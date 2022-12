Irres Video mit amüsantem Resultat: Formel-1-Star relaxt mit Vokuhila, Tanktop und Freundin im Urlaub

Von: Lena Hempler

Die einen Formel-1-Fahrer machen in der Off-Season Urlaub und liegen auf der faulen Haut, die anderen lassen sich in Australien einen Vokuhila schneiden.

Australien - Das letzte Rennen der Saison 2022 in Abu Dhabi (20.11) ist schon ein bisschen her. Die Formel 1 befindet sich in der Winterpause, bevor es Ende Februar für die Testfahrten nach Bahrain geht. Viele Fahrer genießen in der Zeit erstmal ihren wohlverdienten Urlaub: Lance Stroll macht es vor, er lässt es sich mit einem Cocktail am Pool gutgehen. Manche Fahrer nutzen die Off-Season jedoch etwas anders - zum Beispiel Valtteri Bottas.

Der Alfa-Romeo-Fahrer hat das eiskalte Finnland erstmal verlassen und den Schnee gegen die Sonne in Australien getauscht. Der Finne ist zusammen mit seiner Freundin, Profi-Radfahrerin Tiffany Cromwell, in Down Under und teilt seine Zeit dort natürlich auch mit den Fans auf den sozialen Medien. Mit einem lustigen Video sorgte Bottas jetzt für viel Aufmerksamkeit unter den Formel-1-Fans.

Valtteri Bottas schockt die Fans mit einer neuen Frisur

Im Video erklärt der Formel-1-Fahrer, dass er noch nicht wirklich reinpasse nach Australien - irgendwas fehle ihm, er müsse etwas verändern. Seiner Freundin will er noch nicht direkt sagen, worum es geht, sie werde es dann schon sehen! In dem einminütigen Clip marschiert Bottas in einen Friseursalon und lässt sich mal eben einen Vokuhila schneiden. Ziemlich stolz verlässt er, mit der neuen Frisur und im grünen Tanktop bekleidet, dann den Laden wieder und fühlt sich sichtlich wohl, seine Freundin fügt ein „solange du glücklich bist“, lachend hinzu.

Das Ganze ist so gut gemacht und könnte dabei fast schon Werbung für Vokuhilas sein! In den Kommentaren bekommt Valtteri eigentlich nur positives Feedback zu seiner neuen Frisur. Seine Formel-1-Kollegen Kevin Magnussen und Esteban Ocon sind begeistert, Ocon nennt ihn auf Twitter dafür sogar eine Legende. Auch sein Team Alfa Romeo teilte ein Foto des neuen Haarschnitts mit der Unterschrift „gebt dem Mann die australische Staatsbürgerschaft“ auf Instagram. Bottas hat es jetzt schon geschafft, den Fans die Off-Season mit diesem Video zu verschönern. (lhe)