Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Das ist der Spielplan

Am 14. Februar fällt bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang der Startschuss für das prestigeträchtige Eishockey-Turnier. Teams, Gruppen und Spielplan: Hier bekommen Sie alle Infos.

Der Eishockey-Wettbewerb zählt bei Olympischen Winterspielen zu den spektakulärsten Events des gesamten Turniers. Nicht umsonst werden beim Eishockeyfinale traditionell die letzten Medaillen der Spiele vergeben. Duellierten sich bei den vergangenen Turnieren stets die weltbesten Spieler auf dem olympischen Eis, so werden bei den Spielen 2018 in Südkorea zahlreiche Top-Stars fehlen. Schuld daran hat die Entscheidung der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL (National Hockey League), den Spielbetrieb für die Olympischen Winterspiele 2018 nicht unterbrechen zu wollen.

Erstmals seit den Olympischen Winterspiele im japanischen Nagano (1998) fehlen damit die besten Spieler aus der NHL bei Olympia. Doch auch wenn damit Stars wie Sidney Crosby, Alexander Owetschkin und Leon Draisaitl nicht mit von der Partie sind, dürfen sich die Zuschauer auf eisiges Spektakel freuen.

Insgesamt werden vom 10. bis 25. Februar 2018 zwölf Nationalmannschaften in 30 Partien um die Gold-, Silber- und Bronzemedaille kämpfen. Zu den erfolgreichsten Teams gehören Kanada (neun Goldmedaillen), Russland (acht), USA (zwei), Schweden (zwei) und Großbritannien (eine). Deutschland konnte bei Olympischen Winterspielen noch nie Gold oder Silber holen, dafür sicherte man sich bereits zweimal Bronze (1932 und 1976).

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Diese Nationalmannschaften haben sich qualifiziert

Das Teilnehmerfeld setzt sich nach Abschluss der Weltmeisterschaft 2015 aus den ersten acht Nationen der IIHF (Internationale Eishockey-Föderation)-Weltrangliste sowie dem Gastgeberland zusammen. Hinzu kommen noch drei Teams, die über Qualifikationsturniere ein Ticket für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang lösen konnten. Über diesen Weg schaffte es übrigens das DEB-Team nach Südkorea.

Das sind die acht besten Nationen der IIHF-Weltrangliste (Stand 2015):

Kanada

Olympische Athleten aus Russland (als Russland qualifiziert)

Schweden

Finnland

USA

Tschechien

Schweiz

Slowakei

Gastgeberland:

Südkorea

Teilnehmer über Qualifikationsturniere:

Norwegen

Deutschland

Slowenien

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Das ist der Modus

Die Rangliste der IIHF spielt jedoch nicht nur bei der Qualifikation für Olympia 2018 eine tragende Rolle - die fungiert auch als Schlüssel für die Gruppenbildung in der Vorrunde.

So bilden die drei bestplatzierten Nationen (Kanada, Olympische Athleten aus Russland und Schweden) die jeweiligen Gruppenköpfe der drei Vorrundengruppen á vier Mannschaften. An zweiter Stelle kommen die Teams, die in der IIHF-Liste auf Platz vier, fünf und sechs folgen (Finnland, USA und Tschechien).

Platz sieben und acht (Schweiz und Slowakei) der IIHF-Tabelle sowie die beste Mannschaft aus den Qualifikationsturnieren (Norwegen) werden als Gruppendritte gelistet. Aufgefüllt werden die Gruppen mit der Gastgebernation (Südkorea) und den verbleibenden zwei Nationen (Deutschland und Slowenien), die sich über ein Turnier für Olympia 2018 qualifiziert haben.

Dabei wurde das deutsche Team als in der Weltrangliste bestplatzierte Mannschaft Gruppe C, Slowenien Gruppe B und Südkorea als am schlechtesten platzierte Nation Gruppe A zugewiesen.

Hier gibt es den Überblick über die drei Vorrundengruppen:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Kanada Olympische Athleten aus Russland Schweden Tschechien USA Finnland Schweiz Slowakei Norwegen Südkorea Slowenien Deutschland

In der Vorrunde spielt zunächst jedes Team innerhalb einer Gruppe gegeneinander. Die drei Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite stößt automatisch ins Viertelfinale vor. Die restlichen acht Mannschaften müssen ihr Ticket für die verbleibenden vier Plätze über die Viertelfinal-Qualifikation lösen. Dabei spielt der Fünfte gegen den Zwölften, der sechste gegen den elften, etc.. Spätestens hier zeigt sich, dass in der Vorrunde jeder Punkt von enormer Bedeutung ist.

Die Gewinner der Qualifikationsrunde bekommen es dann im Viertelfinale mit eines der vier automatisch qualifizierten Teams zu tun. Es gilt der K.o.-Modus. Die zwei Verlierer-Mannschaften aus dem Halbfinale spielen noch vor dem Finale ein Match um Platz drei aus.

