliert er jedoch kontinuierlich. Das war dennoch eine gute Fahrt - die vorerst einen starken fünften Rang einbringt.

03.24 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Wahnsinn! Der junge Franzose Blaise Giezendanner verdrängt Svindal von Rang zwei!

Was macht der nächste Norweger? Alexander Aamodt Kilde ist unterwegs. Nach einem schweren Fehler im mittleren Streckenabschnitt gehört der sympathische Sportsmann mit über einer Sekunde Rückstand zu den Geschlagenen.

03.20 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Gnade mit dem Kumpel: Aksel Lund Svindal reiht sich heute knapp hinter seinem Landsmann ein, es reicht nur zu Rang zwei.

Übrigens: Obwohl Jansrud die größte Konkurrenz im eigenen Lager vermuten muss, hat er noch vor Svindals Start wertvolle Hinweise nach oben gefunkt - das ist Teamgeist!

Jansrud legt vor

03.15 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Jetzt kommt Jansrud - wenn er die Super-G-Form der laufenden Weltcup-Saison nur ansatzweise bestätigen kann, führt heute kein Weg an ihm vorbei.

Und wir haben die Naturgewalt aus Norwegen nicht zu früh gelobt! Mit knapp einer halben Sekunde Vorsprung vor Kriechmayer setzt er sich an die Spitze.

03.12 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Was macht Hannes Reichelt? Der Weltmeister von Beaver Creek taktiert zu viel und reiht sich mit 0,27 Sekunden Rückstand auf Rang vier ein.

03.10 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Eine erste Richtzeit zaubert der Österreicher Vincent Kriechmayer in den südkoreanischen Schnee. Er führt derzeit vor dem Kanadier Dustin Cook.

03.05 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Testpilot Peter Fill scheidet nach einer völlig verkorksten Fahrt aus - der zweite Starter Mauro Caviezel tut es ihm spontan gleich. Beide verpassen ein tückisches Tor, wurde da etwa falsch besichtigt? Da werden die nachfolgenden Fahrer am Funkgerät gleich hellhörig.

02.50 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Nun wird auf die langen Latten gewechselt, der Super-G der Herren steht an. Das deutsche Speed-Trio will den starken Norwegern ein Schnippchen schlagen und ist dabei keinesfalls chancenlos. Als absoluter Top-Favorit geht allerdings der Silbermedaillen-Gewinner der Abfahrt, Kjetil Jansrud (NOR) ins Rennen.

Sepp Ferstl hat im Super-G in der laufenden Saison bereits triumphiert, Thomas Dreßen ist spätestens seit seinem Kitzbühel-Coup in aller Munde. Erster Läufer aus dem DSV-Trio ist jedoch Andreas Sander mit der Startnummer 12. Peter Fill aus Italien wird den olympischen Lauf eröffnen, das Wikinger-Duo Jansrud (7) und Svindal geht ebenfalls früh ins Rennen.

Olympia 2018: Slalom Damen: Shiffrin doch menschlich - Holdener führt

02.45 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Zeit für ein erstes Fazit: Nach dem ersten Slalom-Durchgang führt Wendy Holdener vor einem schwedischen Duo. Top-Favoritin Mikalea Shiffrin liegt in Schlagdistanz auf Rang vier. Beste Deutsche ist Marina Wallner (11.)

02.35 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die Piste ist bereits merklich ramponiert. Es wäre doch sehr überraschend, wenn nun noch eine Läuferin in den Bereich von Holdener und den beiden Schwedinnen vordringen könnte.

Man muss die Damen nur etwas bei der Ehre packen! Mit Emily Wikström saust der nächste Schweden-Express ins Tal und reiht sich knapp hinter Shiffrin auf Rang sechs ein.

02.26 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die Spitzenplatzierungen scheinen vorerst zementiert. Mit Marina Wallner hat der DSV noch ein Ass im Ärmel. Aber auch sie verabschiedet sich frühzeitig aus dem Kampf um eine Medaille. Im Ziel bedeuten 2,23 Sekunden Rückstand zunächst Rang neun.

02.22 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Deutscher Doppelpack: Geiger und Dürr starten direkt hintereinander. Geiger liegt nach einem schwachen Lauf auf Rang zehn, Dürr fädelt bereits nach wenigen Toren ein und ist ausgeschieden!

02.18 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Das war schon stark, was Holdener da in den Schnee gezaubert hat. Die folgenden Läuferinnen reihen sich mit deutlichem Abstand hinter der Schweizerin ein. Die Schwedinnen Hansdotter und Swenn-Larsson bleiben auf den Rängen zwei und drei.

+ Wendy Holdener liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Front. © dpa/Michael Kappeler

02.12 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Sie hat nicht nur einen der schönsten Namen im alpinen Weltcup-Zirkus, sie kann auch sagenhaft gut Skifahren; Frida Hansdotter schiebt sich auf Rang zwei (Rückstand: 0,20 Sekunden). Mikala Shiffrin ist derzeit Vierte.

