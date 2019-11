Nordische Kombination: Alle Infos zum Weltcup 2019/20

Nordische Kombination: Vinzenz Geiger geht als deutscher Hoffnungsträger in die neue Saison. In der Vorsaison feierte der Oberstdorfer seinen ersten Einzelsieg im Weltcup.

Der Weltcup 2019/20 in der Nordischen Kombination geht von November bis März. Hier gibt es alle Informationen zur neuen Saison.

Oberhofen am Thunersee - Wie gestaltet sich der Terminkalender in der Nordischen Kombination im Weltcup 2019/20? Wer sind die Favoriten auf den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination? Und wer geht für Deutschland an den Start?

chiemgau24.de hat alle wichtigen Informationen zur neuen Saison in der Nordischen Kombination.

Nordische Kombination: Alle Termine für den Weltcup 2019/20

Der Weltcup 2019/20 in der Nordischen Kombination startet im November 2019 und endet im März 2020 in Schonach. Insgesamt stehen 24 Wettbewerbe auf dem Programm. Hier gibts alle Termine im Überblick.

Nordische Kombination: Die Favoriten auf den Gesamtweltcup im Weltcup 2019/20

Jarl-Magnus Riiber aus Norwegen geht als großer Favorit in den Weltcup 2019/20. Aber auch die deutschen Kombinierer haben Chancen auf die vorderen Plätze. Hier gehts zum Favoritencheck.

Nordische Kombination: Die deutschen Kombinierer für den Weltcup 2019/20

Bundestrainer Hermann Weinbuch hat für die Leistungsgruppe Ia sieben Athleten nominiert. Hier gibts den A-Kader des Deutschen Skiverbandes im Überblick.

Nordische Kombination: Die Punktverteilung im Weltcup 2019/20

Der Sieger eines regulären Weltcups erhält 100 Punkte, 80 Punkte gibt es für den 2. Platz, der Dritte wird mit 60 Zählern belohnt. Bis zum 30. Platz werden nach einem vom Internationalen Skiverband festgelegten Schlüssel Punkte vergeben.

Für die Triple-Wettbewerbe gelten Sonderregeln.

