Nach Schock-Diagnose: Kristina Vogel stellt sich erstmals der Öffentlichkeit

Seit einem Trainingssturz Ende Juni diesen Jahres ist die deutsche Bahnradfahrerin Kristina Vogel querschnittsgelähmt. Am Mittwoch stellt sie sich erstmals der Öffentlichkeit.

Berlin - Die querschnittsgelähmte Radsport- Doppelolympiasiegerin Kristina Vogel stellt sich am Mittwoch (11.00 Uhr) zum ersten Mal seit ihrem tragischen Unfall der Öffentlichkeit. Zusammen mit ihrem behandelnden Arzt Andreas Niedeggen wird sie im Unfall-Krankenhaus Berlin-Marzahn über den Fortgang ihrer Behandlung berichten. Seit zweieinhalb Monaten wird die 27 Jahre alte Ausnahmeathletin, die seit dem Trainingssturz vom 26. Juni vom siebten Brustwirbel abwärts gelähmt ist, dort behandelt. Ihre Reha will sie in Marzahn bis Weihnachten fortsetzen, um danach in ihr neu gebautes Haus in Erfurt umzuziehen.

dpa