02.08 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Shiffrin doch menschlich? Mit 0,48 Sekunden Rückstand reiht sich die Top-Favoritin hinter Holdener ein. Auch Anna Swenn-Larsson (SWE) ist schneller als die US-Amerikanerin.

02.04 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Wendy einmal loslegt...nach drei Läuferinnen führt Holdener souverän vor Nina Haver-Loeseth (NOR) und Petra Vlhova (SVK)

02.00 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die ersten sieben Läuferinnen starten nach der Setzliste des alpinen Slalom-Weltcups. Man darf gespannt sein, was die Top-Ladys jetzt gleich in den Schnee zaubern. Wendy Holdener geht als Erste ins Rennen, das könnte heute wieder einmal ein Vorteil sein.

01.47 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die Jagd auf Mikala Shiffrin beginnt in wenigen Minuten. Das DSV-Trio Wallner/Geiger/Dürr dürfte im Kampf um die Medaillen wohl keine gewichtige Rolle spielen. Lena Dürr macht vor dem 1. Lauf vor allem die extreme Kälte zu schaffen. „Es ist schon brutal“, so die Germeringerin.

Eurosport-Experte Frank Wörndl prophezeit eine anspruchsvolle Kurssetzung und hält Shiffrin für kaum schlagbar, traut jedoch auch Wendy Holdener (SUI) und Frida Hansdotter (SWE) heute einiges zu.

01.42 (Skeleton Herren): Das war es wohl mit der deutschen Medaillenhoffnung. Jungk kann sich im 3. Lauf nicht entscheidend verbessern und rutscht auf Rang acht.

+ Axel Jungk im olympischen Eiskanal. © AFP/Mark Ralston

01.30 (Skeleton Herren): In Kürze starten die wagemutigen Skeleton-Fahrer ihren 3. Lauf in der Eisbahn von Pyeongchang. Kann der deutsche Hoffnungsträger Axel Jungk von Rang sieben noch aufs Podium fahren?

Der Olympia-Debütant hat vor den abschließenden beiden Durchgängen nur 0,55 Sekunden Rückstand auf Platz drei. „Aus eigenen Kräften ist es schwer, noch nach vorn zu fahren, da müssen die anderen die Fehler machen“, sagte der Sachse.

01.05 Uhr (Curling Herren): Das Warten hat sich gelohnt: Der olympische Wettkampftag beginnt! In der Curling-Halle stehen sich die Teams aus Norwegen und Südkorea gegenüber. Optisch haben auf jeden Fall die Skandinavier die Nase vorne, die die Steine in recht modischem Beinkleid übers Eis schießen.

00.57 Uhr (Eiskunstlauf): Im TV-Studio ist nochmal der deutsche Sensationstriumph im Eiskunstlauf das Thema. Hier können Sie die Details der Gold-Kür von Aljona Savchenko und Bruno Massot noch einmal nachlesen.

Olympia 2018: Gesundheitliche Folgen nach Horror-Sturz unklar

00.31 Uhr (Snowboardcross): Das sind Szenen, die keiner sehen will. Beim Snowboardcross-Bewerb der Herren zog sich der Österreicher Markus Schairer einen Halswirbelbruch zu - welche gesundheitlichen Folgen der Horror-Sturz hat, ist noch nicht abzusehen. Hoffen wir, dass am Freitag alle Athleten gesund ins Ziel kommen!

Glück im Unglück!

Aber das sah richtig übel aus! #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/A0EjFyyrpR — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 15. Februar 2018

00.09 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Wer soll sie noch stoppen? Riesenslalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin will sich im Slalom ihre zweite Goldmedaille sichern und so zur Königin von Pyeongchang aufsteigen. Mittlerweile weiß sie auch, wie man die US-amerikanische Fahne medienwirksam positioniert.

00.01 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Sorgen die deutschen Speed-Asse beim Super-G für die nächste deutsche Medaille? Josef Ferstl, Andreas Sander und Thomas Dreßen zählen zwar nicht zu den absoluten Top-Favoriten, gerade Ferstl und Dreßen sollte man jedoch auf der Rechnung haben.

Ersterer konnte in der Kombination aus Abfahrt und Riesenslalom in der laufenden Weltcup-Saison seinen ersten Sieg einfahren, Streif-Bezwinger Dreßen scheint sich auf den olympischen Pisten nicht unwohl zu fühlen (Rang 5 in der Abfahrt).

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag sieben der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Heute sind wieder einige Medaillen für die Deutschen möglich. Die größten Hoffnungen liegen auf Claudia Pechstein, die um 12 Uhr deutscher Zeit beim 5000-Meter-Eisschnelllauf antritt.

Außerdem haben die Super-G-Teilnehmer Thomas Dreßen, Josef Ferstl und Andreas Sander Chancen, wenn um 3 Uhr ihre Disziplin startet. Dreßen landete in der Abfahrt auf Rang 5.

Axel Jungk ist bei der Entscheidung im Skeleton um 2:45 Uhr dabei. Sein Olympia-Auftritt lief bisher allerdings nicht sehr erfolgreich, er liegt nach der Halbzeit nur auf Rang 7 und hat nur noch Außenseiterchancen.

