Nach Radcrash: Lance Stroll fällt für Testfahrten aus

Formel-1-Pilot Lance Stroll hatte einen Unfall mit dem Rad. © Hasan Bratic/dpa

Lance Stroll kann nach einem Crash beim Radtraining nicht an den einzigen offiziellen Testfahrten der Formel 1 vor der Saison teilnehmen.

Silverstone - Der 24 Jahre alte Kanadier sei in Spanien in einen „kleineren Unfall“ verwickelt gewesen. Welche Verletzungen sich Stroll zugezogen hat, teilte sein Team Aston Martin am Montag nicht mit. Es gab nur bekannt, dass er deretwegen bei den Tests von Donnerstag bis einschließlich Samstag auf dem Bahrain International Circuit nicht fahren kann.

Wer an Strolls Stelle im neuen Rennwagen Platz nehmen wird, wenn Neuzugang Fernando Alonso nicht an der Reihe ist, ließ der Rennstall auch offen. Bis zum Saisonstart ebenfalls in der Wüste von Sakhir am 5. März will Aston Martin ein Update zu Stroll geben, dessen Fitnesszustand solle täglich geprüft werden, hieß es. Und er selbst sagte in der Mitteilung: „Ich bin motiviert, so schnell wie möglich nach diesem Rückschlag zurückzuschlagen.“ dpa