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Spielplan der Gruppe A

Spieltermin Uhrzeit Partie Ergebnis 15. Februar 2018 13.10 Uhr Tschechien - Südkorea 2:1 15. Februar 2018 13.10 Uhr Schweiz - Kanada 1:5 17. Februar 2018 4.10 Uhr Kanada - Tschechien 2:3 n.P. 17. Februar 2018 8.40 Uhr Südkorea - Schweiz 0:8 18. Februar 2018 8.40 Uhr Tschechien - Schweiz 4:1 18. Februar 2018 13.10 Uhr Kanada - Südkorea 4:0

Platz Spiele Siege Tore Punkte 1. Tschechien 3 3 9:4 8 2. Kanada 3 1 11:4 7 3. Schweiz 3 1 10:9 3 4. Südkorea 3 0 1:14 0

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Spielplan der Gruppe B

Spieltermin Uhrzeit Partie Ergebnis 14. Februar 2018 13.10 Uhr Slowakei - Olympische Athleten aus Russland 3:2 14. Februar 2018 13.10 Uhr USA - Slowenien 2:3 n.V. 16. Februar 2018 4.10 Uhr USA - Slowakei 2:1 16. Februar 2018 8.40 Uhr Olympische Athleten aus Russland - Slowenien 8:2 17. Februar 2018 13.10 Uhr Olympische Athleten aus Russland - USA 4:0 17. Februar 2018 13.10 Uhr Slowenien - Slowakei 3:2 n.P. Platz Spiele Siege Tore Punkte 1. Olympische Athleten aus Russland 3 2 14:5 6 2. Slowenien 3 2 8:12 4 3. USA 3 1 4:8 4 4. Slowakei 3 1 6:7 4

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Spielplan der Gruppe C

Spieltermin Uhrzeit Partie Ergebnis 15. Februar 2018 4.10 Uhr Finnland - Deutschland 5:2 15. Februar 2018 8.40 Uhr Norwegen - Schweden 0:4 16. Februar 2018 13.10 Uhr Finnland - Norwegen 5:1 16. Februar 2018 13.10 Uhr Schweden - Deutschland 1:0 18. Februar 2018 4.10 Uhr Deutschland - Norwegen 2:1 n.P. 18. Februar 2018 13.10 Uhr Schweden - Finnland 3:1 Platz Spiele Siege Tore Punkte 1. Schweden 3 3 8:1 9 2. Finnland 3 2 11:6 6 3. Deutschland 3 1 4:7 2 4. Norwegen 3 0 2:11 1

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Spielplan Viertelfinal-Qualifikation

Spieltermin Uhrzeit Partie Ergebnis 20. Februar 2018 4.10 Uhr - -:- 20. Februar 2018 8.40 Uhr - -:- 20. Februar 2018 13.10 Uhr - -:- 20. Februar 2018 13.10 Uhr - -:-

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Spielplan Viertelfinale

Spieltermin Uhrzeit Partie Ergebnis 21. Februar 2018 4.10 Uhr - -:- 21. Februar 2018 8.40 Uhr - -:- 21. Februar 2018 13.10 Uhr - -:- 21. Februar 2018 13.10 Uhr - -:-

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Spielplan Halbfinale

Spieltermin Uhrzeit Partie Ergebnis 23. Februar 2018 8.40 Uhr - -:- 23. Februar 2018 13.10 Uhr - -:-

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Spielplan Platz drei

Spieltermin Uhrzeit Partie Ergebnis 24. Februar 2018 13.10 Uhr - -:-

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Spielplan Finale

Spieltermin Uhrzeit Partie Ergebnis 25. Februar 2018 5.10 Uhr - -:- Alle 30 Partien finden im Hockey Centre in Gangneung statt. Das Stadion fasst rund 10.000 Zuschauer. Alle Zeitangaben richten sich nach der Mitteleuropäischen Zeit. Die Zeitverschiebung in Südkorea zu Deutschland beträgt acht Stunden.

Eishockey bei Olympia 2018 in Pyeongchang: Das ist der deutsche Kader

Tor: Danny aus den Birken (EHC Red Bull München), Dennis Endras (Adler Mannheim), Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt)

Verteidigung: Sinan Akdag (Adler Mannheim), Daryl Boyle (EHC Red Bull München), Christian Ehrhoff (Kölner Haie), Frank Hördler (Eisbären Berlin), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg), Moritz Müller (Kölner Haie), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Denis Reul (Adler Mannheim)

Sturm: Yasin Ehliz (Thomas Sabo Ice Tigers), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Marcel Goc (Adler Mannheim), Patrick Hager (EHC Red Bull München), Dominik Kahun (EHC Red Bull München), Marcus Kink (Adler Mannheim), Daniel Pietta (Krefeld Pinguine), Brooks Macek (EHC Red Bull München), Frank Mauer (EHC Red Bull München), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), Leonhard Pföderl (Thomas Sabo Ice Tigers), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Patrick Reimer (Thomas Sabo Ice Tigers), Felix Schütz (Kölner Haie), Yannic Seidenberg (EHC Red Bull München), David Wolf (Adler Mannheim)

Auf Abruf: Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG), Konrad Abeltshauser (EHC Red Bull München), Justin Krueger (SC Bern)

