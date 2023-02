Nordische Ski-WM 2023: Skispringen - Schmid erhält Chance, Raimund muss zuschauen

Von: Tobias Ruf

Skispringen: Constantin Schmid ist bei der WM dabei. © Daniel Karmann/dpa

Die Nordische Ski-WM 2023 wird im slowenischen Planica ausgetragen. Hier gibt es im News-Ticker die wichtigsten Meldungen der Titelkämpfe.

Planica - Vom 23. Februar bis zum 5. März 2023 geht es bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica um Medaillen im Langlauf, der Nordischen Kombination und im Skispringen. Hier gibt es die wichtigsten Meldungen im Überblick.

24. Februar - Skispringen - Schmid erhält Chance, Raimund muss zuschauen

Youngster Philipp Raimund muss beim ersten Wettkampf der Skispringer bei der WM in Slowenien zuschauen. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte nach dem Training am Donnerstag Andreas Wellinger, Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Constantin Schmid für das Springen von der Normalschanze am Samstag. Die Entscheidung um den vierten deutschen Startplatz fiel zwischen Schmid und dem 22 Jahre alten Raimund. «Es war sehr, sehr, sehr knapp», sagte Horngacher nach dem Training.

Zu den Gesamteindrücken von den Übungssprüngen sagte der 53-Jährige: «Die Sprünge von unseren Topathleten, speziell vom Andi Wellinger, waren in Ordnung, aber noch nicht ganz gut. Fürs Training war es okay.» Wellinger, der zuletzt zwei Einzelweltcups gewonnen hatte, sprach von «gemischten Gefühlen» nach seinen Sprüngen.

23. Februar - Langlauf: Schweden feiert Dreifachsieg, Kläbo jubelt

Bei der großen Schweden-Show im Finale blieb Laura Gimmler nur die Zuschauerrolle: Die Skilangläuferin aus Oberstdorf ist als beste deutsche Sprinterin bei der Weltmeisterschaft in Slowenien im Halbfinale ausgeschieden. Im Finale lagen gleich vier Schwedinnen vorne. Jonna Sundling siegte vor ihren Landsfrauen Emma Ribom, Maja Dahlqvist und Linn Svahn. Im Ziel jubelten die Skandinavierinnen mit Schweden-Fahne.

Bei den Männern sicherte sich Topfavorit Johannes Hoesflot Klaebo seinen siebten WM-Titel. Der 26-Jährige setzte sich vor seinem Landsmann Paal Golberg und dem Franzosen Jules Chappaz durch.

Coletta Rydzek und Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl schieden im Viertelfinale aus. Carl war im Rennen über 1,4 Kilometer mit ihrer polnischen Konkurrentin Izabela Marcisz aneinandergeraten. «Die Polin hat versucht, außen, wo kein Platz ist, an mir vorbeizugehen und hat mir dabei den Stock weggetreten», sagte Carl. Für Janosch Brugger, der als einziger deutscher Mann startete, war ebenfalls nach dem Viertelfinale Schluss. Sofie Krehl war bereits in der Qualifikation ausgeschieden.

dpa, truf