Olympia 2018 in Pyeongchang: Wann ist das Eishockey-Finale? 

Das deutsche Eishockey-Team steht sensationell im Finale der Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Das deutsche Eishockey-Team hat Geschichte geschrieben und steht nach dem Erfolg gegen Titelverteidiger Kanada im Finale! Doch wann findet die Partie statt? Wir haben für Sie alle Infos zusammengesammelt.

Pyeongchang - Das gabs noch nie! Eine Medaille im Eishockey! Damit hatte wirklich keiner gerechnet. Nach dem sensationellen 4:3-Erfolg gegen Titelverteidiger Kanada steht das deutsche Eishockey-Team im Finale der Olympische Winterspiele 2018 und spielt am Sonntag gegen das Olympische Team aus Russland um die Goldmedaille.

Olympia 2018 in Pyeongchang: Wo findet das Eishockey-Finale zwischen OAR und Deutschland statt?

Das Kwandong Hockey Centre in der Küstenstadt Gangneung ist der Ort, an dem die deutschen Eishockey-Jungs ihre sichere Silbermedaille noch vergolden können. Das Team von Trainer Marco Sturm hat nichts mehr zu verlieren und kann nur noch gewinnen. Die DEB-Jungs gehören jetzt schon zweifelsohne zu den großen und erfreulichen Überraschungen dieser Olympischen Winterspiele 2018.

Olympia 2018 in Pyeongchang: Wann findet das Eishockey-Finale zwischen OAR und Deutschland statt?

Wer das große Finale um deutsches Eishockey-Gold verfolgen möchte, muss sehr früh aufstehen oder sehr lange wach bleiben. Bully ist am Sonntagmorgen, 25.02.2018 bereits um 05.10 Uhr MEZ (13.10 Uhr Ortszeit).

Angesetzt ist das Eishockey-Finale bei Olympia 2018 zwischen Deutschland und dem Olympischen Team aus Russland also in der Nacht von Sonntag auf Montag um 05.10 Uhr deutscher Zeit. Im Folgenden erfahren Sie, wann das Eishockey-Finale im TV und im Live-Stream zu sehen ist.

Olympia 2018 live im TV und im Live-Stream: Übersicht aller Wettkämpfe

Olympia 2018 in Pyeongchang: OAR gegen Deutschland - Das Eishockey-Finale im Free-TV bei ZDF und Eurosport

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF überträgt ab 5 Uhr (MEZ) das Finale des Olympischen Eishockey-Turniers live im Rahmen seiner täglichen Berichterstattung aus Südkorea.

Auch der Sportsender Eurosport berichtet ab 5 Uhr (MEZ) live aus Südkorea. Das Eishockey-Finale zwischen den Olympischen Athleten aus Russland und Deutschland überträgt der Sender live im TV. Sie haben also die Wahl, ob Sie das Spiel im Free-TV auf Eurosport oder im ZDF sehen wollen.

Olympia 2018 in Pyeongchang: OAR gegen Deutschland - Das Eishockey-Finale im kostenlosen Live-Stream

Neben dem TV-Programm bietet das ZDF auch einen kostenlosen Live-Stream im Internet an. Mit diesem können Sie das Finale dann via Smartphone, Tablet oder PC verfolgen. Der Live-Stream läuft in jedem gängigen Browser. Eurosport hat zudem noch das Online-Angebot Eurosport Player, mit dem Sie die Live-Übertragung auch im Internet verfolgen können.

Hinweis der Redaktion: Sollten Sie das Finale Deutschland gegen Olympische Team aus Russland via Live-Stream verfolgen wollen, ist es ratsam, auf eine stabile WLAN-Verbindung zu achten. Besteht diese nicht, kann es dazu kommen, dass Ihr monatliches mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht wird. Im schlimmsten Fall können hohe Folgekosten für Sie entstehen.

Olympia 2018 in Pyeongchang: OAR gegen Deutschland - Das Eishockey-Finale bei uns im Live-Ticker

Sie möchten lieber auf einen ausführlichen und informativen Live-Ticker zurückgreifen? Auch wir sind beim Geschehen in Fernost dabei! Unser Live-Ticker über das Eishockey-Finale der Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang wird mit ausführlichen Nachrichten und Hintergrundberichten rund um das Kräftemessen gefüllt.

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion berichtet rund um die Uhr in einem Live-Ticker über Olympia 2018. Außerdem haben wir für Sie zusammengefasst,wann und wo alle Wettkämpfe live im TV laufen und welche Entscheidungen heute fallen. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier.