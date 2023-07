Nächstes Pokal-Malheur bei Verstappen-Team

Dominiert mit dem Red-Bull-Team derzeit die Formel 1: Weltmeister Max Verstappen. © Hasan Bratic/dpa

Max Verstappen und sein Red-Bull-Team haben zurzeit einfach kein Glück mit ihren Formel-1-Pokalen.

Spa-Francorchamps - Eine Woche nach dem Malheur mit Verstappens zerbrochener Siegertrophäe vom Ungarn-Rennen wurde am Sonntag wohl auch einer der Red-Bull-Pokale vom Grand Prix in Belgien beschädigt. Bei den Feierlichkeiten zum Doppelerfolg des Rennstalls in Spa-Francorchamps riss ein umstürzendes Schild die Trophäe um. „Sie ist wieder kaputt, die Trophäe ist wieder kaputt“, rief Verstappen auf einem Team-Video.

Es handelte sich diesmal aber wohl um den Pokal für den siegreichen Konstrukteur beim Belgien-Rennen. Teammitglieder hatten eine kleine Anzeigetafel auf der Flucht vor einer Champagnerdusche beim Mannschaftsfoto umgestoßen. Die Tafel begrub dann den Pokal unter sich.

In der Vorwoche war Verstappens Porzellan-Vase vom Sieg in Budapest durch einen zu forschen Jubel von McLaren-Fahrer Lando Norris mit seiner Champagnerflasche von der obersten Podiumsstufe gestürzt. Dabei war die Trophäe sichtbar beschädigt worden. Der Hersteller, die Herender Porzellan-Manufaktur, kündigte danach an, dem Niederländer in einigen Wochen einen Ersatz für den mehr als 30.000 Euro teuren Pokal zu liefern. dpa